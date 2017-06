New York: Xe Điện Ngầm Mất Điện, Khách Chịu Trận 1 Giờ

NEW YORK CITY - Ngồi trên xe điện ngầm có tên F để về nhà sau 1 ngày làm việc là ác mộng với người dân New York hồi tối Thứ Hai.Báo New York Post đưa tin: hành khách xe điện ngầm mắc kẹt khoảng 1 giờ tại ga Broadway-Lafayette từ 6 giờ chiều trên xe không đèn, không điều hoà không khí và xe không chạy.1 số người dùng điện thoại di động phóng thông tin lên mạng – 1 hành khách mô tả không khí trên xe điện nóng như 120 độ.Sau nửa giờ, hành khách nhận đuợc thông báo sự thật là có trở ngại về bảo trì - 1 đoàn xe khác đẩy toa xe này đến bến kế tiếp.1 hành khách kể “Tôi mất 2 giờ trên đoàn xe khốn nạn, 1 giờ buổi sáng và 1 giờ buổi chiều”.