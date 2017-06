Lễ Chào Cờ Đầu Tháng Tại Tượng Đài Đức Thánh Trần

Trong Lễ Chào Cờ.

Westminster (Bình Sa)- - Sáng Thứ Bảy ngày 3 tháng 6 năm 2017, tại Tượng Đài Đức Thánh Trần, trên Đại Lộ Trần Hưng Đạo (trong khu Hà Nội Plaza) buổi lễ chào cờ đầu tháng đã được thực hiện trong những năm qua do Hội Đồng Quản Trị, Hội Đồng Điều Hành Đền Thờ và Tượng Đài Đức Thánh Trần phối hợp với Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California đã tổ chức lễ chào cờ với sự tham dự của một số qúy vị đại diện hội đoàn, đoàn thể, cộng đồng, một số các cơ quan truyền thông và đồng hương. Đây cũng là dịp để Ban tổ chức thông báo những hoạt đông của cộng đồng trong thời gian qua và phổ biến một số tin tức sinh hoạt cho những ngày sắp tới.Điều hợp chương trình do Ông Vũ Long Sơn Hải.Sau nghi thức chào quốc kỳ Việt – Mỹ, phút mặc niệm, tiếp theo ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, thay mặt Ban tổ chức cảm ơn qúy quan khách và đồng hương tham dự, nhân dịp nầy ông cho biết trong ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong, ông đã hướng dẫn một phái đoàn đi dự lễ Chiến Sĩ Trận Vong tại Thành Phố Yuba, Sacramento, tại đây rất đông cư dân và các cựu chiến binh tham dự, đây cũng là nơi có bức Tường Đá Đen ghi tên 58 ngàn quân nhân đã hy sinh tại chiến trường Việt Nam.Buổi lễ diễn ra thật cảm động trong lúc lễ tưởng niệm có phần vinh danh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã sát cánh chiến đấu cùng quân đội đồng minh trên các chiến trường Miền Nam Việt Nam. Liên tục trong 25 năm qua Thành phố nầy đều tổ chức buổi lễ tưởng niêm nhân ngày Chiến Sĩ Trận Vong.Trong dịp nầy ông cũng đã thông báo đến qúy đồng hương là phái đoàn Nam California đi dự ngày Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế tại New York vào ngày 17 tháng 6 năm 2017 sẽ đi bằng xe và phái đoàn sẽ bắt đầu đi từ ngày 12 tháng 6 năm 2017.Tiếp theo ông Phan Tấn Ngưu Tổng Hội Trưởng Cảnh Sát Quốc Gia lên nói lời cảm ơn đến các chiến hữu, các vị mạnh thường quân và đồng hương đã hưởng ứng lời kêu gọi đóng góp cho công trình xây dựng tượng đài tưởng niệm các vị Tướng Lãnh và các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã vị quốc vong thân.Ông cho biết chi phí chỉ cần $60,000 nhưng cho đến nay (Thứ Bảy ngày 3-6) số tiền đã thu được là $ 80,000.Nếu không có gì trở ngại thì lễ khánh thành sẽ diễn ra trong ngày Quân Lực 19-6 nhằm vào ngày Thứ Hai nên buổi lễ sẽ được tổ chức vào ngày 18 tháng 6 tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ.Chi tiết buổi lễ sẽ được thông báo sau.