Pakistan: 2 Nhà Giáo Gốc Hoa Bị ISIS Giết, TQ Lo An Ninh Hoa Kiều

ISLAMABAD - Tin 2 nhà giáo là người Hoa bị ISIS hạ sát ở Pakistan gây quan ngại nhà cầm quyền Trung Cộng.Truyền thông Hoa Lục cho hay 2 nhà giáo, có thể là vợ chồng, bị 1 nhóm vũ trang bắt cóc hôm 24-5 tại thành phố Quetta của tỉnh Baluchistan trên đường đến trường để dậy tiếng Hoa. Họ bị cầm giữ tại Mastung, cùng trong tỉnh.ISIS đã phát video ghi hình ảnh 2 nạn nhân nằm chết trên vũng máu trên bãi cỏ. Thông tấn Hồi Giáo quá khích Amaq xác nhận tin trên.Tại Bộ ngoại giao Trung Cộng, phát ngôn viên họ Hua lên án mọi hành động bắt cóc, bạo hành khủng bố.Cái chết của 2 nhà giáo chỉ ra các rủi ro trong khi Beijing mở rộng ảnh hưởng với kế hoạch gọi là “1 con đường, 1 vành đai – hay One Raod One Belt”. Từ khi Beijing công bố kế hoạch này năm 2015, Pakistan chứng kiến người Hoa đến lập nghiệp nhiều hơn.Báo Anh-ngữ Global Times mô tả nhu cầu bảo vệ kiều dân đang trở thành 1 thách thức mới và nghiêm trọng – tờ Times nhắc nhở: tình hình an ninh tại Pakistan đang là phức tạp.Tin quân sự Pakistan xác nhận quân đội bản xứ tìm cách giải cứu con tin – trong các cuộc hành quân từ ngày 1 đến ngày 3-6, 12 tên khủng bố có liên lạc với ISIS bị diệt.Ông Mustafa Hyder là giám đốc Pakistan-China Institute ước luợng nhân số Hoa kiều tại quốc gia Nam Á tiếp giáp Ấn Độ và Afghanistan là 20,000.