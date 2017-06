Tặng Nửa Triệu Dollars Cho Thương Phế Binh VNCH!antathlon 2017

Trong Dạ Tiệc Houston Cảm Ơn Anh.

Đó là lời cam kết của cư dân người Việt tỵ nạn tại thành phố Houston qua nỗ lực của ban tổ chức đại nhạc hội “Houston Cám Ơn Anh” diễn ra hàng năm ở nơi đây. Năm nay là lần thứ ba với số tiền thu được đã lên đến con số kỷ lục. Đêm Thứ Sáu, mùng 2 tháng Sáu, 2017 vừa qua, hơn 1000 người đã mua vé tham dự chương trình nhạc hội cứu trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH tại nhà hàng Kim Sơn. Hàng chục người khác phải ra về vì không còn chỗ trống, tuy nhiên họ vẫn sẵn lòng gởi tiền đóng góp cho Ban Tổ Chức (BTC) để có thể đạt được con số nửa triệu dollars.Tưởng cũng cần nhắc thêm ở đây rằng “Houston Cám Ơn Anh” là một tổ chức thiện nguyện, quy tụ khoảng 20 thành viên thuộc nhiều thành phần khác nhau trong xã hội như thương mại, khoa học, y tế, truyền thông, luật pháp v..v... Đa số thuộc thế hệ trẻ, hầu hết đều là con cháu của các cựu quân nhân QLVNCH, nhưng họ cũng được hướng dẫn và dìu dắt bởi những người đi trước. Tôi may mắn được BTC “Houston Cám Ơn Anh” mời tham dự và tiếp tay họ trong hai lần tổ chức trước đây. Năm 2015 với số thu là $253,000.00 và 2016 với $297,000.00. Tuy nhiên năm nay, trước sự ra đi đột ngột của bà cựu Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, hội trưởng Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH, đồng thời đứng trước tỷ lệ qua đời mỗi ngày một nhiều hơn của các TPB hiện đang sống vất vưởng, thiếu thốn và bệnh tật ở quê nhà, cho nên BTC “Houston Cám Ơn Anh” đã quyết tâm cùng nhau làm việc tối đa để đạt được con số nửa triệu dollars hầu có thể bảo trợ cũng như gởi tiền về giúp đỡ cho một danh sách khoảng 3000 TPB&QP VNCH. Lời cam kết này đã được 2 thành viên nồng cốt của BTC “Houston Cám Ơn Anh” là cô Christine Quỳnh Nguyễn và Lily Đỗ Minh Tâm thốt ra trước linh cữu của bà cố hội trưởng trong ngày tang lễ.Tuy là những người trẻ tuổi, tuy nhiên các cô đã được rất nhiều anh chị và cô bác trong nhóm tin tưởng và hỗ trợ. Họ làm việc không ngừng nghỉ, phần điều hành các cơ sở thương mại, phần dấn thân đứng ra tổ chức, đi bán từng tấm vé số, có khi lái xe hàng chục dặm đường để nhận từng đồng tiền do quý vị đồng hương đóng góp nhưng muốn trao tận tay cho họ. Điều làm cho tôi thán phục và ngưỡng mộ 2 người nữ thương gia trẻ tuổi này là lòng tận tâm cùng sự cẩn trọng trong việc sử dụng số tiền mồ hôi nước mắt do quý vị đồng hương tin tưởng và trao cho các cô, đó là việc các cô đã đích thân tìm hiểu về tình trạng TPB/VNCH ở quê nhà hiện nay. Cả Christine Quỳnh Nguyễn và Lily Đỗ Minh Tâm, ngoài những đóng góp chung, họ còn đứng ra bảo trợ cho một danh sách khoảng 100 TPB, họ đã tự bỏ tiền riêng để âm thầm về VN, đến từng địa chỉ mà bà Hạnh Nhơn cùng hội HO Cứu Trợ TPB cung cấp để nhìn tận mắt, trao tận tay và nhất là tìm hiểu lý lịch rõ ràng của những người này. Họ đã tiếp xúc và gặp gỡ với những vị đã và đang có những liên hệ gần gũi với tập thể TPB/VNCH ở quê nhà hiện nay. Thậm chí còn xuống cà làng TPB ở Thủ Đức để hỏi thăm các TPB xem họ có nhận được tiền cứu trợ của hội HO/TPB do bà Hạnh Nhơn điều hành gởi về hàng năm hay không? Và cũng chính vì biết rõ sự việc, sau khi chứng kiến những hình ảnh chân thật và não lòng, khiến họ đã trở thành những nhà vận động hăng hái và quyết tâm hơn ai hết trong công cuộc cứu trợ tập thể TPB&QP VNCH mà bà cố Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn đã đi những bước tiên phong.Trở lại với đêm nhạc hội “Houston Cám Ơn Anh” vừa được diễn ra tại Houston vào tối Thứ Sáu mùng 2 tháng Sáu vừa qua. Trong một không khí vô cùng cảm động, thân tình và đoàn kết. Có sự hiện diện của quý vị lãnh đạo tinh thần, hội đồng liên tôn. Đại diện ban chấp hành Cộng Đồng Người Việt địa phương, quý vị dân cử, và đáng kể hơn cả là quý vị đồng hương thuộc mọi ngành nghề, quý vị chỉ huy trong quân đội cùng quân nhân thuộc nhiều binh chủng, nhiều cấp bậc khác nhau. Bên cạnh sân khấu là một bài vị nhỏ với những nén hương, thắp lên để tưởng nhớ cố Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, vì đây cũng là đúng thất tuần ngày bà tạ thế. Tất cả mọi người đều dốc tâm đóng góp. Điều cảm động là hai trong số các tặng phẩm được đấu giá cao nhất trong ngày hôm đó chính là hình ảnh của là Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ. Đầu tiên là lá cờ VNCH từng được treo tại chiến trường chống khủng bố ở Phi Châu với chữ ký của các vị tướng lãnh chỉ huy trận địa do Đại Úy Tuyên Úy Phạm Đình Tuyến trao tặng đã được luật sư Robert Phạm Ngọc Bảo, CEO V247 Power mua với giá $10 ngàn dollars (ngoài số tiền $3000.00 mà ông đã đóng góp). Cộng với $10 ngàn dollars “matching fund” của Christine Quỳnh, nâng tổng số tiền thu được từ tặng phẩm này là $20 ngàn dollars (cũng nên nhắc thêm là trước đó cô Christine Quỳnh đã đóng góp $7500.00.Tác phẩm thứ hai là bức ảnh “Vá Cờ” nguyên thủy của cố Trung Tá, nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh với chữ ký của ông trên đó. Đây là món quà quý giá mà ông Nguyễn Ngọc Hạnh lúc sinh tiền đã tặng cho đài phát thanh Saigon Radio và hôm nay, ký giả Dương Phục, giám đốc của đài đã tặng lại BTC “Houston Cám Ơn Anh” để bán đấu giá gây quỹ cứu trợ TPB. Sau phần đấu giá khá sôi nổi bức ảnh đã về tay ông Lộc Nguyễn, chủ nhân Lucky Star Flooring với giá $7500.00 (ngoài ra ông và gia đình còn nhận lời bảo trợ cho 60 TPB hàng năm), tuy nhiên tác phẩm giá trị này đã được BS Peter Vân Thọ “maching” $2500.00 để nâng lên con số thành là $10 ngàn đồng (trước đó BS Thọ đã tặng $3000.00). Một trong những sự hỗ trợ đáng kể nữa là công ty Supplement Depot đã không những đóng góp $10 ngàn dollars mà họ còn tặng BTC những sản phẩm sức khỏe của công ty này để bán lấy tiền sung vào quỹ cứu trợ. Ngoài ra và dĩ nhiên còn có những đóng góp lớn lao khác nữa, đặc biệt là qua hình thức tự bảo trợ một danh sách TPB, như trường hợp cựu thiếu tướng Trang Sĩ Tấn, nhận bảo trợ 100 TPB (khoảng $15 ngàn dollars mỗi năm), hội đồng đại diện Cộng Đồng Người Việt tại Houston bảo trợ 100 TPB, hội Ái Hữu Quảng Ngãi 100 TPB, hội Ái Hữu Quảng Trị 120 TPB, hội Ái Hữu Quảng Nam 50 TPB và Gia Đình Trưng Vương $8000.00 cùng rất nhiều mạnh thương quân khác mà rất tiếc tôi không thể kể ra hết được trong một bài tường thuật khiêm nhường và ngắn ngủi này. Xin quý vị nhận lời cảm ơn chân thành và sâu xa nhất của tôi!Dạ tiệc “Houston Cám Ơn Anh” được khai diễn đúng 7 giờ chiều và chấm dứt 11:30 tối với số tiền thu được tổng cộng là $435,000.00. Tuy nhiên BTC cho biết là từ nay cho đến ngày Đại Nhạc Hội “Cám Ơn Anh” Kỳ 11 diễn ra tại thành phố San Jose năm nay, “Houston Cám Ơn Anh” chắc chắn sẽ có đủ $500 ngàn dollars để mang sang trao cho hội HO/TPB ngay trên sân khấu.Nam Lộc