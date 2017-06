Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Trung Ương Long Trọng Tổ Chức Đại Lễ: Kỷ Niệm 78 Năm Đức Huỳnh Giáo Chủ Khai Sáng Đạo Phật Giáo Hòa Hảo

Trong Lễ Kỷ Niệm 78 năm Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng nền Đạo Phật Giáo Hòa Hảo.

Westminster (Bình Sa)- - Tại Hội trường Thành Phố Westminster số 8200 Westminster Blvd, vào lúc 1:00 giờ chiều Chủ Nhật ngày 4 tháng 6 năm 2017, Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Trung Ương đã long trọng tổ chức Đại Lễ kỷ niệm 78 năm Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng nền đạo Phật Giáo Hòa Hảo, với hơn 200 quan khách, một số qúy vị dân cử, đại diện dân cử, các cơ quan truyền thông và đồng đạo tham dự.Về quan khách có Linh Mục Nguyên Thanh, Ni Sư Thích Nữ Như Như, Mục Sư David Huỳnh, Chánh Trị Sự Trần Tuấn Hải và phái đoàn Châu Đạo Cao Đài, Phái đoàn Bửu Sơn Kỳ Hương, ông Tạ Đức Trí, Thị Trưởng Thành Phố Westminster, BS. Võ Đình Hữu, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, Kỹ Sư Ngãi Vinh, Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Nam California và các thành viên trong Hội Đồng Cố Vấn, Hội Đồng Giám Sát, GS. Nguyễn Lý Tưởng, Bà Mộng Lan Chủ Tịch Đảng Cộng Hòa Orange County, Dược Sĩ Vũ Văn Tùng, Chủ Tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, Nhà văn Nguyễn Thị Mắt Nâu, Chủ Tịch Văn Bút Vùng Tây Nam Hoa Kỳ, một số qúy vị đại diện Đảng phái chính trị, các hội đoàn, đoàn thể...Điều hợp chương trình MC. Bích Ty,Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ, phút mặc niệm do ban văn nghệ “Tình Yêu Không Biên Giới” phụ trách.Tiếp theo, Bác Sĩ Võ Thạnh Thời, Trưởng ban tổ chức, lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự tham dự của tất cả mọi người, Ông cho biết: Vào ngày nầy đồng đạo khắp mọi nơi trên thế giới đều nhớ ngày 18 Tháng 5 Âm Lịch, ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo Phật Giáo Hòa Hảo, Ông tiếp: “Dù tuổi còn trẻ nhưng Đức Huỳnh Giáo Chủ đã thuyết giảng về giáo lý Tứ Ân (ân đất nước, ân tổ tiên cha mẹ, ân Tam Bảo, và ân đồng bào, nhân loại). Tứ Ân lấy nền tảng Phật pháp phối hợp cùng tình tự dân tộc của người bình dân.Phương pháp tu học là giữ ngũ giới, ăn chay, niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, chỉ dùng nhang đèn nước lạnh, bông hoa trong vườn để tế lễ Tam Bảo. Đức Huỳnh Giáo Chủ không chủ trương lập chùa, đền thờ mà các tín hữu chỉ nên lập các nhà Đọc Giảng mà thôi. Với kiến thức uyên bác, dù chỉ học đến sơ cấp nhưng Đức Huỳnh Giáo Chủ đã được mọi người, mọi trình độ ngưỡng mộ và noi theo cách tu tập. Hơn hai triệu người đã nhanh chóng trở thành tín đồ của ngài,”Ngoài ra Đức Huỳnh Giáo Chủ còn thành lập Dân Xã Đảng để đoàn ngũ hóa người dân Việt để chống thực dân Pháp và Cộng Sản. Ảnh hưởng của ngài quá lớn lao nên Cộng Sản Việt Nam dưới lốt Việt Minh kháng chiến đã tìm mọi cách để ám hại ngài, tạo ra sự mất tích của ngài đế các đạo hữu của ngài không còn vị lãnh đạo tinh thần nữa...”Tiếp theo, Ban tổ chức mời qúy vị chức sắc lên niệm hương trước bàn thờ ttổ quốc theo nghi thức tôn giáo, sau đó những vị nầy quay qua nơi có chân dung của đức Huỳnh Giáo Chủ để xá Ngài.Tiếp theo Đồng đạo Lê Hiếu Thuận, đọc bài “Sứ Mạng của Đức Thầy.” Trong đó có đoạn: “... Phương pháp của ta tùy trình độ căn cơ của tín nữ thiện nam, trên thì nói Phật pháp cho kẻ có lòng mộ đạo quy căn, gây gốc thiện duyên cùng thầy tổ, dưới dùng huyền diệu của tiên gia độ bịnh để cho kẻ ít căn lành nhờ được mạnh mà cảm lòng từ bi của chư vị với trăm quan, thảm thiết lê dân lầm than thống thiết, mà lời lành nghe nghe tựa hồ như nhớ như quên, nên kẻ xa xôi từ văn chẳng tới, lời láng giềng tiếng kệ nhàm tai...”Sau đó Đồng Đạo Nguyễn Thị Ngọc Kiếm lên nói về ý nghĩa của buổi lễ, Bà cho biết: “Hôm nay là Đại lễ kỷ niệm ngày khai sáng đạo Phật Giáo Hòa Hảo, một ngày mà hiện nay trong nước hằng năm có hàng vạn con tim nô nức kéo nhau đến tổ đình để chiêm ngưỡng những kỹ vật và hình ãnh của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Kỷ vật còn đây, ãnh xưa còn đó nhưng bóng Thầy vẫn biền biệt ngàn khơi. Nỗi nhớ khôn nguôi vì lòng thương Thầy mến đạo, nên hôm nay nơi hội trường bé nhỏ nầy, chúng ta cùng đến đây nhắc nhở về đạo PGHH và thấu rỏ nỗi lòng của Đức Thầy. Trước khi từ biệt bổn đạo ra đi Ngài đã cho biết: “Ta đã đa mang một khối tình – Dường như thệ hải với sơn minh – Tình yêu mà chẵng riêng ai cả – Yêu khắp muôn loài vẫn chúng sinh...”Bài Ý Nghĩa khá dài, bà đã nói lại từng lời dạy của Đức Huỳnh Giáo Chủ, trong phần kết luận Bà nói: “Đạo Phật Giáo Hòa Hảo do Đức Thầy kính mến của chúng ta làm Giáo chủ, Ngài đủ đức độ để lại cho chúng ta một kho tàng giáo lý vô cùng qúy báu như một khuôn vàng thước ngọc, tạo một xã hội lành mạnh, đạo đức giàu lòng từ thiện...”Sau đó diễn văn của ông Huỳnh Kim, Hội Trưởng Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Trung Ương, qua lời chào mừng và cảm ơn Ông cho biết:“Đức Huỳnh Giáo Chủ xuất hiện như một luồng hào quang sáng chói trong thời kỳ khoa học phát triển vượt bực, đạo Khổng, đạo Lão coi như bế tắc. Chánh Pháp vô thượng của Đức Phật Thích Ca coi như bị bóp nghẹt vì bị dị đoan mê tín, tà đạo áp đảo các tôn giáo có chân lý... Ông cũng nhắc đến những điều huyền cơ của Đức Huỳnh Giáo Chủ đi trước và đi xa hơn khoa học.”Bài diễn văn dài ông đã dẫn chứng một số sử liệu liên quan đến khoa học và những lời dạy của Đức Huỳnh Giáo Chủ.Phần phát biểu của qúy quan khách có ông Thị Trưởng Tạ Đức Trí, BS. Võ Đình Hữu... những vị nầy đều ca ngợi sự đóng góp của Phật Giáo Hòa Hảo trong các sinh hoạt chung của cộng đồng Người Việt Tỵ Nạn cộng sản, nhất là về phương diện duy trì và phát triển nền đạo đức Phật Giáo Hòa Hảo tại Hải Ngoại.Chương trình kết thúc, Ban tổ chức mời mọi người cùng dùng bữa cơm chay và thưởng thức chương trình văn nghệ do ban văn nghệ “Tình Yêu Vô Biên Giới” trình diễn.