Lễ Tuyên Bố Xây Cất TT Phục Vụ Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt

Trong Lễ Tuyên Bố Xây Cất Trung Tâm Phục Vụ Cộng Đồng người Mỹ gốc Việt.

Quận hạt Santa Clara đã tổ chức buổi lễ “Động Thổ” để xây Trung Tâm Phục Vụ Cộng Đồng người Việt vào lúc 11:00 AM thứ Bảy ngày 03/6/2017 tại 2410 Senter Road, San Jose, CA 95111 (đường Senter Road và Tully Road, trước đây là trung tâm y tế Chaboya) dưới sự Chủ Toạ của Ông Dave Cortese, Chủ tịch Hội đồng Giám sát quận hạt Santa Clara. Hai người điều khiển chương trình Mikelle Lê, Đinh Chu.Buổi Lễ Tuyên Bố xây dựng công trình Trung Tâm Phục Vụ Cộng đồng người Mỹ gốc Việt, tổ chức long trọng, có khoảng 200 người tham dự. Trong số đó người ta ghi nhận có Bà Cindy Chavez Giám Sát Viên quận hạt (Địa hạt 2), NV Tâm Nguyễn, Cô Vân Lê, Ông Lân Nguyễn Học Khu Eastside, ông David Barry, Giám đốc phụ trách công trình xây dựng, Ông Steve Preminger phụ tá Cố vấn của Quận Hạt, và một số chuyên viên. Về phía Việt Nam có cựu Đề Đốc Hải Quân VNCH Trần Văn Chơn, cựu Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình, Ông Nguyễn Đức Cường cựu Tổng Trưởng Kinh Tế; các vị đại diện Tôn giáo: HT Thích Giác Lượng, Thượng tọa Thích Thông Đạt, Ni Sư Tiến Liên và chư tăng ni, Ông Nguyễn Ngọc Tiên Cộng Đồng Việt Nam Bắc CA, Ông Phạm Hữu Sơn CĐ Người Việt Quốc Gia Bắc CA, các hội đoàn tại đia phương: Ông Trần Song Nguyên Hội Biệt Động Quân, Ông Phát Kiên Hội Thủy Quân Lục Chiến, Ông Nguyễn Thanh Lương Hội Võ Bị, BS Phạm Đức Vượng Tập Thể Chiến Sĩ, Ông Mai Khuyên Khu Hội, Ông Triệu Hà Hội Địa Phương Quân, Bà Nguyễn thị Nguyệt Hội Nữ Quân Nhân, v.v..., và Hội đoàn Ái hữu tại địa phương.Sau phần nghi thức khai mạc Chào Cờ, phút Mặc Niệm, ông Dave Cortese cho biết ông từng có ý định xây cất một trung tâm để phục vụ cộng đồng từ năm 2011, nhưng chưa thực hiện được. Sau nầy được bà Chavez hợp lực mới đạt được kết quả ngày hôm nay. Đây là buổi lễ tượng trưng nhắm phá bỏ văn phòng cũ sau đó sẽ xây một tòa nhà mới với tốn phí lên đến hàng chục triệu, đầy đủ tiện nghi để phục vụ cư dân trong quận hạt. Ông cũng cho biết thêm các chương trình phục vụ cho cộng đồng còn có những chương trình mang đậm sắc thái văn hóa Việt về việc giáo dục gia đình. Ông nhân mạnh “Chúng ta cần một Trung Tâm như thế nầy.” Công trình sẽ bắt đầu thu thập các kiểu mẫu dịch vụ và bắt đầu khởi công xây cất vào tháng 6/2019 và Ông hy vọng rằng TT sẽ hoàn tất vào năm 2021. Ông cũng nhắc lại kỷ niệm với cộng đồng Việt Nam, đó là 2 lần sinh nhật rất đặc biệt. Năm 2011 công nhận lá cờ Vàng ba Sọc Đỏ, và hôm nay cũng là sinh nhật của ông lại được cùng cộng đồng Việt Nam bắt đầu cho một dự án xây dựng Trung Tâm Tâm Dịch Vụ Cộng Đồng.Tiếp lời GSV Cortese, bà Cindy Chavez cho biết bà rất vui mừng vì dự án Trung Tâm đã hình thành giai đoạn đầu. Bà cũng nhắc lại tiến trình vận động xin phép để có ngân khoản xây cất. Bà nói đến mọi việc đang tiếp diễn từ công việc thu thập những kiểu mẫu, việc xây dựng chương trình…v.v. Bà nhắc đến hôm nay là ngày “đặc biệt” của Ông Dave: Sinh Nhật. Bà hát bài ca Happy Birth Day, mọi người cùng hát.Sau đó, ông David Barry, đặc trách các chương trình thiết kế của quận hạt, đã trình bày chi tiết về kế hoạch xây dựng trung tâm nầy để phục vụ cho nhu cầu của người Việt và nhu cầu của tất cả các sắc dân khác trong quận hạt như cộng đồng người Mễ, cộng đồng người Phi, v.v..., trong các lãnh vực như xã hội, y tế, gia đình... Theo dự trù trung tâm nầy sẽ rộng từ 35,000 đến 50,000 sqft và việc sắp xếp các phòng ốc hiện đang được chuẩn bị. Điểm mà ông Barry nhấn mạnh trong dịp này là “nghi thức tượng trưng” phá bỏ vách tường của tòa nhà cũ, và hôm nay là buổi công bố tiến trình của kế hoạch. Tiếp theo, Cựu Th.Tướng Nguyễn Khắc Bình đã phát biểu cảm tưởng nói lời cảm ơn, ông ca ngợi hai vị Giám Sát Viên mà đặc biệt là GSV Dave Cortese.Sau cùng, Ông Dave Cortese, Bà Cindy Chavez, Ông Steve Preminger, phụ tá đặc biệt của Dr. Jeffrey Smith, HT Thích Giác Lượng, cựu Đề đốc Trần Văn Chơn, cựu Th.T. Nguyễn Khắc Bình, Ông Nguyễn Đức Cường, Ông Nguyễn Ngọc Tiên, Ông Phạm Hữu Sơn và một số quan khách Việt Mỹ...bđã được mời lên dùng búa đập vào tường của tòa nhà cũ ghi dấu cho tiến trình xây dựng bắt đầu. Buổi lễ chấm dứt sau đó.Quan khách được mời dùng bữa ăn nhẹ do Biệt Đoàn Văn Nghệ Lam Sơn khoản đãi.Được biết, Cựu Đô Đốc Trần Văn Chơn và Cựu Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình đã cùng nhau vận động chính quyền quận hạt Santa Clara cho xây dựng Trung Tâm Phục Vụ Cộng Đồng dành riêng cho người Việt, nói tiếng Việt, trang trí trưng bày theo phong tục của người Việt (tị nạn); phục vụ các nhu cầu cần thiết của người Việt (tị nạn), và ưu tiên phục vụ cho người cao niên và trẻ em.Với uy tín của hai vị tướng lãnh VNCH, Bà GSV Cindy Chavez và Ông Chủ Tịch Ủy Ban Giám Sát Dave Cortese cùng với 3 vị giám sát viên khác đã đồng ý ngân khoản 50 triệu Mỹ kim để xây cất Trung Tâm Dịch Vụ Cộng Đồng người Việt trên khu đất nằm giữa thành phố San Jose nơi có nhiều cư dân gốc Việt sinh sống nhằm phục vụ mọi như cầu cần thiết cho người Việt. Nên biết thêm, dự án nầy đã bắt đầu gần 2 năm qua, có thu thập các ý kiến của người Việt, có tổ chức các buổi trình bày dự án, đã có đông người Việt đến tham dự và trình bày các nhu cầu. Trung Tâm nầy sẽ tập trung vào một số nhu cầu được ghi nhận:- Phục vụ ăn trưa, thức uống giải khát sạch, giá rẻ.- Các vị cao niên đọc báo, xem truyền hình, giải trí lành mạnh.- Luyện tập thể dục, thể thao, đánh cờ, tập luyện Yoga, tập thiền định…- Có Bác sĩ người Mỹ gốc Việt đến khám bịnh và hướng dẫn các chương trình y tế cộng đồng.- Tổ chức các lớp dạy Việt Ngữ cho các trẻ em gốc Việt.- Dạy nấu ăn, dạy may, v.v...- Tổ chức các sự kiện của cộng đồng Mỹ gốc Việt, Lễ giỗ Tổ Hùng Vương, các lễ nghi khác của nền văn hóa Dân tộc Việt Nam.Chuyện ghi nhận bên lề: Trong khi nhiều người tham dự vui mừng vì CĐVN có được một trung tâm dịch vụ mang dấu ấn Việt, và càng ngày càng có ảnh hưởng lớn trong chính trường; nhưng cũng có một số ít dư luận (nghi ngờ) rằng việc xây dựng, khai trương, động thổ nầy mang tính chuẩn bị cho Ông Dave Cortese ra tranh cử Thị Trưởng vào năm 2018.