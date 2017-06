Rừng Chết, Nước Mất, Xe Tông, Thi Hộ...

Tài nguyên đất nước cạn dần... không biết rồi sẽ để lại di sản gì cho thế hệ tương lai.Báo SGGP ghi lời một quan chức: Đừng vì tăng trưởng tức thì mà buông bỏ tương lai dân tộc...Ngày 9-6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về tình hình kinh tế - xã hội bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 18 giờ 30. Đây là phiên họp “đặc biệt” bởi lần đầu tiên, Quốc hội quyết định tăng thêm 1 giờ rưỡi để các ĐBQH thảo luận kỹ những vấn đề nóng của đất nước.Lý do: Bất an vì tham nhũng, rừng hết, biển chết...Trong khi đó, giữa Hà Nội lại “mất nước”...VietnamNet kể tình hình giữa thủ đô: Mòn mỏi đợi từng giọt nước sạch giữa Hà thành...Hơn 400 gia đình tại tổ 14, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội khổ sở vì gần nửa tháng nay không có nước sinh hoạt.Anh Phạm Hữu Hiếu, người dân sinh sống tại tổ 14 kể: Chúng tôi đã liên tục gọi điện cho công ty cấp nước nhưng họ trì hoãn.Ông Triệu Văn Xứng (66 tuổi) cho hay: "Việc mất nước ở đây xảy ra thường xuyên, tháng nào cũng mất nước tới 10 ngày, nhất là 3 tháng gần đây".Trong khi đó, bản tin VOV kê chuyện: Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai bị tố “chống lưng” cho công ty của chồng...Ủy ban Kiểm tra Trung ương thanh tra toàn diện công ty của chồng một Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai.Ngày 9/6, một lãnh đạo Thanh tra Chính phủ cho biết ngày 8/6, Thanh tra Chính phủ đã công bố quyết định thanh tra toàn diện đối với Công ty TNHH Cường Hưng (trụ sở TP Biên Hòa, Đồng Nai). Đây là công ty của chồng bà Phan Thị Mỹ Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai.Bản tin Infonet kể chuyện “Tinh giảm biên chế: Tinh thần giáo viên đang xuống rất thấp”...Đại biểu Nguyễn Thị Phúc (Hưng Yên) nhận định: "Nay vướng mắc vào chủ trương tinh giảm biên chế, tinh thần giáo viên xuống thấp."Thảo luận tại tổ sáng nay có 8 ĐBQH nêu các vấn đề liên quan đến lĩnh vực GD-ĐT, trong đó có nhiều ĐB quan tâm đến vấn đề cải cách giáo dục, việc thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện về GD-ĐT và chủ trương chuyển đổi từ công chức, viên chức sang hợp đồng lao động.Than ôi, phải chi cái đảng cầm quyền này cũng bỏ biến chế, chuyển sang hợp đồng lao động, để khỏi bám ghế hoài làm chi...Báo Tuổi Trẻ kể chuyện xe đụng ở Hải Phòng: sau khi bị ôtô tông văng khỏi thành cầu Đá Bạc, nam thanh niên rơi trúng một tàu dừa bên dưới nên may mắn thoát chết.Chiều 9-6, tại khu vực cầu Đá Bạc phía đầu cầu thuộc huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa hai xe máy và một ôtô con khiến ít nhất hai người bị thương nặng.Theo người dân gần khu vực xảy ra tai nạn, vào khoảng hơn 15h chiều cùng ngày tại đây có mưa lớn khiến tầm nhìn của người đi đường bị hạn chế.Chiếc ôtô mang biển số Hà Nội khi đi đến khu vực cầu Đá Bạc thì bất ngờ va chạm với một xe máy khiến người đi xe máy bị hất văng khỏi xe, bay qua thành cầu sau đó rơi trúng cây dừa được trồng bên cạnh cầu trước khi rơi xuống đất.Bản tin Zing kể: VKSND Tối cao xem xét lại vụ án con ruồi trong chai Number 1.Than ôi, chỉ vì Võ Văn Minh (ngụ Tiền Giang) nói lên chuyện chai nước Number 1 có con ruồi chết, vậy mà bị Công ty Tân Hiệp Phát đẩy ra tòa để anh Minh dính bản án 7 năm tù.Xét lại bản án là phải rồi. Bịt miệng khách hàng còn tàn bạo hơn công an bịt miệng các nhà hoạt động dân chủ...Bản tin VnExpress kể chuyện Hà Nội: Một trường hợp thi hộ vào lớp 10 bị phát hiện.Ngày 9/6, Hà Nội có 3 thí sinh vi phạm quy chế, trong đó một trường hợp thi hộ.Kết thúc ngày thi 9/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, có 3 thí sinh vi phạm quy chế, bị đình chỉ. "Trong đó một học sinh mang điện thoại vào phòng, một em mang tài liệu và một trường hợp thi hộ", Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng Ngô Văn Chất nói.Trường hợp thi hộ bị phát hiện ở điểm thi THCS Nguyễn Trực (thị trấn Kim Bài, Thanh Oai). Giám thị so sánh ảnh với thí sinh dự thi, thấy không giống nhau nên báo cáo trưởng điểm thi. Sau khi công an vào cuộc, xác định chính xác là thi hộ, thí sinh này đã bị đình chỉ để tiếp tục điều tra.Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm Hà Nội phát hiện thí sinh thi hộ tại kỳ tuyển sinh vào lớp 10.Báo Tiền Phong kể chuyện: Bắt tạm giam Chi Cục phó Quản lý thị trường Sóc Trăng.Thay vì xử lý chủ doanh nghiệp kinh doanh phân bón kém chất lượng, 2 cán bộ Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng, giải tỏa số phân bón kém chất lượng đã niêm phong, giao cho chủ doanh nghiệp toàn quyền tiêu thụ.Ngày 9/6, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sóc Trăng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Châu Hoài Phương, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Sóc Trăng và Ung Văn Thanh, Kiểm soát viên Đội QLTT số 7, thuộc Chi cục QLTT tỉnh Sóc Trăng về, hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.Than ôi, quan chức quậy quá mà...