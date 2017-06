CDVN MASSACHUSETTS RẦM RỘ THAM GIA DIỄN HÀNH DORCHESTER DAY PARADE



Dorchester, MA: Vào lúc 01:00 giờ trưa Chúa Nhật, ngày 4 tháng 6 năm 2017, buổi diễn hành hàng năm của thị trấn Dorchester, thành phố Boston, tiểu bang Massachusetts, lần thứ 113 đã khởi hành từ ngã tư đường Dorchester Ave. và Richmond Street.

Những vị chức sắc trong chính quyền dẫn đầu cuộc diễn hành bao gồm các nghị sĩ, dân biểu tiểu bang tại Dorchester và vùng phụ cận, Thị Trưởng Martin Walsh và các Nghị viên của Boston như Michael F. Flaherty...và Ban tổ chức Dorchester Day Parade. Đoàn diễn hành ngoài các viên chức như trên còn có toán kỵ binh của quân đội Mỹ cùng đông đảo các sắc dân, cơ sở thương mãi, các toán dân sự như âm nhạc, kỵ mã và các cư dân đã và đang sống tại Dorchester. Tất nhiên là CDVN Massachusetts của chúng ta cũng đã hăng hái tham gia và được xem là đông đảo nhất và huy hoàng nhất theo nhận định của cư dân cũng như Ban tổ chức.



Dẫn đầu phái đoàn CDVN Mass là toán Quốc-kỳ Việt, Mỹ do cựu quân nhân VNCH đảm nhiệm. Biểu ngữ "Vietnamese-American Community of Massachusetts" đã được các thành viên của Hội Phụ Nữ Massachusetts và Vùng Phụ Cận xinh đẹp trong quốc phục áo dài mang đi sau Toán Quốc-kỳ. Sau đó các em thay phiên nhau cầm biểu ngữ nầy, từ Liên-Đoàn Hướng-Đạo Bạch-Đằng, đến Trường Huấn Luyện Võ cổ truyền Bình-Định, và Vovinam Việt-Võ-Đạo võ đường Quang Trung với niềm hãnh diện và hân hoan!

Được biết năm nay, phái đoàn CDVN mà Tổ chức CDVN/MASS là đơn vị tổ chức, còn có sự tham dự của Hội cựu SVSQ Võ Bị Đà Lạt, Hội cựu SVSQ Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt, Trường Huấn Luyện Võ cổ truyền Bình-Định, Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England, Hội Hải Quân Vùng New England, Hội Phụ Nữ Massachusetts và Vùng Phụ cận, Đảng Việt-Tân, Hội Thanh Niên Thăng-Long, Vinna Media Production, Liên-đoàn Hướng-Đạo Bạch-Đằng với sự bảo trợ của Bánh mì Ba Lẹ, Vovinam Việt-Võ-Đạo Võ đường Quang-Trung, Tổng Hội Sinh Viên Việt-Nam Vùng New England, Nhà may Hạnh, và trung tâm Viet-AID. Các đơn vị này đã mặc đồng phục hoặc y phục theo truyền thống và trang trí xe hoa với Cờ Vàng, cờ Mỹ rất trang trọng và đẹp mắt. Trường Huấn Luyện Võ cổ truyền Bình-Định còn có trưng bày hình ảnh Vua Quang Trung thật uy nghi trên xe hoa và biểu ngữ " VUA QUANG-TRUNG ĐẠI PHÁ QUÂN THANH" do các võ sinh mang theo để nhắc nhở về hiện trạng nguy cơ mất nước vì csvn đang dâng quê hương cho Tàu cộng! Các võ sinh của Võ Thuật Bình-Định và Vovinam Quang Trung đã biểu diễn các thế võ tuyệt chiêu trong suốt buổi diễn hành khiến Ban tổ chức cũng như khán giả hoan hô nồng nhiệt! Các võ sinh trong Việt-Võ-Đạo Võ đường Quang-Trung cũng đã có những màn biểu diễn làm khán giả dọc đường thót tim khi các em bay lên không dùng hai chân kẹp cổ đối thủ để quật nhào trên mặt đường nhựa và được khán giá suýt xoa tán thưởng vang rân!



Dọc theo đường diễn hành dài 3.5 dặm, các em thuộc Tổng-Hội Sinh-Viên Vùng New England và các hoa hậu của Tết Đinh Dậu năm nay đã phân phát hàng ngàn lá Cờ Vàng và Cờ Mỹ do Hội Thanh niên Thăng Long tài trợ cho khán giả tham gia hai bên đường. Thật là một nghĩa cử cao quý và rất đáng khen ngợi cho các thế hệ thứ 2, thứ 3 của CDVN chúng ta và điều đáng mừng nữa là rất nhiều cư dân và nhất là trẻ em dọc hai bên đường còn chạy đến xin lá cờ Vàng của chúng ta nữa. Nhiều người Mỹ lẫn Việt cũng xin chụp hình với các hoa hậu, những người đi diễn hành và các xe hoa.

Phái đoàn của CDVN Mass bao gồm rất nhiều xe hoa từ các đơn vị và xe GMC quân đội Mỹ, xe Hummer của Vinna Media Production, xe Jeep có phù hiệu binh chủng Dù dẫn đầu và hộ tống cho những võ sinh của hai võ đường trong đồng phục với nai nịt gọn gàng đi giữa rừng cờ Vàng và cờ Mỹ hòa với âm thanh vang dội từ chiếc xe với chủ đề "Formosa Get out of Vietnam!" của đảng Việt Tân với bài hát Trả Lại Cho Dân thật hào hùng. Bên cạnh đó, xe hoa của Liên Đoàn Hướng Đạo Bạch Đằng với mô hình chiếc cầu Zakim nổi tiếng của Boston do các em đoàn sinh thiết kế và tạo dựng được trang trí với hai lá quốc kỳ Mỹ, Việt trên đỉnh cầu nhằm phô trương một nét đẹp của thành phố đã cưu mang rất nhiều người Việt tỵ nạn cộng sản. Tất cả những yếu tố này đã tạo nên một bức tranh hùng vĩ của phái đoàn CDVN. Pha lẫn với phái đoàn là những nét dịu dàng, tha thướt của những tà áo dài truyền thống VN với nhiều màu sắc như màu cờ Vàng và những màu sác sặc sỡ khác của các cô,các chị các em đã tạo nên nét đẹp văn hóa hài hòa của người Việt Nam trong mắt những cư dân cư ngụ tại đây cũng như qua hệ thống truyền thong đã chuyển tải đi khắp nơi trên thế giới bởi hệ thống Cable, facebook và internet với đầy đủ hình ảnh và video. Các cơ quan truyền thông Mỹ, Việt đã thâu hình và thông báo nhanh đến các nơi qua hệ thống báo chí, truyền thanh, truyền hình, internet, paltalk, facebook, stream live như Boston Neighborhood Network TV, Level 5 Media, SBTN, tạp chí Thăng Long, Radio TNT...



Theo tài liệu lịch sử thì năm 1904, một nhóm nhỏ cư dân tại Fields Corner của Dorchester tập họp để hàn huyên và khởi sự cho truyền thống hàng năm của Dorchester Day. Cũng theo lịch sử thành lập Quốc Gia Hoa-Kỳ thì từ năm 1630, người dân Anh đi tỵ nạn vì lý do tôn giáo đã lần đầu tiên đặt chân đến Tân Thế Giới và đổ bộ lên Plymouth, Massachusetts. Sau đó, họ tiến dần vào đất liền và thành lập thành phố Dorchester. Có thể nói Dorchester là một trong những thành phố đầu tiên của Hoa-Kỳ!

Trải qua bao nhiêu thay đổi theo dòng lịch sử của Hoa-Kỳ với các sắc dân, Anh, Aí-Nhĩ- Lan, Do-Thái, Ý, Pháp, Người Mỹ gốc Phi-Châu v…v… trú ngụ, Dorchester đã có thời đã trở thành hoang phế với đầy dẫy các vấn nạn xã hội. Do đó, sau năm 1950, những cư dân khá giả đã bỏ Dorchester để di chuyển đến vùng an ninh hơn. Dư âm "tội ác" tại Dorchester đã giảm thiểu đi nhiều, nhất là từ thập niên 1970-1980 khi mà CDVN tỵ nạn cộng sản bắt đầu đến định cư. Các viên chức thành phố từ Thị Trưởng, Nghị Viên đến các cấp Tiểu-Bang, Liên-Bang đều ca ngợi thành tích của CDVN là vì chúng ta "đã làm sống lại Dorchester"! Lý do là chúng ta kinh doanh, mua nhà cửa đổ nát rồi tu sửa lại để Fields Corner của Dorchester đã trở thành một trong mười thành phố phát triển nhất của Hoa-Kỳ trong 10 năm qua! Những căn nhà mà 20-30 năm trước trị giá ít hơn một trăm ngàn thì hiện tại bán lại cả triệu dollars.

Gần 400 cơ sở thương mãi Việt-Nam đang hoạt động tại Dorchester! Trong vùng 4 dặm vuông đã có khoảng 20 ngàn người Việt sinh sống trong nhiều căn nhà 2, 3 tầng! Theo ước tính của các cơ quan xã hội thì Dorchester có đông dân Việt cư ngụ nhất tại hải ngoại tính theo mật độ dân số 20,000 ngưòi sống trên 4 dặm vuông!

Mọi thành công về giáo-dục, y-tế, thương mãi, dịch vụ cho cao niên, thanh thiếu niên, tôn giáo, võ thuật đều đầy đủ cho CDVN! Một tỷ dụ điển hình về sự lớn mạnh của CDVN là đã áp lực được với chính quyền để cơ quan Bay Cover không thể xây trung tâm chứa người nghiện ngập ngay trong trung tâm của Dorchester vào năm 2016.

CDVN bắt đầu tham dự diễn hành năm 1989 với vài người như cụ Hà Vỹ thủ Cờ Vàng, ông Nguyễn thanh Bình. Kể từ khoảng năm 2000, phái đoàn chúng ta đông đảo dần lên và trở nên huy hoàng như hiện tại. Trong Ban tổ chức Dorchester Day từng có người Việt tham gia như cô Huỳnh Thu Điệp, ông Nguyễn Thanh Bình, và trong các năm qua cô Phan Thị Diệu đại diện cho CDVN để phối hợp với nhau.

Phần diễn hành của CDVN Mass vừa kết thúc cũng là lúc trời bắt đầu đổ cơn mưa nặng hạt trong khi vẫn còn những đơn vị bạn khác đang tiếp tục diễn hành. Đấy là dấu chỉ của sự may mắn mà CDVN Mass trong hai năm liên tục đều kết thúc như vậy cả. Mọi người đều hân hoan ra về trong niềm hãnh diện mình là người Việt Nam và đã có chút đóng góp trong công cuộc quảng bá nét đẹp văn hóa, tinh thần đoàn kết và sức mạnh của cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại Dorchester, Massachusetts. Tổ chức CDVN/MASS đã đóng góp tài chính $500.00 với Ban tổ chức Dorchester Day và Tổ Chức CDVN Mass cùng với sự nối kết, hợp nhất với tất cả những tổ chức, hội đoàn, thiện nguyện viên đã tham gia và ủng hộ, tài trợ cho công tác cho ngày diễn hành Dorchester Day Parade.

Tổ chức CDVN/MASS ngày càng lớn mạnh do sự ủng hộ nhiệt tình của người Việt chúng ta. Với sự dấn thân của Ban Chấp Hành là những người trẻ đã thành công tại Hoa-Kỳ như các anh Thân Vĩnh Bảo-Toàn, Nguyễn Hùng Khang...chúng ta luôn hy vọng là CDVN sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa và sẽ hội nhập trong các sinh hoạt địa phương hầu mang lại nhiều công ích cho CDVN tỵ nạn cộng sản tại Dorchester và hải ngoại!

Tường thuật bởi Vỹ Nguyên và Bảo-Châu Kelley



