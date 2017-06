Trump: Cuộc Điều Trần Của Comey Là Láo Hết; Dân Biểu Pelosi: Trump Lạm Quyền, Nhưng Chưa Rõ Có Cản Trở Công Lý Hay Không

WASHINGTON - TT Trump giữ im lặng suốt ngày Thứ Năm trong lúc cựu giám đốc FBI điều trần tại ủy ban tình báo Thượng Viện – nhưng, sau cùng, ông đã phản ứng bằng twitter, vào lúc 9 giờ 10 phút sáng Thứ Sáu, rằng “Bất kể các man khai và lừa dối, tôi vô can hoàn toàn, và … Comey là kẻ thẩm lậu thông tin”.Trong cuộc điều trần tại Thượng Viện, ông Comey nhận đã thẩm lậu 1 biên bản ghi lại 1 tương tác cá nhân với TT Trump cho bạn, để nhờ đưa lên báo. Ông Comey giải thích “Theo phán đoán của tôi, cần đưa chuyện này ra công chúng nên tôi yêu cầu 1 người bạn chia sẻ nội dung của biên bản với phóng viên”. Ông không tự làm việc ấy vì 1 số lý do. Ông nhờ bạn làm việc này với mong đợi cuộc điều tra đuợc giao cho công tố viên đặc biệt. Cựu giám đốc Comey xác nhận ông ghi lại mọi tương tác với TT Trump, lý do là phòng trường hợp ông Trump nói dối.TT Trump tuyên bố “vô can” là hoàn toàn mâu thuẫn với nhận định từ các giới pháp lý và phân tích chính trị – cả New York Times và Washington Post cùng đăng bài với những dòng tựa lớn trên trang nhất nêu ra triển vọng về “cản trở công lý”, là lý do để luận tội nhà lãnh đạo hành pháp.Không rõ twitter của ông Trump tố cáo ông Comey lừa dối điều gì trong khi luật sư riêng của TT thách thức 5, 6 điểm trong các giải thích của cựu giám đốc Comey. Luật sư Marc Kasowitz nói: TT không áp lực ông Comey về cuộc điều tra Tướng Flynn, cũng không đòi hỏi ông Comey trung thành.Cựu giám đốc Comey tỏ ý tin tưởng công tố viên đặc biệt Robert Mueller, cũng là cựu giám đốc FBI, sẽ phô bày sự thật khi cuộc điều tra hoàn tất.Trong khi đó một bản tin khác cho biết rằng Dân biểu Nancy Pelosi, cũng là trưởng khối thiểu số DC tại Hạ Viện, tuyên bố hôm Thứ Sáu: không nghi ngờ TT Trump lạm quyền trong các tương tác với giám đốc FBI James Comey – theo lời bà, còn phải chờ các đoàn điều tra kết luận có là cản trở công lý hay không. Bà Pelosi giải thích: ông Trump yêu cầu ông Comey trung thành, như ông Comey điều trần trực tiếp truyền hình hôm Thứ Năm. Bà nói: điều chúng ta cần là các sự kiện.Liên quan đến cuộc điều trần của Cựu Giám Đốc FBI Comey, một bản tin khác cho biết công luận trông đợi TT Trump xác nhận có ghi âm các cuộc đối thoại với giám đốc Comey hay không. Bản tin viết như sau.WASHINGTON - TT Trump tiếp TT Klaus Iohanni tại Bạch Ốc hôm Thứ Sáu - truyền thông mong đợi ông Trump trả lời 1 số câu hỏi có liên quan với buổi điều trần của cựu giám đốc James Comey khi họp báo chung với nguyên thủ Romania.Thông thường, báo chí trong nước đuợc nêu 2 câu hỏi và phóng viên ngoại quốc hỏi 2 câu khác.Bản tin CNN ghi 9 vấn đề mà TT Trump có thể đuợc yêu cầu giải đáp – trước hết là có ghi âm các tương tác cá nhân với giám đốc Comey hay không.Hôm 12-5, ông Trump phóng twitter cho biết: ông Comey có thể hy vọng không có ghi âm trước khi ông Comey bắt đầu thẩm lậu thông tin cho phóng viên. Nếu ông Trump bí mật thu âm, sẽ là khó để công bố. Nhưng, nếu không ghi âm, tại sao phao tin như vậy, để hù dọa hay để ngăn ông Comey nói ra.Vấn đề khác là ông Trump có tin cậy bộ trưởng tư pháp Jeff Sessions hay không, tuy phát ngôn viên Bạch Ốc khẳng định trong tuần này “TT tin cậy toàn thể nội các.”TT Trump cũng sẽ bị hỏi về cuộc bầu cử tại UK, về khủng hoảng ngoại giao Qatar.Sau cùng, phóng viên muốn hỏi ông Trump có sẵn sàng điều trần hữu thệ về các tương tác cá nhân với cựu giám đốc Comey. Buổi họp báo chung với TT Romania chiều Thứ Sáu là lần đầu tiên từ 22 ngày.Ngoài ra, Ủy ban tình báo Thượng Viện trông đợi cố vấn Jared Kushner cũng là con rể TT Trump tiếp xúc nhóm tham mưu của ủy ban trong tháng này, theo tiết lộ từ 2 nguồn thông thạo. Nguồn tin thứ 3 cho hay: hai bên đang thảo luận thời điểm gặp gỡ.Ông Kushner cũng là 1 đối tượng trong cuộc điều tra “hồ sơ Nga”, theo tin NBC News từ cuối Tháng 5.Các nhà điều tra tin rằng ông Kushner có thể cung cấp 1 số thông tin hữu ích – điều này không có nghĩa là ông Kushner là nghi can phạm tội.