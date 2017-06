Cam Bốt Trả Về VN Người Thượng

Campuchia ép buộc hồi hương 16 người Thượng Việt Nam...Bản tin RFA ghi rằng mười sáu người Thượng, từ Tây Nguyên Việt Nam trốn sang Campuchia xin tị nạn, bị trả về nước vì không hội đủ điều kiện và bằng chứng để xin được tị nạn.Ông Tan Sovichea, phát ngôn nhân Cơ Quan Di Trú trực thuộc Bộ Nội Vụ Campuchia vào ngày 8 tháng 6, cho ban phát thanh tiếng Khmer đài Á Châu Tự Do biết chính phủ Campuchia không trục xuất 16 người Thượng này, việc trở về là do họ tự nguyện và được văn phòng Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc ở Phnom Penh sắp xếp với bên Việt Nam sau khi xét thấy họ không hội đủ điều kiện để được cấp giấy tị nạn.Vẫn theo lời phát ngôn nhân Tan Sovichea, tất cả 16 người được giới hữu trách Campuchia và các ủy viên Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc tháp tùng cho đến khi họ được giao trả tận tay phía tiếp nhận bên Việt Nam. Ông nói khi đến biên giới thì những người Campuchia sẽ quay về Phnom Penh, còn nhân viên Cao Ủy có thể đi cùng những người Thượng hồi hương về đến nguyên quan bên Việt Nam.Chưa có được lời bình luận nào từ phía văn phòng UNHCR ở Campuchia.RFA nhắc rằng đây không phải lần đầu tiên người Thượng Tây Nguyên chạy sang Campuchia bị buộc hồi hương. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch và Dự Án Hỗ Trợ Người Miền Núi ở Thái Lan từng khuyến cáo là người Thượng trở về đã bị nhà cầm quyền Việt Nam trừng phạt bằng cách theo dõi, cô lập và không được tự do đi lại hay làm việc.Từ năm 2001 khoảng trên dưới 3.000 người Thượng băng rừng chạy sang Campuchia với lý do được họ cho biết nhằm tránh bị đàn áp sau những cuộc biểu tình đòi quyền lợi đất đai và đòi tự do thờ phượng tại quê nhà họ ở khu vực Tây Nguyên.Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc và chính quyền Campuchia khi đó phối hợp giúp đỡ cho người Thượng được đi định cư ở một quốc gia thứ ba. Hoa Kỳ đã chấp nhận cho định cư một số lớn người Thượng từ năm 2003.Sau đó nhiều nhóm nhỏ người Thượng tiếp tục chạy sang Campuchia hay Thái Lan để xin tị nạn trong điều kiện càng ngày càng khó khăn hơn. Một số đã được trả về Việt Nam trong những năm qua.Đầu năm 2017, khoảng 50 người Thượng từ Campuchia chạy sang Thái Lan xin tị nạn, nói rằng họ sợ bị trả về Việt Nam và bị nhà nước trừng phạt vì tội vượt biên. Hiện khoảng 250 người Thượng đang ở Thái Lan dưới sự giúp đỡ của Dự Án Hỗ Trợ Người Miền Núi ở Bangkok.Cũng nên nhắc rằng, bản tin VOA ngày 15/3/2017 đã cho biết lúc đó có 6 người Thượng ở Tây Nguyên xin tị nạn với lý do bị đàn áp chính trị và tôn giáo vừa bị trả về Việt Nam hôm thứ Ba, sau khi Campuchia bác đơn xin tị nạn của họ.Cambodia Daily cho hay trong 6 người, có một bé gái dưới 10 tuổi. Nhóm người này đã được các giới chức Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR) hộ tống qua biên giới để trở về Việt Nam, theo lời ông Sok Sam An, Phó chỉ huy trạm kiểm soát biên giới O'yadaw ở tỉnh Ratanakkiri, Campuchia.Ông này cho biết 6 người đã được nhà chức trách Việt Nam đến đón vào khoảng 9 giờ sáng.Một nhân viên báo chí khu vực của UNHCR cũng xác nhận với Cambodia Daily về việc tổ chức này đã hộ tống nhóm người Thượng qua biên giới.VOA lúc đó ghi rằng tờ Khmer Times dẫn lời ông Am Sam Ath, một điều phối viên cao cấp của nhóm Licadho, nói ông lo lắng về sự an toàn của 6 người trong cuộc, vì người Thượng đang bị bức hại tại Việt Nam. Ông Aam Sam Ath nói các vụ bức hại đã khiến nhiều người Thượng phải chạy trốn và xin tị nạn ở Campuchia. “Cao ủy Tị nạn LHQ cần theo dõi tình hình của họ một cách thường xuyên hơn”, ông Am Sam Ath nói thêm.Trong khi đó, Cambodia Daily dẫn lời người đứng đầu Dịch vụ Tị nạn Jesuit, tổ chức hỗ trợ người Thượng ở Phnom Penh, cho biết hiện vẫn còn 143 người đang chờ quyết định về số phận của họ.