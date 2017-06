Học Bổng VNF-Zangpo Project tại Đại Học Rangjung Yeshe Institute (Nepal)

THÔNG BÁO NGÀY 31 THÁNG 5, 2017 Theo đúng tinh thần bất bộ phái của Viet Nalanda Foundation, và cũng để ủng hộ các học viên có duyên với hai dòng truyền thừa Nyingma và Kagyu của Phật Giáo Tây Tạng, Viet Nalanda Foundation-Zangpo Project sẽ khởi sự cấp học bổng kể từ mùa hè năm 2017 dành cho học viên người Việt tại trường Rangjung Yeshe Institute (RYI) , một trường đại học quốc tế danh tiếng chuyên về Phật học và ngôn ngữ học, tọa lạc tại Kathmandu, Nepal ( www.ryi.org ) . Nguyện mong qua sự trợ duyên nhỏ bé này, càng ngày sẽ càng có thêm nhiều học viên có khả năng và tâm huyết phát tâm tu học tại đây để trau dồi Tạng ngữ, Cổ ngữ, lịch sử, văn hóa, lĩnh hội trọn vẹn tinh hoa Phật Pháp, đem lại lợi lạc cho cộng đồng nhân loại và cho vô lượng hữu tình trong tương lai. Tâm nguyện này của Zangpo Project đã nẩy sinh từ rất nhiều năm trước nhưng do chưa đủ nhân duyên nên chưa thể thực hiện. Mới đây, sau hơn 6 tháng trao đổi và bàn thảo phương cách hợp tác, Đề Án Zangpo Project và trường đại học Rangjung Yeshe Institute đã bắt nhịp cầu và đồng ý lập một học bổng tên gọi Học Bổng VNF-Zangpo Project tại Rangjung Yeshe Institute dành cho các học viên đủ tiêu chuẩn, có khả năng, có tâm nguyện phục vụ cộng đồng và có nhu cầu tài chánh. mới, xin điền đơn đăng ký xin học tại trường RYI theo đúng thủ tục và thời hạn dựa trên trang nhà của RYI: 1). Nếu là học viên, xin điền đơn đăng ký xin học tại trường RYI theo đúng thủ tục và thời hạn dựa trên trang nhà của RYI: www.ryi.org 2). Học viên phải đạt đủ tiêu chuẩn (kể cả tiêu chuẩn Anh ngữ nếu cần) để được nhận vào trường RYI trước khi điền đơn yêu cầu nhận Học Bổng VNF-Zangpo Project. 3). Sau khi đã được RYI chính thức nhận học, Học Viên có thể điền đơn yêu cầu nhận Học Bổng VNF-Zangpo Project từ link này: https://drive.google.com/ file/d/ 0B9KQV1NHN2NaSGZ6eTdFVXNRbkk/ view 4). VNF-Zangpo Project có thể cấp một (1) trong số các Học Bổng sau đây cho học viên đủ tiêu chuẩn: a. Học Bổng Bán Phần (Partial Scholarship): tối đa 6 tín chỉ (6 credits) cho một Học Kỳ (semester) dành cho chương trình Cử Nhân (B.A.) hoặc Tiến Sĩ (M.A.).



b. Học Bổng Mini (Mini-Scholarship): tối đa 3 tín chỉ (3 credits) cho một Học Kỳ (semester) dành cho chương trình "Certificate" hoặc "Non- degree Tibetan Language Program." Ví dụ: Tạng Ngữ Đàm Thoại (Tibetan Colloquial) hoặc Cổ Ngữ Tạng (Classical Tibetan) hoặc Certificate for Buddhist Studies. c. Học Bổng dành cho chương trình Online được liệt kê dưới đây.

Ví dụ: Tibetan Alphabet, Intro to Classical Tibetan Self-Study, Classical Tibetan Self-Study II.



e. Học Bổng Đào Tạo Dịch Giả (Translator Training Program) : học bổng bán phần tùy trường hợp đặc biệt - xin email zangpoproject@gmail.com để biết thêm chi tiết.

5). Nếu là học viên hiện đang theo học tại Rangjung Yeshe Institute, xin vui lòng cung cấp học bạ, hoặc điểm thi và giấy chứng nhận từ RYI, cùng với đơn yêu cầu như #3. 6). Học viên có thể điền đơn yêu cầu nhận học bổng từ cả hai: vừa Rangjung Yeshe Institute vừa VNF-Zango Project.

Xin vào xem trang nhà "Financial Aid" của RYI: http://www.ryi.org/students/ financial-aid 7). Trường Rangjung Yeshe Institute nhận trách nhiệm thông báo lại cho VNF-Zangpo Project và xác nhận học viên hội đủ tiêu chuẩn được nhận học tại RYI, cũng như báo cáo thành quả học tập của học viên sau mỗi Học Kỳ. 8). Học viên không đủ điểm tối thiểu hoặc không đạt được thành quả tốt sẽ không được tiếp tục cấp học bổng trong Học Kỳ kế tiếp. 9). Số lượng học bổng phát hằng năm sẽ tùy thuộc vào ngân quỹ của Viet Nalanda Foundation-Zangpo Project, và VNF-Zangpo Project có toàn quyền quyết định sẽ tiếp tục hay đình chỉ việc cấp học bổng cho mỗi cá nhân.

Website : Rangjung Yeshe Institute (RYI) tọa lạc tại Kathmandu, Nepal: www.ryi.org

Giới Thiệu : Trường Quốc Tế Phật Học Rangjung Yeshe Institute Trường Quốc Tế Phật Học Rangjung Yeshe Institute (2014): https:// drive.google.com/file/d/0Bz- MZvHnfMbYUDBQUGlmQmJRZDQ/view

Muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng gửi điện thư đến zangpoproject@gmail.com .