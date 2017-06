Thông Tin Thẩm Mỹ: Về Kiểm Tra Tiệm Thẩm Mỹ...

VB Ngọc Anh1-Các cuộc thanh tra được tiến hành như thế nào? Tôi có thể biết trước ngày kiểm tra tiệm của tôi không?- Thanh tra được giao phận sự kiểm soát trên tất cả các nơi toàn tiểu bang California và thực hiện kiểm tra không báo trước. Bạn không thể biết trước ngày kiểm tra. Khi một thanh tra đến tiệm, họ sẽ nhận dạng giấy tờ hợp pháp có hình, đúng địa chỉ, thông báo họ đến từ Hội đồng Thẩm mỹ tiểu bang, và tiến hành kiểm tra. Bạn có thể tiếp tục làm việc với khách hàng của bạn trong khi việc kiểm tra đang thực hiện. Họ sẽ yêu cầu xem một giấy tờ (ID) có hình hợp lệ để xác nhận người được cấp phép đang làm việc, và yêu cầu người được cấp giấy phép phụ trách mở các tủ, cửa, hoặc ngăn kéo trong thẩm mỹ viện để kiểm tra. Khi kết thúc kiểm tra, họ sẽ lập biên bản báo cáo kiểm tra gởi cho Hội đồng Thẩm mỹ.Nếu bạn muốn tự mình kiểm tra trước thẩm mỹ viện của bạn để tránh vi phạm, bạn có thể tham khảo Worksheet Tự kiểm tra nằm trên trang web của chúng tôi tại: http://www.barbercosmo.ca.gov/forms_pubs/index.shtml trong phần "Thi hành".2. Một thanh tra kiểm tra tiệm của tôi. Điều gì xảy ra?- Sau khi kiểm tra xong, thanh tra sẽ để lại một bản sao của báo cáo kiểm tra màu vàng, với từng cá nhân đang làm việc trong tiệm. Bản báo cáo này chưa chính thức. Thông tin này cũng như bất kỳ hình ảnh nào đã chụp trong thời gian kiểm tra sẽ được chuyển tiếp đến trụ sở chính, nơi Cite và Fine Unit sẽ xác định những hành vi vi phạm nào có thể dẫn chiếu và phạt tiền. Báo cáo vi phạm chính thức sẽ được gửi bằng thư đến địa chỉ tiệm trong vòng 45-60 ngày kể từ ngày kiểm tra.Báo cáo chính thức này sẽ được gửi cùng với thông tin liên quan đến việc kháng cáo và ngày đến hạn của bất kỳ khoản tiền phạt nợ nào. Vui lòng đọc kỹ tất cả các thông tin được gửi bằng thư. Nếu bạn muốn kháng cáo bản báo cáo, bạn sẽ phải gửi yêu cầu kháng cáo qua thư, trước hạn cuối ghi trên tờ khai. Chỉ người nhận được báo cáo mới có quyền kháng cáo.3. Tôi phải trả tiền phạt và cần gia hạn giấy phép của tôi, bằng cách nào?- Nếu bạn đã nhận và đồng ý báo cáo kiểm tra, bạn phải nộp phạt toàn phần trước khi Hội đồng cấp lại giấy phép của bạn. Nếu bạn đã nộp lệ phí gia hạn và có tiền phạt đến hạn, Hội đồng sẽ giữ khoản tiền này cho đến khi tất cả tiền phạt đã được thanh toán. Một khi tiền phạt đã trả hết, Hội đồng Quản trị sẽ trả lại giấy phép của bạn.Nếu bạn có thắc mắc về bản báo cáo kiểm soát của mình, hoặc cần phải xác minh nếu bạn có bất kỳ khoản tiền phạt chưa thanh toán nào, hãy gọi cho Hội đồng theo số (916) 574-7575.4. Tôi có thể trả tiền phạt qua cách trực tuyến không?- Được. Hệ thống BreEZe của BBC thanh toán tiền phạt trực tuyến. Bạn sẽ cần ghi danh làm người dùng mới. BreEZe chấp nhận American Express, Discover, MasterCard và Visa. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về BreEZe, vui lòng truy cập: www.breeze.ca.gov. Có sẵn trợ giúp để ghi danh cho BreEZe bằng cách gọi số (855) 227-9633.5. Tôi là chủ tiệm thẩm mỹ. Salon của tôi đã nhận báo cáo vi phạm bởi người làm việc độc lập trong tiệm, người thuê gian hàng hoặc nhân viên. Ai chịu trách nhiệm trả tiền phạt?Hội đồng Quản trị không phân biệt giữa tất cả những người làm việc trong tiệm. Chủ sở hữu của thẩm mỹ viện phải chịu trách nhiệm cho các hoạt động của tất cả những người làm việc trong tiệm. Nếu người kiểm tra thấy một hành vi vi phạm bởi một cá nhân làm việc tại tiệm, họ sẽ đưa ra báo cáo cho cả cá nhân và chủ tiệm. Nếu người làm việc độc lập, người thuê chỗ làm, nhân viên không có mặt trong lúc kiểm tra và có vi phạm tại chỗ làm việc của họ, chủ tiệm thẩm mỹ viện vẫn sẽ bị báo cáo vì những vi phạm này.Bản tin từ Board of Barbering and Cosmetology State of California Department of Consumer AffairsP.O. Box 944226 Sacramento, CA 94244-2260Information: 1-800-952-5210www.barbercosmo.ca.govVB Ngọc Anh