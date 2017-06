Ohio: Hãng Anthem Bỏ Chạy, 19,000 Dân Mất Bảo Hiểm

WASHINGTON - Hãng Anthem quyết định không tham gia thị trường trao đổi bảo hiểm theo khuôn khổ ObamaCare tại Ohio năm tới là ác mộng với dân trong vùng.Thông báo hôm Thứ Ba của Anthem chuyển qua Business Insider giải thích: lý do là các thay đổi không ngừng trong các quy định và hướng dẫn của thẩm quyền liên bang.Anthem cho hay: các thị trường cá nhân là luôn biến động, thiếu ổn định về tài trợ chia sẻ sự giảm giá, về sự duy trì thuế trên các chính sách bảo hiểm toàn phần, về sự thiếu vắng các yếu tố có thể tiên đoán.Bà Cynthia Cox, là 1 phụ tá giám đốc của hãng Kaiser, cho hay: 20 quận trong số 88 quận của tiểu bang Ohio sẽ không có hãng bảo hiểm nào cung cấp chăm sóc y tế, ảnh hưởng 19,000 dân, hay 6% thị trường.Trong khi đó một bản tin khác của báo The Washington Post hôm Thứ Tư nói rằng Tổng Thống Donald Trump có lịch trình gặp “các nạn nhân của Obamacare” trên phi cơ Air Force One trong chuyến đi kinh lý tới Cincinnati vào trưa Thứ Tư.Khoảng 700,000 người dân ở Ohio có mức thu nhập thấp đã được bảo hiểm bởi vì Thống Đốc Kasich mở rộng Medicaid theo bảo hiểm y tế Obamcare. Khoảng 200,000 người khác mua bảo hiểm y tế theo diện được tài trợ thêm của chính phủ, theo nhân viên văn phòng của ông Kasich cho biết.