Cà Phê Nước Ngoài Vắng Dần, Một Số Chuỗi tiệm Đóng Cửa

Mở tiệm trong Emart Gò Vấp, chi nhánh Starbucks Coffee khá vắng vẻ dù siêu thị này thường xuyên đông khách.

Vài năm gần đây, các thương hiệu cà phê nước ngoài dù vẫn rất thành công ở những nước khác nhưng tại Việt Nam đã và đang ế dài dài. Thậm chí, một số thương hiệu lớn đã phải rời bỏ thị trường Việt, theo báo Lao Động.Khác hẳn với buổi đầu xuất hiện, vì tò mò mà có cả hàng dài khách hàng nhộn nhịp xếp hàng chở mua cho được một ly thức uống, giờ đây một số điểm bán của các thương hiệu cà phê nước ngoài đã thưa vắng hơn trước.Theo báo Lao Động, vừa rồi chuỗi cà phê nổi tiếng Gloria Jeans Coffees của Úc đã nối gót chuỗi cà phê NYDC và Illy rời khỏi thị trường VN, sau 10 năm hoạt động đã chính thức kết thúc việc kinh doanh ở thị trường TP Sài Gòn. Do kinh doanh ế ẩm, Gloria Jeans Coffees đã bắt đầu nhượng quyền kinh doanh (franchise) qua một công ty trong nước vào năm 2006.Trước Gloria Jeans Coffees, chuỗi cà phê và món tráng miệng theo phong cách Âu Mỹ - NYDC (New York Dessert Café) cũng đã tạm biệt khách hàng trong nước trên Facebook. Ban đầu, chuỗi cà phê này kỳ vọng sẽ mở khoảng 20 cửa hàng. Tuy nhiên, sau bảy năm nỗ lực cầm cự, NYDC đã phải đóng các cửa hàng cuối cùng tại Sài Gòn vào giữa năm ngoái.Theo báo Lao Động ghi nhận, dù Việt Nam được tiếng là một trong những thị trường nhượng quyền thương mại nóng nhất khu vực Đông Nam Á, nhưng tương tự Gloria Jeans Coffees và NYDC, nhiều thương hiệu thực phẩm nước ngoài khác đã gặp không ít thách thức khi vào đầu tư. Như Coffee Bean and Tea Leaf đã phải đóng cửa các cửa hàng lớn do giá thuê mặt bằng tăng.Áp lực cạnh tranh cũng là bài toán nan giải đối với các nhà đầu tư nước ngoài, kể cả khi họ có tiềm lực tài chính hùng hậu.Điển hình Caffé Bene đến từ Hàn Quốc, mặc dù đã từng tuyên bố trong vòng 5 năm sẽ mở khoảng 300 cửa hàng cafe tại VN, song cho đến nay, chỉ chưa đầy một năm, đại diện thương hiệu này cho biết họ phải hạ con số dự kiến đó xuống chỉ còn 100 cửa hàng.Hay Burger King, ra mắt vào năm 2012 với kế hoạch đầy tham vọng là mở khoảng 60 cửa hàng trong 5 năm; tuy nhiên, đến tháng 2 năm nay, mạng lưới thức ăn nhanh chuyên bán hamburger nổi tiếng này chỉ còn 16 cửa hàng hoạt động sau khi đã đóng cửa nhiều chi nhánh.Báo Lao Động dẫn ý kiến của một số nhà chuyên môn về nhượng quyền thương hiệu, đánh giá việc đưa thương hiệu nước ngoài vào hoạt động tại VN không hề dễ dàng. Nếu giữ nguyên mô hình ở các nước khác và áp dụng cho VN thì sẽ không thành công. Điển hình như chuỗi cà phê ngoại, dù đã là thương hiệu lâu đời và nổi tiếng quốc tế, khi vào VN vẫn gặp nhiều khó khănBáo Lao Động nêu trường hợp một số chuỗi cà phê thương hiệu nước ngoài, đã được người tiêu dùng tại đất nước họ biết đến là thương hiệu dành cho khách hàng phổ thông, nhưng khi vào VN, hầu hết đều nhắm đến số khách hàng cao cấp. Do vậy họ chọn những vị trí rất đắc địa ở các thành phố lớn, để rồi đều vấp phải bài toán nan giải về giá thuê mặt bằng quá cao.Ngoài chi phí thuê mặt bằng cao, việc kinh doanh cửa hàng cà phê của các thương hiệu ngoại còn gặp khó với “gu” cà phê khác biệt của người tiêu dùng trong nước, chưa nói đến chuyện bị cạnh tranh bởi các chuỗi cà phê đang phát triển ở trong nước.Theo đánh giá của Công ty nghiên cứu thị trường TNS, việc đóng cửa của chuỗi cà phê NYDC đã gây ra một cuộc tranh luận về khả năng cạnh tranh của các thương hiệu quốc tế đối với thị trường cà phê cao cấp tại Việt Nam.