VN: 9000 Dân Chết Vì Ô Nhiễm Nước

Tình trạng ô nhiễm môi trường tại VN đã ngày càng thêm tồi tệ, trong khi có khoảng 9,000 người dân Việt trong nước bị chết mỗi năm vì ô nhiễm nguồn nước, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm Thứ Ba.Bản tin RFA viết rằng, “Nguồn nước ô nhiễm là nguyên nhân khiến hơn 9.000 người chết và hơn 100.000 trường hợp bị ung thư mỗi năm tại Việt Nam.“Đây là số liệu được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đưa ra tại hội thảo “Bồn tự hoại Septic Sơn Hà – Giải pháp xanh trong xử lý nước thải” tổ chức tại Hà Nội ngày 6/6.“Tại hội thảo, các chuyên gia nhận định việc sử dụng bể phốt bằng bê tông để xử lý nước thải sinh hoạt tại các đô thị không đảm bảo do các bể này có thể bị rò rỉ sau một thời gian chịu tác động từ môi trường, và sẽ tràn trực tiếp vào nguồn nước ăn và nước ngầm.“Ngoài ra, các chuyên gia cũng thảo luận về các tác động của nguồn nước ô nhiễm tới sức khỏe con người và biện pháp xử lý nước thải ở Việt Nam.Trong khi đó một bản tin khác của RFA hôm Thứ Ba cho biết rằng, “Tình trạng ô nhiễm không khí ở Hà Nội đã vượt ngưỡng trung bình năm theo quy chuẩn của Việt Nam.“Số liệu của Tổ chức phi chính phủ GreenID đưa ra tại Hội thảo “Chất lượng không khí ở Hà Nội – Tình trạng và các biện pháp khoa học và công nghệ” tổ chức tại Hà Nội hôm 5/6 cho thấy chỉ số chất lượng không khí (AQI) trung bình của Hà Nội năm 2016 là 121, thuộc nhóm không tốt cho người nhạy cảm.“Lượng bụi PM2.5 của Hà Nội được xác đinh cũng cao gấp đôi quy chuẩn quốc gia và gấp 5 lần so với khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới WHO.“GreenID xác định nguyên nhân gây nên tình trạng này là do các nhà máy nhiệt điện than, khí thải.”