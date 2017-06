2 Dân Biểu Mở Hồ Sơ Luận Tội Trump, Dân Chủ Muốn Để Trump Quậy Sẽ Tốt Cho Dân Chủ Trong Bầu Cử 2018; Dân Biểu Gốc Việt: Đừng Bỏ ObamaCare

WASHINGTON — Hai dân biểu liên bang Hoa Kỳ thuôc đảng Dân Chủ tung ra nỗ lực để luận tội (nhằm truất phế Tổng Thống Donald Trump.Hai dân biểu đó là Al Green của Texas và Brad Sherman của California. Tuy nhiên, nỗ lực luận tội để làm Trump mất ghế khó qua được Hạ Viện, nơi đa số Cộng Hòa nắm giữ.Ngay cả nhiều dân biểu Dân Chủ cũng không ủng hộ việc luận tội Trump.Hai dân biểu này nói rằng họ đang soạn hồ sơ luận tội để truất phế Trump.Họ nói hôm Thứ Tư rằng TT Trump cản trở công lý, khi Trump sa thải Giám đốc FBI James Comey, người đang điều tra vụ Nga can thiệp vào bầu cử Hoa Kỳ.Các dân biểu khác của Dân Chủ nói rằng cần xem diễn tiến về cuộc điều tra trước khi quyết định có nên luận tội Trump hay không.Một lý do nữa: nhiều dân cử Dân Chủ tin rằng để Trump giữ ghế Tổng Thống trong bầu không khí dầu sôi lửa bỏng, và với tính uư phóng lên mạng những tuyên bố bất ngờ -- sẽ giúp cho Dân Chủ bứng ghế nhiều dân cử Cộng Hòa trong cuôc bầu cử tháng 11/2018.Trong khi đó, hôm Thứ Tư, Dân biểu gốc Việt Stephanie Murphy (tên khai sanh: Đặng Thị Ngọc Dung) viết bài bình luận trên báo Orlando Sentinel, bày tỏ lập trường rằng bà muốn có y tế toàn dân, và do vậy cần sửa chữa luật y tế ObamaCare, chứ đừng xóa sổ luật này như người Cộng Hòa đang tiến hành.