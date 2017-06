Hung Thủ Thứ 3 Vụ Tấn Công Cầu London Là Công Dân Ý

LONDON - Thẩm quyền an ninh thủ đô UK đã công bố danh tính sát thủ thứ 3 trong vụ tấn công khủng bố trên cầu London tối Thứ Bảy.Youssef Zaghba 22 tuổi, công dân Italy gốc Morocco, không là đối tượng theo dõi của cảnh sát London. Nhưng, nhà chức trách Italy có báo đông London về các di chuyển của Zaghba – y từng bị chận tại phi trường Bologna vì bị tình nghi đi Syria tham chiến với vé phi cơ 1 chiều để đến Istanbul, theo tin trên báo Corriere delia Serra.Điều này nêu nghi vấn về khả năng đề phòng nếu giới hữu trách vuơng quốc UK làm việc an ninh quyết liệt hơn.London nhận rằng 1 trong 2 tên kia là Khuram Shazab Butt là đối tuợng theo dõi vì là thành viên của nhóm al-Muhajiroun mà giáo sĩ chuyên thuyết giảng hiềm khích Anjem Choudary là đồng sáng lập.Trong năm qua, Butt xuất hiện trong 1 phim tài liệu truyền hình tựa đề “The Jihadist Next Door”.Phụ tá ủy viên cảnh sát Mark Rowley nói: sự chú ý với đối tượng Butt đã bị hạ thấp vì không thấy bằng chứng như là mối đe dọa cụ thể.Với tên sau cùng là Rachid Redouane 30 tuổi gốc Marocco tự nhận là dân Morocco hay Libya không đuợc tình báo UK biết.Ngoại trưởng Boros Johnson tuyên bố “An ninh tình báo phải giải đáp 1 số nghi vấn, bởi làm sao những jihadist này có thể lọt luớt”.Phát ngôn viên của cảnh sát đô thị xác nhận: cuộc điều tra về Butt bắt đầu vào muà hè 2015 – trong thời gian này, cảnh sát nhận đuợc 1 cú điện thoại từ đường dây nóng. Cuộc điều tra tiếp tục, nhưng ở cấp bậc thấp hơn.Các hoạt động khám xét mục tiêu tình nghi đang tiếp diễn tại phiá đông London hôm Thứ Ba, bắt 1 người đàn ông tại Barking. 12 tình nghi bị bắt trước đó đã đuợc trả tự do.Ngoài ra, CNN nhận đuợc nguồn tin cho biết: lực luợng an ninh Pakistan khám xét trong đêm nhà và tiệm ăn của 1 người đuợc tin là thân nhân của Butt là công dân UK sinh quán Pakistan. Người này là 1 thương gia thế lực tại quận Jhelum, tỉnh Punjab. Kết quả: không ai bị bắt.1 đền Hồi Giáo tại London xác nhận thỉnh thoảng Butt có tới đây. Với hàng xóm, Butt đuợc biết là cực đoan – trong 1 video năm 2016, y xuất hiện bên cạnh giáo sĩ quá khích Abu Haleema, là nhân vật bị tố cáo nhồi sọ 1 thanh niên Anh mưu đồ cắt cổ cảnh sát nhân dịp diễn hành Anzac Day tại Australia. Haleema tiếp tục rao giảng niềm tin cực đoan bằng YouTube.Thông tấn Amaq của Hồi Giáo quá khích loan báo: ISIS nhận trách nhiệm, nhưng không trưng bằng chứng.Trong khi đó, gần ngày cử tri đi bỏ phiếu bầu QH, Thủ Tướng Theresa May bị đả kích về quyết định giảm nhân lực cảnh sát khi là bộ trưởng nội vụ.Thủ lãnh đảng Lao Động (đối lập) kêu gọi bà May từ chức vì chính sách sai lầm như thế. Thị trưởng Sadiq Khan, là người cùng đảng Lao Động, nhận xét: quỹ hoạt động của cảnh sát là không đủ – trong 1 cuộc phỏng vấn tối Thứ Hai, ông nói “Không đủ tài nguyên cần thiết để phục vụ hiệu quả hơn”.