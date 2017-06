AT&T Cung Cấp Gói Giải Trí Cho Mọi Khách Hàng Không Giới Hạn, Đừng Bằng Lòng Với Bất Cứ Chương Trình Không Giới Hạn Nào Khi Quý Vị Có Thể Có Được AT&T Unlimited Choice và DIRECTV NOW Bắt Đầu Với Chỉ $70

AT&T có một gói không dây video và không giới hạn mới cho khách hàng AT&T Unlimited ChoiceSM đăng ký với DIRECTV NOW. Gói này bắt đầu với chỉ $70 một tháng. AT&T là nhà mạng duy nhất cung cấp dịch vụ giải trí không dây và trực tiếp không giới hạn - tất cả từ một nhà cung cấp.David Christopher, giám đốc tiếp thị, AT&T Entertainment Group cho biết, "Khách hàng không nên bằng lòng với các chương trình không giới hạn cũ đơn điệu. Với chúng tôi, họ có thể truyền phát ít nhất 60 kênh trực tiếp, cũng như các kênh theo yêu cầu, chất lượng cao, các chương trình phổ biến và những bộ phim hay thông qua DIRECTV NOW. Và DIRECTV NOW không yêu cầu hợp đồng hàng năm, không có cam kết dài hạn, không rắc rối. Chúng tôi đang đem đến cho khách hàng dịch vụ giải trí ở địa điểm, thời điểm và theo cách thức mà họ muốn."Khách hàng AT&T Unlimited Choice nhận được dữ liệu không giới hạn và hơn 60 kênh DIRECTV NOW phổ biến nhất với $70 một tháng:2Với AT&T Unlimited Choice, một đường dây đơn bắt đầu với $60 một tháng sau khi giảm giá phần Thanh Toán Tự Động và hóa đơn không in ra giấy.Gói DIRECTV NOW Live a Little chỉ thêm $10 sau khi trừ đi khoản tín dụng video $25 mỗi tháng của DIRECTV NOW.Live a Little bao gồm hơn 60 kênh truyền hình hàng đầu và hơn 10.000 chương trình và phim theo yêu cầu. Với DIRECTV NOW, người dùng có thể truyền phát trực tuyến từ điện thoại hoặc máy tính bảng hoặc xem HD trên truyền hình sử dụng một thiết bị tương thích qua internet tại nhà quý vị. Không có hợp đồng hàng năm, không có phần cứng.Khách hàng AT&T Unlimited Choice nhận được dữ liệu không giới hạn với tốc độ tối đa 3Mbps và truyền phát video SD (khoảng 480p) trên mạng LTE của chúng tôi.Còn muốn nhiều lựa chọn giải trí hơn? Khách hàng AT&T Unlimited PlusSM* có thể sử dụng khoản tín dụng video $25 của mình cho DIRECTV, DIRECTV NOW hoặc U-verse TV.3 Họ cũng nhận được HBO kèm theo trên mạng dữ liệu tốt nhất của quốc gia4 và 10GB dữ liệu tốc độ cao trên mỗi đường dây khi kết nối từ điện thoại thông minh. Một đường dây đơn không dây của AT&T Unlimited Plus bắt đầu với chỉ $90 một tháng, sau khi giảm giá phần Thanh Toán Tự Động và hóa đơn không in ra giấy.5Trên cả hai chương trình không dây không giới hạn, quý vị sẽ có được dữ liệu, nói chuyện và nhắn tin không giới hạn, và lựa chọn để thêm một máy tính bảng hoặc các thiết bị khác với chỉ thêm $20 một tháng. Ngoài ra, với cả hai chương trình, quý vị có thể thực hiện các cuộc gọi không giới hạn và sử dụng dữ liệu của quý vị khi ở Hoa Kỳ, Canada hoặc Mê-hi-cô, và gửi các tin nhắn không giới hạn từ Hoa Kỳ đến hơn 120 quốc gia.6Chúng tôi đang khởi động thế hệ tiếp theo nền giải trí di động không giới hạn. Video hiện chiếm hơn một nửa lưu lượng truy cập di động của chúng tôi với mức tăng trưởng 75% chỉ từ năm 2015 đến năm 2016. Chúng tôi dự kiến lưu lượng video sẽ trở thành động lực tăng trưởng chính vào năm 2020.Để tìm hiểu thêm về các chương trình không giới hạn AT&T của chúng tôi, hãy xem att.com/unlimited, hoặc truy cập trực tuyến một trong hơn 5,000 cửa hàng hoặc Business Premier của chúng tôi.