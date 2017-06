Lá Thư từ Đức Quốc

Đại Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, ngày 04.6.2017

trong dịp Đại Hội Công Giáo Việt Nam

kỳ thứ 41 tại Aschaffenburg/Đức quốc

Lê Ngọc Châu

Lời phi lộ: Đây là một bài tóm lược ngắn gọn và chỉ ghi lại rất tổng quát những gì người viết nhớ được trong ngày Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, tổ chức hôm chủ Nhật 04.06.2017 nên không tránh khỏi thiếu sót, mong quý độc giả thông cảm, hoan hỉ cho (LNC).





Cũng như trong bốn thập niên qua, năm nay 2017 Liên Đoàn Công Giáo Viện Nam tại Đức (LĐCGVN_Đức) đã tổ chức trọng thể buổi Đại Hội Công Giáo (ĐHCG) kỳ thứ 41 kéo dài ba ngày, từ 03.6 đến 05.6.2017 tại Aschaffenburg, gần thành phố Frankfurt là trung tâm tài chánh của Đức. Đại Hội Công Giáo lần thứ 41 mục đích kính mừng đại Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống.

Mặc dầu lâu nay đã nghe nói (biết khá nhiều) về Đại Hội Công Giáo Việt Nam ở Đức nhưng thỉnh thoảng tôi mới có dịp tham dự. Lần này được anh bạn phôn hơn tuần trước cho biết là gia đình anh sẽ đi Aschaffenburg tham dự ĐHCG ngày 04.06.2017, sáng đi tối về nếu muốn cùng đi và tôi đã nhận lời, vì vậy tôi cũng có mặt trong kỳ ĐHCG 2017 tại Aschaffenburg/Đức quốc.

Đúng hẹn, khởi hành từ nơi tôi ở lúc 7h00 sáng nhưng chúng tôi nhờ không bị kẹt xe nên may mắn đến nơi lúc 10h30 sáng, sớm hơn giờ Đại Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống đã được ấn định vào lúc 11h00. Đến nơi vì còn sớm nên tôi lợi dụng thời gian rảnh đi một vòng xem hội trường và xung quanh địa điểm tổ chức. Bên ngoài Hội trường là biểu ngữ ‘‘Đại Hội Công Giáo Việt Nam‘‘. Hội trường thì trang trí thật đẹp. Điều làm tôi vui nhiều khi nhìn thấy hai bên sân khấu có cắm cờ Đức và cờ vàng ba sọc đỏ (cờ Việt Nam Cộng Hoà, biểu tượng cho người Việt tỵ nạn cộng sản). Rời hội trường tôi tà tà dạo một vòng và tình cờ đến phòng thông tin. Tại đây tôi thấy có vài quầy như Hội Bác Ái Karlsruhe của người Đức, LOA, Phong Trào Giáo Dân VN Hải Ngoại, cơ sở Đức - Thánh Tống Viết Bường ... . Đặc biệt lần này tôi không thấy quầy bán nhạc. Bên ngoài hội trường là những quán bán nước, quán bán các món ăn thuần túy đầy hương vị quê hương như gỏi cuốn, phở, bún thịt nướng, bún bò Huế , bánh cuốn, đồ nhậu …

Đúng là quả đất tròn. Tại thành phố Aschaffenburg, tuy không hẹn nhưng tôi đã gặp lại nhiều người quen đến từ Muenchen, Mannheim, Nuernberg, Koeln, Stuttgart, Frankfurt, Hamburg, Egelsbach, Bielefeld, Odenwald, Moenchengladbach, … Tôi cũng rất vui khi gặp lại anh Đinh Kim Tân (ĐKTân, cố vấn cho LĐCGVN_Đức), đặc biệt biết tôi cũng có liên quan đến truyền thông, báo chí và lâu nay thường xuyên cộng tác với Việt Báo, Nam Úc Tuần Báo hay Nhật báo Cali Today ở California_USA … nên khi thấy tôi cầm máy ảnh thì anh ĐKTân giới thiệu với vài vị trong BTC nói tôi là đại diện cho Hệ Thống Truyền Thông Calitoday_USA tại Đức & Âu Châu và tế nhị đưa cho tôi một bảng hiệu cài áo được phép đi lại chụp hình mà không gặp trở ngại vì ban tổ chức (BTC) giới hạn muốn tránh cảnh lộn xộn mạnh ai lui tới tứ tung để chụp hình làm mất đi cảnh trang nghiêm của buổi Thánh Lễ. Xin cám ơn anh ĐKTân.

Nước Đức bây giờ đang là cuối Xuân, thành phố Aschaffenburg hôm nay tương đối khá đẹp và nắng ấm. Mặc dầu thấy rất đông tham dự viên nhưng nếu so với 2 lần tôi đã tham dự trước đây thì số người có vẻ ít hơn, theo ước tính của tôi thì có khoảng trên hai ngàn tín hữu về tham dự Đại Hội và buổi Thánh Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống nói trên, được bắt đầu lúc 11 giờ ngày 04.06.2017 do cha Nguyễn Đình Anh Nhuệ, Viện trưởng Viện Thần Học Giáo Hoàng tại La Mã đến tứ Ý Đại Lợi chủ lễ, cùng với sự đồng tế của quý Cha từ nhiều nơi về như cha Bùi Thượng Lưu, Trần Mạnh Nam, Trần Văn Bằng, Lê Thanh Liêm, Phạm Văn Tuấn, Phan Đình Dũng, Nguyễn Ngọc Long, Stefan Lê Phan, Nguyễn Ngọc Thủy, Nguyễn Quốc Triệu, Vũ Quốc Vinh, Đỗ Ngọc Hà và cha Nguyễn Huy Hoàng đến từ Hoa Kỳ.





Thánh Lễ được cử hành rất trọng thể. Như thông lệ, luôn có bài giảng trong Thánh Lễ. Cha Anh Nhuệ đã giảng một bài giảng liên quan đến Chúa Thánh Thần rất súc tích, ngoài sự ngợi khen Chúa còn đưa vào vài dữ kiện của đời sống xã hội hằng ngày, ví dụ như cha đã đề cập đến tình yêu đối với tha nhân, tình yêu vợ chồng … Bài giảng khá dài, hy vọng quý vị thu Video toàn buổi Thánh Lễ nay mai sẽ đưa lên Youtube để Kitô hữu xa gần tiện theo dõi hơn.

Sau Thánh Lễ là nghỉ trưa để thân hữu và tín hữu tham dự ăn uống cũng như có dịp hàn huyên.

Sau buổi cơm chiều là đêm Văn nghệ, tuy nhiên trời nắng đẹp nên đa số còn ở ngoài trò chuyện, thở hít khí trời trong lành cuối mùa Xuân nên chưa vào hội trường vội. Khai mạc đêm Văn nghệ được bắt đầu lúc 19 giờ ngày 04.06.2017 là Lễ chào Quốc Kỳ Đức - Việt, kế tiếp là một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến các chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh cho lý tưởng Tự Do và chính nghĩa Quốc Gia cũng như những đồng hương thiếu may mắn đã bỏ mình trên đường vượt biên, vượt biển đi tìm Tự Do và quân cán chính VNCH đã bị chết oan ức trong những trại tù mệnh danh là trại cải tạo của Việt cộng .

MC của chương trình văn nghệ trong kỳ ĐHCG lần thứ 41 này là chị Như Lan và anh Tiến Nhật.

Điểm son khác mà riêng tôi ghi nhận là là nghi thức trân trọng cầu nguyện cho Quê hương và Giáo Hội Việt Nam (VN) mở đầu cho chương trình văn nghệ và xen kẽ trong chương trình, ban tổ chức cũng đã dành phút tưởng niệm đến vị đại ân nhân của hơn 11 ngàn thuyền nhân Việt tỵ nạn, qua đời cách đây hơn một năm (Ts Neudeck mất ngày 31. Mai 2016). Một đặc điểm nữa cũng cần được nhắc tới là nội dung đêm văn nghệ rất phong phú. Ngoài nhiều ca sĩ xinh trẻ, với những màn vũ do những anh chị em trẻ, thiếu nhi của nhiều cộng đoàn công giáo từ các nơi trên nước Đức trình diễn, điển hình như Màn vũ "Ai Ra Xứ Huế" do nhóm múa thuộc Cộng đồng Hamburg trình diễn với những chiếc nón Bài Thơ trong tà Áo dài màu tím; nhạc phẩm "Tình Cha Cho Con" qua tiếng hát Mai Hương (mà lần đầu tiên tôi được nghe) thuộc cộng đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nuernberg-Fuerth-Erlangen; Bản nhạc dân ca "Trống Cơm" được cộng đoàn Wiesbaden trình bày theo lối "vũ / nhạc điệu tân thời" khá ngộ nghĩnh.

Song ca nữ - Bich Đào thuộc Cộng Đoàn Công Giáo (CĐCG) Trung-Tây -Nam Đức và Kim Nhung thuộc Giáo Xứ Nữ Vương Hòa Bình Muenchen trình bày bản nhạc "Xin Đời Một Nụ Cười" nội dung phản ảnh rõ nét thân phận của một người Việt tỵ nạn đang sống lưu vong chỉ vì muốn có Tự Do !. Kiều Thu (Frankfurt) đã cho tham dự viên hiện diện thưởng thức nhạc phẩm "Mưa Trên Phố Huế".

Để cho tham dự viên và tín hữu biết, BTC cũng mời anh ĐKTân, đại diện ban cố vấn, trưởng ban bầu cử lên giới thiệu Tân Ban chấp hành Liên Đoàn Công Giáo tại Đức, nhiệm ký 2017-2019. Thành phần Tân BCH gồm có : Chủ Tịch: Gioan Baotixita Phùng Khải Tuấn, Phó CT Nội Vụ: Phaolô Phạm Anh Tuấn Tú, Phó CT Ngoại Vụ: Phanxicô Nguyễn Duy Hoàng, Tổng Thư Ký: Martinô Phạm Duy Vũ và Thủ Qũy: Thomas Dương Văn Đá. Theo sự nhận xét riêng của tôi thành phần BCH toàn là phái nam !.

Kế đến là Nhạc cảnh "Một Đời Áo Mẹ, Áo Em" do Anh Chị Em thân hữu và CĐCG Trung-Tây-Nam Đức trình diễn. Nhất là màn hoạt cảnh kiểu "Đám Cưới Nhà Binh" và ngay sau đám cưới đã phải ra đi để làm tròn nhiệm vụ của người trai thời chiến và cuối cùng không lâu sau đó chia tay vĩnh viễn với người vợ còn quá trẻ, xa lìa con thơ và người mẹ qua hình ảnh "Ngày Mai Đi Nhận Xác Chồng" đã gây xúc động rất nhiều đối với khán thính giả hiện diện và người viết.

Điều có lẽ làm mọi người ngạc nhiên là cựu TNLT Đặng Xuân Diệu cùng anh Bùi Minh Đức (Ffm) song ca bài " Bát Cơm Tù ". Cá nhân tôi chưa hề bị tù tội, bị cộng sản "trù đập" nhưng Quân-Cán-Chính VNCH - trong đó có thân nhân và bạn bè của tôi - từng là nạn nhân của cộng sản sau 1975, từng bị "biệt giam" hay trải qua nhiều năm tháng trong các "trại tù cải tạo" hiểu rất rõ giá trị của "Bát Cơm Tù". Và đề nghị "nếu ai còn vô cảm" hãy thử tìm nghe bản nhạc này với hy vọng từ đó có thể … thay đổi sự suy nghĩ !.

Một ngạc nhiên nhỏ khác, tuy không thấy trong chương trình nhưng cả hội trường đồng ca bản nhạc "Trả Lại Cho Dân". Điều này chứng tỏ tuy xa quê hương và sống ở đất nước Tự Do như Đức nhưng chúng ta không quên đồng hương ở quê nhà đang hứng chịu sự kèm kẹp thiếu Dân Chủ, Nhân Quyền dưới chế độ cộng sản độc tài và đặc biệt, con chiên của Chúa từ Đức hiệp thông với Giáo Hội Công Giáo ở VN và hỗ trợ cho Quý Cha, quý Kitô hữu đang đấu tranh cho Tự Do Tôn Giáo, đấu tranh để tìm Công Lý qua vụ Formosa đã và đang bị chế độ bách hại tại quê nhà.

Tiếp theo là sự đóng góp của cựu Tù Nhân Lương Tâm (TNLT) Đặng Xuân Diệu đến từ Pháp quốc với bài phát biểu xen kẽ trong trong phần văn nghệ dài 10 (mười) phút. Sau phần phát biểu của anh Đặng Xuân Diệu, - đã lên tiếng cám ơn NVTN hải ngoại nói chung và cám ơn các tín hữu Công giáo cùng thân hữu ở Hamburg nói riêng góp phần tranh đấu khi anh ta còn bị giam cầm ở VN để hôm nay được sống tự do ở Pháp với tư cách tỵ nạn cũng như kể tổng quát lại những chịu đựng trong thời gian ở tù, bị kèm kẹp dưới chế độ cộng sản, nhắc sơ lại chuyện anh đã luôn tin vào Chúa, luôn Lần Hạt Mân Côi và cầu nguyện Chúa phù hộ nên nhờ vậy anh đã trải qua được thời gian ngồi tù dưới chế độ cộng sản -, là phần trình diễn của nhóm múa thuộc Cộng đoàn Frankfurt với tiết mục " Thương Nhớ Phù Sa".

Màn trình diễn rất và sôi động là màn trình diễn Trống Taiko Japanisches Trommeln của nhóm Kirinoki Wadaiko, với những tiếng trống "thùng thùng" hùng mạnh làm không khí hội trường cũng theo đó mà thay đổi.

Một hình thức mới người viết cũng ghi nhận là một chị đại diện BTC tặng bó hoa nhỏ cho diễn giả hay nghệ sĩ sau mỗi tiết mục.

Theo chương trình, tuy đêm văn nghệ đại hội sẽ kéo dài lâu hơn nhưng chúng tôi đã từ giã sớm để về lại Muenchen. Phần tôi phải theo gia đình anh chị bạn rời hội trường lúc 21h55 giờ đêm, khi mà chương trình văn nghệ còn nhiều hấp dẫn như MC đã giới thiệu !. Vì vậy cá nhân người viết không được nghe/thấy các màn ở phần cuối có ghi trong chương trình như đấu giá tranh vẽ, hợp ca Việt Nam Ơi, Tình Cha hay Một Lần Miên Viễn Xót Xa. Chương trình Văn nghệ kéo dài khoảng 3,5h theo tôi được biết chấm dứt như BTC ấn định vào khoảng 23h00 cùng ngày để tham dự viên đi nghỉ đêm, lấy sức hầu tham dự sinh hoạt cuối cùng của Đại hội ngày hôm sau.

Như đã nói, tôi về sớm nhưng sáng nay đại diện BTC viết điện thư cho biết là xen kẽ trong chương trình văn nghệ là tiết mục đấu giá một bức tranh rất giá trị do hoạ sĩ Lê Đức Lập (Odenwald) đã vẽ tặng LĐCGVN tại Đức để gây quỹ giúp trang trải các chi phí Đại Hội CGVN 2017. Bức tranh diễn tả lại cảnh Đức Mẹ Maria đã hiện ra tại Fatima / Bồ Đào Nha với ba trẻ chăn chiên cách đây đúng 100 năm kêu gọi mọi người trên thế giới hãy ăn năn thống hối tội lỗi, trở về với Thiên Chúa (Năm nay Giáo Hội CG trên thế giới mừng trọng đại Lễ kỷ niệm này !). Vì giá trị tinh thần của bức tranh nên phần đấu giá diễn ra rất gây cấn và cuối cùng đã có một tham dự viên mua bức tranh "Mẹ Maria hiện ra tại Fatima với ba trẻ chăn chiên" với giá là 4000 €. Tôi quen biết với hoạ sĩ Lê Đức Lập nên xin được nói thêm là anh luôn nhiệt tình ủng hộ trong hầu hết các sinh hoạt bất vụ lợi của NVTN cộng sản ở Đức nói riêng.

ĐHCGVN kỳ thứ 41 tổ chức tại Aschaffenburg/Đức kết thúc vào ngày thứ Hai, 05.06.2017.

Đây là Đại Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống và như đã đề cập ở trên, cha Nguyễn Đình Anh Nhuệ, Viện trưởng Viện Thần Học Giáo Hoàng tại La Mã đã cho tín hữu Thiên Chúa Giáo và thân hữu được nghe bài giảng thâm thúy về chủ đề này nên tôi mạn phép xin được trích dẫn 4 điều trong bảy Ơn Chúa Thánh Thần, đó là:

Ơn Khôn Ngoan : giúp ta phân biệt điều phải, điều trái,

Phải chăng ban tổ chức nói riêng và tất cả những tín hữu đóng góp công sức cho kỳ Đại Hội Công Giáo Việt Nam 2017 nói chung đã nhận thức và hiểu rõ những lời giáo huấn của Chúa Thánh Thần nêu trên nên vì vậy đã hết lòng giúp đỡ nhau, cùng nhau vượt qua khá nhiều khó khăn để tổ chức một Đại Hội lớn và rất thành công với sự tham dự đông đảo của nhiều tín hữu từ khắp nơi trên nước Đức như chúng ta đã nhìn thấy tại Aschaffenburg?.

Hình ảnh thay cho vạn lời nói nên để kết thúc bài tóm lược của tôi, đã đến tham dự đại Lễ Chúa Thánh Thần do LĐCGVN_Đức tổ chức vào ngày chủ Nhật 04.06.2017 tại Aschaffenburg/Hessen tôi xin giới thiệu Video đã được đưa lên Youtube với nhiều hình ảnh của buổi Thánh Lễ hơn. Tuy nhiên, rất tiếc là phim ảnh do tôi chụp có giới hạn, hơn nữa lại được ghi nhận với máy Digitalcamera nhỏ, loại bỏ túi mong độc giả hoan hỷ cho mọi thiếu sót !.



