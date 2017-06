Cháy Rừng, Bán Xe, SV Cướp…

Trong khi cháy rừng thê thảm ở Hà Nội, một trưởng công an xã ở ven Sài Gòn đã bán phi pháp hàng chục xe tang vật. Trong khi đó, một vụ cướp vàng ở Đà Nẵng lại dính tới sinh viên đại học…Báo An Ninh Thủ Đô kể chuyện: Nắng nóng đỉnh điểm, 50 ha rừng phòng hộ ở Sóc Sơn bị thiêu rụi…Vụ cháy rừng tại Sóc Sơn, Hà Nội kéo dài từ khoảng 13h30 ngày 5-6 đến gần 3 h sáng 6-6, lực lượng chức năng mới khống chế được hoàn toàn.Thượng tá Nguyễn Quang An, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC huyện Sóc Sơn, Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội cho biết: “Do nắng nóng nhiều ngày, hơn nữa chủ yếu là rừng thông, keo, bạch đàn có tầng lá khô dày đặc phủ lên bề mặt nên khi gặp gió, ngọn lửa bùng phát mạnh, cháy lớn. Với những nỗ lực của lực lượng Công an, quận đội, kiểm lâm cùng dân quân địa phương (khoảng hơn 2.000 người được huy động) dập lửa, cho đến gần 3h sáng 6-6 ngọn lửa mới khống chế được hoàn toàn”.Trong khi đó, báo Pháp Luật kể chuyện Hóc Môn: Trưởng công an xã bán hàng chục xe tang vật…Trưởng Công an xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, đã bán 24 xe tang vật, không giấy tờ sai quy trình và bị đình chỉ công tác tạm thời.Bản tin VietnamNet kể chuyện: Sinh viên đập vỡ tủ kính cướp tiệm vàng giữa Đà Nẵng…Hai thanh niên liều lĩnh xông thẳng vào tiệm vàng, dùng đá đập vỡ kính để cướp đi các đồ trang sức rồi bỏ chạy. Một trong 2 đối tượng là sinh viên ĐH Phan Chu Trinh.Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) Nguyễn Thị Anh Thi cho biết, lực lượng công an vừa bắt được 2 đối tượng cướp tiệm vàng.Vụ việc xảy ra vào khoảng 21h tối qua tại một tiệm vàng trên đường Lê Văn Hiến.Báo Người Đưa Tin kể chuyện ông chồng vũ phu ở tỉnh Thái Bình: Thông tin sai lệch bất ngờ trong vụ chồng xích cổ vợ, bẻ tay con.Liên quan đến vụ việc chồng xích cổ vợ ở xã Trà Giang, huyện Kiến Xương, Thái Bình, cơ quan chức năng đã thông tin nhiều tình tiết bất ngờ.Theo đó, vụ việc bạo hành nghiêm trong xảy tại xóm 4, xã Trà Giang, huyện Kiến Xương (Thái Bình) giữa chị Phạm Thị T. (SN 1980, trú tại địa chỉ trên) và chồng mình là Lại Thanh T. (SN 1973) không có sự việc bẻ gãy tay con như mạng xã hội đưa. Trước đó, ngày 5/6, thông tin được tài khoản facebook có tên T.T.T đã đưa hình ảnh chị T. bị chồng xích cổ và có những thông tin về người chồng xích cổ vợ, bẻ gãy tay con. Chia sẻ này ngay lập tức đã tạo ra sự phẫn nộ trong dư luận về người chồng tàn ác.Báo Thương Trường kêu gọi: Cảnh giác với những thương lái Trung Quốc ráo riết mua trái cây non.Gần đây xuất hiện một số thương lái Trung Quốc sang Việt Nam thu mua nông sản với giá cao bất thường. Điều lạ lùng là họ thu mua cả những loại trái cây vẫn còn non.Thời gian gần đây, thương lái Trung Quốc đến nhiều vùng miền ở nước ta để thu mua nhiều loại trái cây non. Nhiều vùng trồng dứa tại Lào Cai, Ninh Bình, Thanh Hóa… được thương lái Trung Quốc tìm đến thu mua với giá cao bất thường.Tại nông trường dứa Thống Nhất (Yên Định, Thanh Hóa), giá dứa tăng vọt từ khoảng 4.000 đồng/kg lên 9.000-9.200 đồng/kg.Theo thông tin từ người nông dân tại các khu này, thương lái Trung Quốc tìm đến các vùng dứa nguyên liệu, khi ưng ý vườn dứa nào thì thỏa thuận giá rồi đưa tiền liền cho chủ vườn bẻ. Điều lạ lùng là họ không chỉ mua dứa chín, quả to mà còn mua cả quả nhỏ còn xanh với giá cao.Do thương lái Trung Quốc ráo riết săn lùng nên chỉ một thời gian ngắn, nhiều vùng trồng dứa ở Thanh Hóa, Ninh Bình hết sạch. Chính vì vậy nhiều nhà máy chế biến dứa để tiêu thụ trong nước và xuất khẩu của Việt Nam không còn nguyên liệu để sản xuất, chế biến. Thậm chí một số nhà máy phải đóng cửa.Trong khi đó, báo Tiền Phong kể chuyện ở tỉnh Lạng Sơn: Nam thanh niên đột tử bên bàn nhậu trong ngày nắng nóng.Khi đang ngồi nhậu, bỗng nhiên anh Quỳnh ngã vật xuống bàn, đột quỵ và tử vong. Nguyên nhân ban đầu xác định, do thời tiết nắng nóng, oi bức.Ngày 6/6, gia đình đã tổ chức tang lễ cho anh Vũ Văn Quỳnh (SN 1991, thợ xây, trú tại xã Liên Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa).Trước đó vào tối 4/5, sau giờ làm việc ở khu Cửa Nam (phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn), anh Quỳnh và một đồng nghiệp rủ nhau đến quán nhậu ở chợ Chi Lăng, phường Chi Lăng giao lưu, ăn uống giải khát.Trong khi đang ăn nhậu, bỗng nhiên anh Quỳnh ngã vật xuống bàn, đột quỵ và tử vong.Nguyên nhân ban đầu xác định, do thời tiết oi bức, nắng nóng khiến anh Quỳnh bị đột quỵ.Tới mùa nắng nóng rồi vậy, xin cảnh giác…