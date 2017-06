Tỉ Phú Murdoch: Trump Tự Hại Vì Twitter; Trump Lại Tố Truyền Thông Bịa Đặt Muốn Dập Tắt Tiếng Nói Của Ông

WASHINGTON - Từ sáng Thứ Ba, TT Trump dùng twitter tố cáo “truyền thông bịa đặt” mưu toan làm tắt tiếng của ông trên mạng xã hội - ông nêu đích danh mục tiêu là CNN, NBC, ABC, CBS, New York Times, Washington Post.Nhưng ông không nhắc tên Fox News là cơ sở truyền thông đuợc ông cho phỏng vấn nhiều nhất – các thông điệp sáng Thứ Ba của ông gồm 2 twitter gửi cho “Fox and Friends”.Twitter chống lại truyền thông dòng chính ghi “Fake MSM cố sức làm cho tôi không dùng truyền thông xã hội” và nhấn mạnh “Rất tiếc, nhưng nếu tôi lệ thuộc vào TIN BỊA ĐẶT như CNN, NBC, CBS, ABC, Washington Post hay New York Times, tôi đã không có cơ hội thắng Bạch Ốc”.Ông Trump cũng không nhắc tên Rupert Murdoch, là nhà báo viết bài xã luận hôm Thứ Ba trên báo Wall Street Journal về các twitter tự gây thiệt hại – kết luận của bài xã luận ấy là “Đối thủ hiệu quả của TT Trump là Donald trump”.Dù bị phê bình thế nào, ông Trump vẫn tin rằng twitter là phương tiện để ông phóng các thông điệp trung thực, không sàng lọc ra công chúng.