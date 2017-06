Chelsea Clinton: Ra Sách, Xuất Hiện Nhiều, Có Phải Muốn Tranh Cử TT?

NEW YORK - Con duy nhất của cựu TT Bill Clinton đang tạo ra các đồn đoán về khả năng tranh cử TT của cô.Phóng viên Pháp cho hay cô Chelsea Clinton 37 ntuổi bắt đầu dùng twitter nhiều hơn, in sách, xuất hiện và phát biểu thường hơn từ ngày thân mẫu bị ứng viên tỉ phú Donald Trump đánh bại.Không còn e ngại với đám đông như trước, từ khi cựu ngoại trưởng Clinton tranh cử TT, Chelsea xuôi ngược khắp nước như là 1 nhà hoạt động cấp tiến, nỗ lực giải thích với cử tri lý do nên dồn phiếu cho ứng viên Clinton trở thành nữ tổng tư lệnh đầu tiên của quân lực.Thất bại của mẹ khiến cô bất bình. Bằng twitter, cô đã tung thông điệp bất bình về chính quyền Donald Trump và chuyển các ý kiến riêng của cô về mọi vấn đề tới 1.7 triệu cảm tình viên.Truyền thông lưu ý, và báo giới đã dành nhiều cột để bàn ý định tranh cử TT của ái nữ Chelsea Clinton. Đồn đoán tăng thêm khi Chelsea xuất bản cuốn sách thứ 3 bià cứng 28 trang, tựa đề “She Persisted” nói về 13 nhân vật phụ nữ thuộc nhiều giới đã góp phần thay đổi thế giới.Bà Hillary Clinton xuất hiện tại buổi phát hành đầu tiên cũng có mặt nhà hội luận truyền hình Oprah Winfrey, nhà vô địch Helen Keller (mù và điếc), cựu nô lệ Harriet Tubman, nữ phi hành gia đầu tiên Sally Ride, tuyển thủ thế vận hội Florence Griffith Joyner.Với số đơn đặt hàng trước, tập sách này thuộc hạng bán chạy nhất trong danh sách tự truyện phụ nữ dành cho độc giả thiếu nhi bán qua trang mạng Amazon.Khi trả lời câu hỏi của phóng viên về ảnh hưởng thất cử của mẹ, Chelsea nói: không biết có phải vì yếu tố di truyền hay vì muốn theo gương song thân, cô luôn luôn nhìn tới tương lai.Trong 1 twitter mà báo New York Times diễn giải thành 1000 chữ, Chelsea phát biểu với NBC hồi Tháng 3 “Tất cả chúng ta có trách nhiệm không im lặng, tôi nghĩ rằng chúng ta phải lên tiếng”.Sau khi tốt nghiệp các trường Stanford, Oxford, Columbia, ái nữ của TT Bill Clinton đã làm việc với Wall Street, làm thông tín viên đặc biệt cho NBC với mức luơng 600,000 MK/năm.