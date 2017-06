Rời Đại Học: Việc Bất Như Ý, Tự Tử

Một nam thanh niên đã treo cổ tự tử vì học đại học mà 4 năm không xin được việc, phải làm công nhân.Theo các báo trong nước, ghi lời từ bạn bè của nam thanh niên treo cổ tự tử ở Bình Dương, gần đây D. thường xuyên than phiền về công việc không đúng ngành mình học.Trong lá thư tuyệt mệnh D. để lại xin lỗi gia đình, anh yêu cầu không mổ tử thi và cũng không trình bày vì sao mình lại tìm tới cái chết. Theo bạn bè D., nam thanh niên này rất buồn chuyện mình học đại học ra mà 4 năm không xin được việc, nay lại làm công nhân tại Bình Dương.Bản tin We25 ghi rằng việc D. treo cổ tự tử được phát hiện ra vào lúc 22h đêm qua 7/6 tại phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An (Bình Dương). Theo các nhân chứng, nạn nhân được phát hiện đi xe máy về lúc 9h sáng hôm đó rồi mở cửa vào phòng trọ. Đến đêm, một người bạn cùng phòng đi làm về thì phát hiện cửa khóa, tri hô người dân xung quanh phá cửa thì đã quá muộn.Công an thị xã Dĩ An sau đó đã hoàn tất điều tra vụ treo cổ tự tử và bàn giao thi thể anh Nguyễn Văn D. (SN 1989, quê ở Yên Thành, Nghệ An) cho gia đình lo hậu sự. Anh trai của D. đã đến nhận bàn giao gồm thi thể và cả bức thư tuyệt mệnh.Bản tin Kênh 14 ghi thêm chi tiết rằng vào khoảng 9h sáng 7/6, anh D. điều khiển xe máy tới phòng trọ của anh B., trên đường số 4, khu phố Đông An, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An rồi mở cửa vào bên trong.Tại đây, anh D. khóa trái cửa phòng rồi viết thư tuyệt mệnh để lại cho người thân, sau đó dùng dây thừng treo cổ tự vẫn.Tới gần 22h, khi đi làm về, anh B. thấy cửa bị khóa, gọi liên tục nhưng không thấy anh D. mở cửa. Nghi có chuyện chẳng lành, anh B. tri hô hàng xóm phá cửa xông vào thì phát hiện nạn nhân đã chết, bên cạnh là bức thư.Sự việc sau đó được trình báo công an và người nhà của nạn nhân. Anh trai của D. đến hiện trường, tiếp nhận bức thư.Được biết, nội dung bên trong, anh D. viết xin lỗi gia đình và yêu cầu không mổ tử thi. Nạn nhân không viết nguyên nhân khiến mình nghĩ tới việc tự tử.Theo bạn của anh D., nạn nhân học đại học ra trường được 4 năm nhưng không có việc làm. Sau đó, D. xin vào làm việc tại các công ty trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Thời gian gần đây, nạn nhân thường than phiền nhiều năm rồi vẫn không xin được việc đúng ngành nghề đã học.