Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định Mời Dự Buổi Ra Mắt: Hồi Ký “Vượt Tù Vượt Biển” Của Nhạc Sĩ Huỳnh Công Ánh

Westminster (Bình Sa) Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định Nam California mời tham dự “Buổi Hội Ngộ 40 Năm Thơ Nhạc Đấu Tranh” ra mắt “Hồi Ký Vượt Tù Vượt Biển” và Tập thơ “Cát Bụi Lăn Trầm” của Huỳnh Công Ánh sẽ được tổ chức vào lúc 01 giờ chiều Chủ Nhật ngày 16 tháng 7 năm 2017 tại Thư Viện Việt Nam số 10872 Westminster Ave, Suite #214-215 Thành Phố Garden Grove CA 92843.Trong thơ mời Bác Sĩ Nguyễn Chí Vỹ, Hội Trưởng Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định, Trưởng Ban tổ chức đã viết: Trân trọng kính mời qúy cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể đấu tranh cùng đồng hương thân hữu vui lòng dành chút thì giờ đến tham dự buổi hội ngộ với Nhạc sĩ đấu tranh Huỳnh Công Ánh, “để san sẻ tâm tình với người tù cộng sản, chúng ta sẽ nhận ra, qua những bài thơ, nhạc, hồi ký là nỗi niềm thống hận và nghiệt ngã nhất, khởi đi từ tháng Tư năm 1975 cho tới những năm lưu vong ở hải ngoại sau nầy.”Tập hồi ký “Vượt Tù Vượt Biển” bằng tiếng Việt dày 370 trang, phần tiếng Anh “Escape To Freedom from Prison Break to Braving Perilous Seas” dày 438 trang, tổng cộng tập hồi ký dày 808 trang, bìa cứng với những chuyện kể và hình ảnh có thật mà Huỳnh Công Ánh đã viết lại.Đọc Hồi Ký Huỳnh Công Ánh, Nhà văn Huy Phương có đoạn đã nói: “... Bằng một tâm tình và qua một lối văn kể chuyện đơn giản, hồi ký của Huỳnh Công Ánh không có những đoạn văn hư cấu, không mang những dòng chữ tô vẽ cho cá nhân của mình. Chúng ta tìm thấy máu, nước mắt, nỗi gian truân kề cận cái chết, câu chuyện đoàn tụ và tan vỡ, sự thành công rực rỡ, nỗi thất bại tuyệt vọng dẫn con người xuống tận bùn đen, và vượt lên trên hết, là lòng tin về con người và cuộc đời còn qúa đẹp.Tôi tin rằng, đây là cuốn hồi ký qúy báu, nổi trội nhất trong 40 naăm qua trong rừng sách vở ở hải ngoại, viết về cuộc đời của những người bỏ nước ra đi. Không chỉ có những câu chuyện kể về cuộc đời của tác giả, tập sách còn cho ta thấy bối cảnh ciủa câu chuyện là một giai đoạn dài của đất nước, mà cả những người già, lẫn trẻ bên nầy hoặc bên kia cần phải biết đến.”Trong lời Bạt có đoạn Nhà văn Trang Châu đã nói: “...Điều hiển hiện khá rõ nét trong hồi ký của Huỳnh Công Ánh là bản chất nghệ sĩ đấu tranh của ông. Nhạc của ông vừa là những hùng ca vừa là những bản cáo trạng. Lời trong nhạc của ông là những dòng thơ truyền cảm đầy thuyết phục:“Tôi là những người tù khổ sai không bản ánBước chân đi trên bao nỗi lọc lừa…”.....“Xin góp gió để chờMong một ngày gió thổi sạch bọn nhơTrả lại cho tôi khung trời tự do...“Anh đứng đây nơi tuyến đầu ngăn giặcĐể có xuân về mai nở trên quê hương...Nếu đời lính đã mang cho Huỳnh Công Ánh bao nhiêu hệ lụy dưới chế độ phi nhân, sắt máu của cộng sản, giống như hàng chục ngàn Sĩ Quan Việt Nam Cộng Hòa khác, thì con người nghệ sĩ nơi ông lại là cái phao giúp ông bao phen bị chìm đắm được nổi thoát. Nhưng cũng chính vì tài năng đó khiến ông luôn luôn bị nghi ngờ đến độ ông không còn chọn lựa nào khác là đào thoát. Âu đó cũng là một thứ ánh sáng, vừa độc đáo, vừa an ủi, lại vừa oái oăm trong bóng tối của một đời tù cải tạo.”.Hồi ký “Vượt Tù Vượt Biển” có 21 mẩu chuyện, trong đó có những chuyện như: “Tan Hàng” “Bỏ Súng” “Trình Diện Đi Tù” “Về Long Giao” “Bản Án Tử Hình Đại Úy Lê Đức Thịnh” “Ra Bắc” “ Y Sĩ Trung Kiên” “K -1 Nghệ Tĩnh” “Trần Thị Hoa Người Con Gái Nghệ Tĩnh”. cho đến chuyện cuối cùng là “Vào Đời”.Đọc những chuyện kể trên qúy vị không ít thì nhiều cũng tìm lại được những kỷ niệm từ sau năm 1975 mà Huỳnh Công Ánh đã kể lại trong đó có chúng ta là nạn nhân, là những người tù bị cộng sản giam cầm nhiều năm trong các trại khổ sai.Vài nét về Huỳnh Công Ánh: Ông sinh năm 1946 tại Làng Phú Kim, Quận Phù Cát, Tỉnh Bình Định, học tại các trường La San Kim Phước, KonTum, Bá Ninh Nha Trang, La San Hiền Vương Sài Gòn, Trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Gia Định.Cuộc đời Binh Nghiệp:Động viên năm 1968, tốt nghiệp Khóa 3/68 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức, ra trường phục vụ tại Sư Đoàn 22 Bộ Binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, Được bầu là Chiến Sĩ Xuất Sắc của Sư Đoàn và Quân Đoàn vào năm 1972, được tưởng thưởng du lịch Trung Hoa Quốc Gia.Tù cộng sản sau năm 1975, -Vượt ngục cuối năm 1980, -Lái tàu vượt biển năm 1981 đến Đảo Pulau Bidong năm 1981,-Chủ Tịch Hội cựu quân nhân tại Pulau Bidong năm 1981.Đến Hoa Kỳ:Sáng Lập Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam năm 1985,Sáng lập phong trào Hưng Ca Việt Nam năm 1985, Sáng lập Hội Văn Nghệ Sĩ Việt Nam Tự Do năm 1986.Năm 1992 được tuyên dương tại điện Caucus-Quốc Hội Hoa Kỳ với sự hiện diện của đại diện Tổng Thống George H.W Bush cùng 50 Dân biểu, Thượng Nghị Sĩ về thành tích hoạt động xã hội và đấu tranh cho nhân quyền Việt Nam...Năm 1998 được trao giải Jefferson Award (Người thành công nhất tại Tiểu Bang Texas về kinh tế và xã hội.),Năm 1998 được bầu chọn vào Hội Đồng Điều Hành Catholic Charity (Hội Bác Ái Công Giáo Hoa Kỳ.)Sáng lập Liên kết Văn Nghệ Sĩ Thanh Niên, Sinh Viên Việt Nam Tự Do năm 2013.Về hoạt động văn học:Chủ nhiệm tuần báo Chứng Nhân – Xuất bản 4 tập thơ: Hạnh Ngộ Bên Trời – Quẳng Gánh Lao Đao – Giữ Nụ Cười – Ơn Nghĩa Trùng Phùng – Cát Bụi Lăn Trầm.Xuất bản nhiều Băng nhạc trong đó phần nhiều là nhạc đấu tranh., một số các tập nhạc...Hiện tại ông đang chuẩn bị cho việc xuất bản Hồi Ký Tập 2.Đồng hương thân hữu muốn biết thêm chi tiết về buổi “Hội Ngộ 40 Năm Thơ Nhạc Đấu Tranh” xin liên lạc: BS. Nguyễn Chí Vỹ (714) 775-2222, Nguyễn Thế Bình (714) 925-5444, Lê Anh Dũng (714) 234-1847, Huỳnh Công Ánh (972) 804-5985.