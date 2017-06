Trump, Ông Già Ba Tri Mỹ

Có thể nói chưa có một tân tổng thống Mỹ nào bị chánh trị gia và báo chí vì phe đảng đối lập và đối địch kiếm chuyện, bày đặt chuyện để xoi xỉa, châm chọc, mài giũa, tấn công bằng dao to búa lớn như đối với kẻ thù không đội trời chung như TT Trump đã bị, như người xưa bị cáo buộc là phù thuỷ, bị săn đuổi diệt trừ. Chính TT Trump cũng mô tả cuộc tổng tấn công Ông như một cuộc săn đuổi phù thuỷ.Nhưng cũng phải nói, TT Trump là một người rất “chì”, rất “lì”, quyết tâm thực hiện niềm tin làm cho nước Mỹ mạnh dân Mỹ giàu, bất chấp gian lao, nguy hiểm. Như Ông Già Ba Tri của VN muốn khai mở làng, muốn có qui chế xã thôn tự trị, đã cơm gói, túi mang, dầm mưa dãi nắng, đi ra triều đình Huế, đánh trống xin gặp Vua đòi hỏi cấp cho vùng người dân đồng hương đã cùng Ông đã đổ mồ hôi khai hoang, biến thành quê cha, đất tổ của mình, được qui chế xã thôn tự trị, theo lệ làng tể tướng về làng cũng phải bái quan huyện. Hữu chí cánh thành, Ông Già Ba Tri VN trở thành một nhân vật, một huyền thoại bền lòng, vững chí đấu tranh mở làng, lập xã cho xứ sở ở Miền Nam Việt Nam.Còn TT Trump của Mỹ cũng chịu quá nhiều những gian lao, khó khổ khi đương đầu chống những chánh trị gia lão làng Mỹ sống bằng nghề chánh trị trở thành định chế, giai cấp “quí tộc” trá hình trong xã hội Mỹ. Quá nhiều những kiếm chuyện, những tin vịt cồ xào nấu TT Trump phải đối đầu với những người làm, người chủ báo, phát thanh, phát hình thiên tả, tự do phóng túng thành loạn hành, coi mình, tự phong mình là hiện thân của đệ tứ quyền, đã trải thảm, “chơi” Ô. Trump sát ván. Thì có thể ví TT Trump như Ông Già Ba Tri Mỹ. Nhưng gian lao khổ ải, khó khăn TT Trump phải chịu và chống, muôn trùng nhiều hơn Ông Già Ba Tri VN. Vì công cuộc đấu tranh, chiến đấu làm sao cho nước Mỹ, dân Mỹ “trước hết” và “vĩ đại trở lại”, là chuyện quốc gia đại sự của một nước đã, đang là đệ nhứt siêu cường thế giới.Nhưng trời cao có mắt, không phụ lòng người tốt. Những cuộc tấn công không ngưng, có tăng chớ không có giảm, của quân khủng bố Hồi Giáo cực đoan ở các nước; những đáp ứng của một số nước đồng minh với Mỹ đối với những điều mà TT Trump đòi hỏi công bình cho Mỹ cho thấy TT Trump thành công.Tiêu biểu, về khủng bố của Hồi Giáo cực đoan tấn công giết người hàng loạt ở Âu châu vì quá dễ dàng cho người Hồi Giáo nhập cư vào nước họ. Pháp, Anh, Đức, Bỉ, Thuỵ điển bị khủng bố liên tục. Anh Quốc bị tấn công khủng bố lần thứ ba trong vòng 3 tháng, tại những danh lam thắng cảnh lịch sử. Pháp bị khủng bố trước Nhà Thờ Đức Bà Paris và ở các tỉnh. Iran bị khủng bố ở Quốc hội và đền thờ Ayatollah Khomeini. Nga cũng bị. Mỹ cũng bị nhưng ít, nhẹ so với hình thái khủng bố, với dân số Mỹ đông hơn và ngăn cản Hồi Giáo nhập cư mạnh.Cũng có người Mỹ thấy TT Trump có lý khi TT Trump ban hành sắc lịnh hạn chế gắt gao không cho những người từ mấy nước Hồi Giáo Iran, Syria, Libya, Sudan, Yemen và Somalia nhập cư Mỹ như các nước bên Âu châu. Nhưng một số thẩm phán đã ngăn cản sắc lệnh cấm cho rằng TT phân biệt tôn giáo. TT Trump đã kháng cáo phán quyết của các toà dưới lên Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ theo thủ tục hiến định. Ông Trump viết: "Đúng vậy, chúng ta cần lệnh cấm du hành đối với một số quốc gia NGUY HIỂM, chứ không phải một thuật ngữ mực thước về mặt chính trị chẳng giúp gì cho chúng ta để bảo vệ người dân của mình!"Các phe đảng chống Ông Trump, nói Ông không kinh nghiệm ngoại giao, không có tư cách làm tổng thống Mỹ. Nhưng chính Chủ Tịch TC phải đến Mỹ viếng thăm Ông. TT Trump công du Trung Đông thành công xuất sắc mà không hề lom khom như TT Obama. Vua Á rập Saudi ra tận cầu thang máy bay Air Force One rước, tổ chức cho Ông nói chuyện trước 55 lãnh đạo của các tiểu vương quốc Á rập. Và hai vị cùng chứng kiến cho các công ty và bộ trưởng Mỹ ký một số hợp đồng đầu tư và mua bán giá trị 380 tỷ USD, trong đó có việc Mỹ bán 110 tỷ đô la vũ khí cho thế giới Á rập. Tạo hàng triệu việc làm cho người dân Mỹ.Ông đi Do Thái, thăm ba thánh tích của ba tôn giáo lớn, Do thái giáo, Hồi Giáo và Ky tô giáo. Ông đến gặp Đức Giáo Hoàng ở La Mã, sau 30 phút hội kiến hai vị vui cười xuất hiện trước báo chí. Ông đến họp với NATO kêu gọi các nước trích 2% GDP chung chịu chi phí quốc phòng cho lực lượng Mỹ và Liên Âu bảo vệ vùng này.Ông đánh tan những phê bình xỏ xiên nhỏ mọn rằng Ông không tư cách làm tổng thống, một cách nói giả đạo đức, vô căn cứ vì không có tổng thống Mỹ nào học trường làm tổng thống, Mỹ không có loại trường này, chính TT Obama người nói ra câu ấy cũng biết mình nói không đúng, xét trên phương diện cá nhân Ông.Dù khi nhậm chức TT Trump nói, dân chúng Mỹ bỏ phiếu cho Ông làm tổng thống Mỹ, chớ không phải tổng thống thế giới, nên Ông tận tâm tận lực làm cho Mỹ trước nhứt, vĩ đại trở lại. Thế nhưng không những đối lập hay đối địch trong nước mà từ các nước cũng chống Ông. Chỉ vì “cái tội” Ông muốn nước Mỹ trước hết, nước Mỹ vĩ đại trở lại. Ông liều mình đòi công lý lại cho nước Mỹ trên nhiều phương diện. Trừ những chánh trị gia sống vương giả, làm giàu mua dinh thự hằng triệu bạc, công du du hí, du thực bằng tiền thuế của người dân đóng, tài phiệt mua chuộc chắc không có người Mỹ nào đồng ý những điều chánh quyền lâu nay đã làm những chuyện hữu danh vô thực, không ích lợi gì cho nhân dân và chánh quyền Mỹ. Chánh quyền Mỹ đóng góp phần lớn nhứt cho ngân sách Liên Hiệp Quốc và các uỷ ban như Văn Hoá Giáo dục, Hội Đồng Nhân Quyền, họ xài lớn như ông hoàng thỉnh thoảng cấu kết nhau thành đa số ra nghị quyết bất lợi cho Mỹ. Chánh quyền Mỹ đóng góp cho lực lượng NATO bảo vệ hoà bình cho một số nước như các nước Liên Âu, các nước ấy hứa đóng góp 2% GDP làm quân phí, mà không làm đầy đủ khiến Mỹ phải chịu trên 6% thì tội nghiệp cho Mỹ quá. TT Trump rút Mỹ ra khỏi Hiệp ước Chống Biến đổi Khí Hậu Paris, vì Mỹ phải đóng mấy tỷ cho quỹ này làm cái việc ấy, trong khi TC, Ấn độ không phải đóng gì cả. Mỹ phải tốn kém quá nhiều cho việc giảm khí thải của nền kỹ nghệ tiên tiến nhứt hoàn cầu, nhưng không thể nào kiểm soát được TC và Ấn độ có thi hành đúng định mức không. Một bất công đối với Mỹ, thế các nước bu nhau tấn công TT Trump.Về nội bộ Mỹ, đối lập và đối địch đay nghiến TT Trump, đổ đủ thứ tội chánh trị, kinh tế, quân sự, ngoại giao lên Ông. TT Obama, Bà Hillary, quan chức thời TT Obama tố Ông Trump được Nga giúp nên đắc cử qua vụ Wilkileak tung một số email của Bà Hillary. Tố giác này quá coi thường trình độ dân trí và kinh nghiệm dân chủ của cử tri Mỹ là người quyết định lá phiếu của mình theo lương tâm và quyền lợi của cử tri, chớ không phải vì tiếng thị phi, tiếng kèn tiếng uyển tuyên truyền của truyền thông dòng chánh mà Bà Hillary đã bao thầu rồi.Gần đây một số báo Pháp bắt đầu chống TT Trump như chống TT Bush thời Mỹ bị cuộc khủng bố 911, Mỹ phản công vận động chống khủng bố khắp thế giới. Báo Pháp lúc bấy giờ làm cho hai bờ Đại Tây dương ra xa hơn. Dân Mỹ tức quá, tẩy chay Pháp, không ăn khoai tây chiên vì có chữ French trong món French Fries là món ăn nhanh ưa thích của người Mỹ.Và cử tri Mỹ có thể nói là những người nhiều kinh nghiệm chánh trị, tự tin nhận định của mình hơn cái gọi là “giáo dục quần chúng” của truyền thông dòng chánh, lúc bấy giờ bỏ phiếu ủng hộ TT Bush tái đắc cử nhiệm kỳ hai vì lập trường kiên quyết chống khủng bố al-Qaeda. Cũng như cử tri quần chúng Mỹ và cử tri đoàn các tiểu bang bằng lá phiếu ủng hộ TT Trump đắc cử tổng thống trong cuộc bầu cử 2016 vừa rồi./.(VA)