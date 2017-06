Sân Golf, Thuế, Dây Điện...

Sân golf tất nhiên là đẻ ra tiền, tạo ra một giai cấp sang trọng đặc quyền. Bởi vậy, ngay kế bên phi trường Tân Sơn Nhứt chật hẹp vẫn là sân golf rộng mênh mông, bất kể đất là sở hữu toàn dân, trên nguyên tắc. Bởi vậy, xóa làm sao nổi sân golf.Báo Tiền Phong kể chuyện: Xóa bỏ hình ảnh sân golf thông thoáng cạnh sân bay chật hẹp...Bản tin ghi lời ĐBQH Trần Anh Tuấn (TP.SG) nói:“Việc mở rộng, nâng cấp sân bay Tân Sơn Nhất phải tiến hành khẩn trương. Phải xóa bỏ ngay hình ảnh một sân golf thông thoáng bên cạnh sân bay chật hẹp.”Chiều 8/6, thảo luận về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ tái định cư thành Dự án thành phần để triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, ĐBQH Trần Anh Tuấn (TP. SG) cho rằng việc nâng cấp sân bay Tân Sơn Nhất phải được thực hiện song song với việc triển khai nhanh dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành.Bởi theo ông Tuấn, kể cả nâng cấp sân bay Tân Sơn Nhất theo kế hoạch đáp ứng được 43-45 triệu hành khách/năm thì đến năm 2021 sân bay Tân Sơn Nhất cũng sẽ đầy khách. “Việc mở rộng, nâng cấp sân bay Tân Sơn Nhất phải tiến hành khẩn trương. Phải xóa bỏ ngay hình ảnh một sân golf thông thoáng bên cạnh sân bay chật hẹp.”Trong khi đó, báo Gia Đình & Xã Hội kể chuyện “Xe chở học sinh tham quan gặp nạn ở Tam Đảo: 2 phụ huynh đã tử vong.”Trên đường đưa học sinh từ Tam Đảo trở về, xe ô tô du lịch chở 38 học sinh trường THPT An Dương (Hải Phòng) mất lái, đâm vào vách núi làm 2 phụ huynh đi cùng thiệt mạng.Báo Dân Trí ghi lại 1 ý kiến từ chuyên gia kinh tế: Chưa thu được thuế lề đường, vậy đừng thu thuế kinh doanh qua Facebook...Nhà nước chưa có những quy định cụ thể về thuế lề đường, kinh doanh hàng rong như thế nào? Cái gì trong phạm vi Nhà nước quản lý?... vậy thì, đừng vội nghĩ đến việc thu thuế kinh doanh qua Facebook.Đó là ý kiến của TS Đinh Thế Hiển, chuyên gia kinh tế trước việc Cục Thuế TPSG đưa hơn 13.000 tài khoản Facebook có hoạt động kinh doanh để hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế.Trong khi đó, bản tin VOV kê chuyện: Kháng nghị giám đốc thẩm vụ luật sư thắng kiện thân chủ 54,6 tỷ đồng.Tòa án Nhân dân Tối cao vừa ra quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với vụ án “luật sư kiện thân chủ vì lời hứa 54,6 tỷ đồng” ở TP.SG.Nguyên đơn trong vụ án dân sự này là ông Đặng Đình Thịnh (SN 1974, trú tại TP.SG). Ông Thịnh là luật sư. Bị đơn là cụ Vương Thị Khanh (SN 1923, định cư tại Hoa Kỳ) và ông Nguyễn Đắc Quang (SN 1953, con trai của cụ Khanh).Trước đó, Tòa án Cấp cao tại TP.SG đã xét xử phúc thẩm vụ án dân sự “luật sư kiện thân chủ" và đã tuyên bị đơn phải trả cho luật sư Thịnh số tiền hơn 54,6 tỷ đồng.Chuyện tin vịt từ Đà Nẵng, theo Kênh 14 kể: Với mục đích câu like để bán hàng online, 2 cô gái ở Đà Nẵng đã đăng tải thông tin bịa đặt liên quan đến việc bắt cóc trẻ em gây hoang mang dư luận.Những ngày qua, trên mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin về vụ việc một nhóm người bắt cóc trẻ em ở quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) khiến dư luận vô cùng hoang mang....Qua xác minh, cơ quan công an đã mời Phạm Thị Minh Trang (26 tuổi, trú tại quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Ngọc (26 tuổi, trú tại quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng); là chủ của 2 tài khoản facebook trên lên làm việc.Tại cơ quan điều tra, Ngọc khai nhận tự nghĩ ra nội dung vụ việc và đăng tải lên trang facebook cá nhân nhằm thu hút sự chú ý để bán hàng online. Sau khi thấy bài viết được chia sẻ nhiều, sợ bị ảnh hưởng đến bản thân nên Ngọc đã xóa bài viết trên.Báo Tuổi Trẻ kể chuyện Hà Tĩnh: Công an xã mời... chủ trại nuôi ong đóng phí nuôi ong.Nhiểu chủ trại nuôi ong rất bất bình, ngoài tiền thuê mặt bằng nuôi ong còn phải đóng phí “oan” cho chính quyền mỗi tháng từ 2-3 triệu đồng.Đó là câu chuyện xảy ra ở một số xã của huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.Ông Tạ Văn Hiếu, một chủ trại tại Kỳ Anh cho biết ông có 500 tổ ong nuôi ở xã Kỳ Trung. “Thấy tôi nuôi ong, chính quyền yêu cầu đóng phí mỗi tháng 3 triệu đồng. Việc đóng phí này là vô lý”, ông Hiếu bức xúc.Tương tự ở xã Kỳ Tân, công an xã này thấy có chủ trại nuôi ong nào đến là viết giấy mời yêu cầu nộp phí. Việc thu phí này diễn ra từ năm 2011 đến nay. “Đến nuôi ong ở xã Kỳ Tân là phải đóng tiền. Ai không đóng công an xã đến tận trại thu”, ông Trần Ngọc Châu, một chủ trại nuôi ong nói.Báo Người Lao Động kể chuyện: Không dưới 10 lần bị tai nạn giao thông nhưng điều kỳ diệu là ông vẫn bình phục, vẫn còn sức lao động để làm lại cuộc đời.Đó là trường hợp hy hữu của ông Nguyễn Văn Tám (Tám Cụt, 48 tuổi), quê ở ấp Đạo Thạnh, xã Hướng Thọ Phú, TP Tân An, tỉnh Long An.Ông Tám kể về nỗi cơ cực của gia đình cũng như "thành tích độc nhất vô nhị" 10 lần bị xe đụng của mình. "Tôi từng bị cắt bỏ cánh tay, gãy xương bàn chân, xương bả vai, dập xương sườn, tổn thương phổi... vì bị xe tông. Tôi không nhậu cũng chẳng hút thuốc, ra đường chạy xe cẩn thận nhưng không hiểu sao tai họa cứ ập tới liên tục. Gia đình lo tiền thuốc men điều trị quanh năm gần như kiệt quệ."Báo Lao Động kể về xe: Trong năm tài chính 2017 (tính từ tháng 4/2016 đến tháng 4/2017), toàn thị trường Việt Nam tiêu thụ gần 3,14 triệu xe, tăng khoảng 8% so với kỳ trước trong đó, riêng liên doanh xe Nhật, Honda đạt doanh số 2,17 triệu xe, tăng gần 7%, chiếm 69,3% thị phần.Bất chấp việc Hà Nội và TPSG rục rịch lên phương án cấm xe máy, Honda dự đoán dung lượng thị trường xe máy tiếp tục ổn định trong năm tài chính 2018. Để duy trì thị phần, Honda cho biết sẽ tung ra thị trường 10 mẫu xe và phiên bản mới trong đó đáng chú ý là hãng này sẽ chính thức gia nhập phân khúc môtô phân khối lớn vào cuối năm nay hoặc chậm nhất là đầu năm 2018.Có cách nào giảm kẹt xe chăng? Khó vậy.