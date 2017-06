Nha, Nhạc Sĩ Cao Minh Hưng Mời Đồng Hương Tham Dự Buổi: Ra Mắt Sách My Life và Những Câu Chuyện Ngắn

Nhà văn, nhạc sĩ, nha sĩ Cao Minh Hương (giữa), phu nhân (phải) và nhà báo Hòa Bình (trái).

Westminster (Bình Sa)- - Để chuẩn bị cho buổi ra mắt sách, Nha Sĩ, Nhạc Sĩ Cao Minh Hưng, Hội Trưởng Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ và phu nhân là cô Ngọc Bích đã ghé tòa soạn Việt Báo cho biết về buổi ra mắt sách “My Life và Những Câu Chuyện Ngán” của tác giả Cao Minh Hưng sẽ được tổ chức vào lúc 1 giờ chiều Chủ Nhật ngày 16 tháng 7 năm 2017 tại Hội Trường Việt Báo, 14841 Moran St, Thành Phố Westminster, CA 92683, điện thoại liên lạc: Cao Minh Hưng (714) 403-9315, (vào cửa tự do, có chương trình văn nghệ và thức ăn nhẹ).Tất cả số tiền ủng hộ trong buổi ra mắt sách sẽ được tặng cho giải thưởng “Bé Viết Văn Việt” do Việt Báo tổ chức hằng năm.Tác giả Nha, Nhạc Sĩ Cao Minh Hưng đã đoạt giải thưởng Danh Dự năm 2007 và giải thưởng Tác Giả Xuất Sắc năm 2010 trong giải thi “Viết Về Nước Mỹ” do Việt Báo tổ chức.Có lẽ đồng hương Việt Nam chúng ta ở miền Nam California cũng như ở khắp nơi trên thế giới đã quen thuộc với hình ảnh và những chương trình sinh hoạt văn hóa xã hội và văn nghệ đấu tranh của Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ trong thời gian hơn 7 năm qua. Một trong những sáng lập viên và cũng là con chim đầu đàn của hội là nha sĩ, nhạc sĩ Cao Minh Hưng. Chúng ta đã từng nghe các anh chị em trong Ban Hợp Ca hát những bản nhạc trong dòng nhạc đấu tranh rất hào hùng anh sáng tác, tuy nhiên, một điều mà nhiều người có thể không biết đến là anh cũng là một người có rất nhiều bài viết được đăng trong Việt Báo qua chương trình Viết Về Nước Mỹ.Chúng tôi có dịp phỏng vấn anh khi anh ghé đến Việt Báo để tặng quyển sách anh mới in xong. Theo anh cho biết, lý do anh thực hiện quyển sách là muốn có dịp tuyển chọn lại một số bài viết của anh đã được đăng trong mục Viết Về Nước Mỹ để gom lại thành một quyển sách làm kỷ niệm. Như lần thực hiện CD "Vần Thơ Qua Nốt Nhạc" trước đây, lần này Nhạc sĩ Cao Minh Hưng cũng có nhã ý tặng toàn bộ số tiền mà khách tham dự ủng hộ trong ngày ra mắt sách, cho Giải Thưởng "Bé Viết Văn Việt" do Việt Báo tổ chức hàng năm. Anh mong muốn số tiền tặng trong ngày ra mắt sách sẽ tiếp tay hỗ trợ Việt Báo trong việc khuyến khích các em thiếu nhi viết văn Việt.Với 26 câu chuyện chọn lọc của tác giả Cao Minh Hưng trong quyển sách này, độc giả sẽ có dịp được đọc những tâm tình, những câu chuyện rất xúc động từ nhiều cảnh đời trong xã hội mà tác giả đã trải qua, đặc biệt là câu chuyện ngắn "My Life" mà anh đã nhận được giải thưởng Tác Giả Xuất Sắc vào năm 2010 với câu chuyện này.Trong lời giới thiệu về tập sách, Nhà văn Nhã Ca, Chủ Nhiệm sáng lập tờ Việt Báo và chương trình Viết Về Nước Mỹ đã viết:“Một ngày cuối tháng 9 năm 1988, có chàng học trò 19 tuổi, cùng gia đình gốc Quân Y Việt Nam Cộng Hòa định cư tại vùng Little Saigon theo diện bảo lãnh đoàn tụ. Chỉ sau 7 năm vừa làm vừa học, anh học trò nghèo tốt nghiệp bác sĩ nha khoa. Đó là trường hợp Bác Sĩ Anthony Cao Minh Hưng, hiện hành nghề tại Costa Mesa. Ngoài nghề nghiệp nha khoa, anh còn là người viết văn, soạn nhạc.Tham dự Giải Thưởng Viết Về Nước Mỹ của Việt Báo từ năm 2007 với nhiều bài viết giá trị, Cao Minh Hưng đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ và tiếp sau đó năm 2010, giải Tác Giả Xuất Sắc với tự truyện "My Life". Đây là câu chuyện của chính đời chàng, đặc biệt kể về những nỗ lực và kinh nghiệm học tập trên đất Mỹ. Nhà báo Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh, vị huynh trưởng của Việt Báo, khi trao giải cho tác giả Cao Minh Hưng đã gọi tự truyện này là một chia sẻ quý giá hướng về các thế hệ tương lai.Về sinh hoạt ca nhạc và cộng đồng, Cao Minh Hưng là người được nhạc sĩ Anh Bằng chọn để cùng sáng lập và ủy thác việc củng cố, phát triển "Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ." Đúng như sự kỳ vọng của người nhạc sĩ lão thành, sinh hoạt của Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ do ông khởi xướng và giao lại cho thế hệ trẻ đã ngày càng vững mạnh.Chúng tôi xin giới thiệu tập truyện ngắn "My Life và Những Câu Chuyện Ngắn" đến với các bạn đọc ở khắp nơi.”Mong quý đồng hương đến tham dự để ủng hộ cho một người trẻ đã và đang có những đóng góp rất tích cực và không ngừng nghỉ cho cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản trong nhiều năm qua.Vài nét về Cao Minh Hưng, sinh năm 1969 tại Sài Gòn, Việt Nam, định cư tại Hoa Kỳ năm 1988, học ngành Sinh Vật Học, (Biology) tại trường UCLA, tốt nghiệp Nha Khoa tại trường Đại Học Loma Linda, California năm 1996.Đồng sáng lập Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ vào tháng 3 năm 2010, Host các Talk Show như: Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, Nhận Định Thời Sự hằng tuần trên Đài IBC-TV và Show “Tài Năng Trẻ” trên Đài VNA-TV. Sáng tác: Nhạc, Truyện Ngắn và Thơ. Phần lớn được lưu trử trên web: www.CaoMinhHung.comGiải thưởng Danh Dự Viết Về Nước Mỹ (Việt Báo) 2008 với truyện “Con Búp Bê.”Giải thưởng tác giả xuất sắc “Viết Về Nước Mỹ” 2010 với truyện “My Life”.Những CD và tập nhạc đã phát hành: -“Tình Khúc Cao Minh Hưng” –“Phượng Đỏ Mùa Đông”, -“Vần Thơ Qua Nốt Nhạc.” –“Như Bóng Tình Yêu”, -“Và Thôi”, -CD và tập nhạc “Thắp Sáng Việt Nam.”Muốn biết thêm chi tiết về quyển sách và buổi ra mắt sách, quý vị có thể liên lạc với tác giả Cao Minh Hưng ở số 714-403-9315 hoặc email qua địa chỉ: anthonyhungcao@gmail.com