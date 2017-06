Thượng Viện Điều Tra Viên Chức Tình Báo Về Hồ Sơ Nga

WASHINGTON - 1 ngày trước khi nghe cựu giám đốc FBI điều trần, các nghị sĩ tại ủy ban tình báo Thượng Viện chất vấn các viên chức tình báo về các tố cáo toa rập giữa đoàn tranh cử của ứng viên Trump và viên chức Nga.Nghị sĩ DC Mark Warner tại ủy ban nhắc lại: truyền thông đưa tin TT Trump tìm cách can thiệp vào tiến trình điều tra - ông Warner nói rõ “Nếu là thật, hành động xử dụng chuyên viên tình báo không thích hợp bào mòn niềm tin của công chúng dành cho cộng đồng tình báo”.Hôm 22-5, báo Washington Post đưa tin: ông Trump yêu cầu các viên chức giúp sức chống lại cuộc điều tra của FBI, nay dưới quyền lãnh đạo của công tố viên đặc biệt Robert Mueller, cũng là 1 cựu giám đốc FBI.Ấn bản Thứ Ba ngày 7-6 của tờ Post cho hay 3 tháng trước giám đốc tình báo quốc gia (DNI) Dan Coats cho các cộng sự viên biết: TT Trump dò hỏi để biết có thể can thiệp với ông Comey hầu ngưng điều tra Tuớng Flynn, cố vấn an ninh quốc gia đầu tiên của nội các Trump.Vụ “hồ sơ Nga” đang đe dọa tràn ngập các ưu tiên hành động của TT tỉ phú New York.Thứ trưởng tư pháp Rod Rosenstein là người gửi thư khuyến cáo TT cách chức ông Comey, điều trần tại Capitol Hill hôm Thứ Tư.Tin Reuters cho biết: quyền giám đốc FBI Andrew McCabe cũng có mặt trong cuộc điều trần cùng ngày Thứ Tư.Ủy ban tình báo Thượng Viện cũng mời điều trần giám đốc an ninh quốc gia (NSA) Mike Rogers, giám đốc tình báo quốc gia (DNI) Dan Coats. Các viên chức liên bang này đuợc trông đợi bảo vệ điều 702 trong luật theo dõi ngoại kiều (hay FISA) sắp mãn hạn vào cuối năm nếu Lập Pháp không gia hạn. Thông tin về liên lạc của công dân cũng có khi là mục tiêu ngẫu nhiên vì tiếp xúc với ngoại kiều đang là đối tượng bị chú ý.Tin CNN hôm Thứ Tư cho hay các giám đốc Mike Rogers và Dan Coats từ chối thảo luận nghi vấn ông Trump gây áp lực để họ can thiệp vào cuộc điều tra “hồ sơ Nga” của FBI. 2 ông khẳng định với các nghị sĩ: các cuộc trò chuyện với TT là thông tin mật.Nhưng nghị sĩ DC Angus King gặng hỏi: đâu là căn bản pháp lý để 2 vị từ chối trả lời – ông Rogedrs đáp: không bao giờ bị chỉ thị làm việc trái luật, không thích hợp hay phản đạo lý. Về phần mình, ông Coats khẳng định: tại điều trần công cộng, là không thích hợp để giải thích.