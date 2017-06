Chuyên Gia: Tin Tặc Nga Tấn Công Tuyển Cử Mỹ Là Chuyện Lớn

WASHINGTON - Tài liệu thẩm lậu từ cơ quan an ninh quốc gia (NSA) cho thấy tin tặc có liên lạc với quân báo Nga tìm cách xâm nhập hệ thống tuyển cử tại Hoa Kỳ trước ngày cử tri đi bỏ phiếu, Tháng 11-2016.Điều này gây hoang mang các viên chức an ninh quốc gia và chuyên gia tình báo.Theo tài liệu, quân báo Nga tấn công ít nhất 1 hãng cung ứng nhu liệu tuyển cử, và phóng “e-mail giăng câu” tới ít nhất 100 viên chức tuyển cử địa phương.Ngoài dấu hiệu mạnh về âm mưu quấy rối bầu cử, tài liệu thẩm lậu cho thấy tin tặc Nga xâm nhập sâu hơn phỏng định, theo The Intercept, là cơ sở phóng tin này trước tiên.1 viên chức đuợc The Intercept tiếp xúc khuyến cáo: chớ vội kết luận - nhưng, những người khác trong bộ máy an ninh quốc gia cảm thấy khác.Như ông Bob Deitz, là cựu viên chức NSA và CIA dưới các triều Clinton và Bush, nhận định “Đây là chuyện lớn – nhưng may là tiến trình bầu cử TT đuợc địa phương hoá nên tin tặc khó quấy phá”.