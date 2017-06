Nam Hàn Dự Tính Từ Bỏ Năng Lượng Than Đá Và Hạt Nhân

Khoảng đầu tháng 06/2017, ông Moon Jae-in, tân tổng thống của Nam Hàn, dường như rất hào hứng với việc chuyển sang sử dụng các nguồn năng lượng sạch, và đang thúc đẩy kế hoạch với tốc độ rất nhanh chóng.Được biết, hiện chỉ có 17% năng lượng cung cấp ở Nam Hàn là từ khí ga tự nhiên, năng lượng sạch như hydro, mặt trời... là khoảng 5%, nhưng tổng thống Moon Jae-in mong muốn các con số sẽ tăng mạnh lên thành 27% và 20%, có nghĩa là khoảng một nửa nguồn năng lượng của đất nước. Việc đẩy quá nhanh tốc độ cũng làm dấy lên những lo ngại, đặc biệt là liên quan đến vấn đề an ninh năng lượng.Để thực hiện kế hoạch, ủy ban của tổng thống Moon muốn tăng mạnh thuế môi trường lên các nguồn nhiên liệu như than đá hay hạt nhân, trong khi đó sẽ giảm hoặc xóa bỏ toàn bộ thuế liên quan đến năng lượng sạch. Ngoài ra, theo kế hoạch còn có việc đóng cửa các nhà máy điện dùng than đá cũ, tra soát lại toàn bộ những nhà máy than đá, hạt nhân đang có kế hoạch xây dựng. Chính phủ Nam Hàn sẽ phải đền bù thiệt hại xảy ra do đóng cửa hay yêu cầu hủy bỏ các kế hoạch xây dựng nhà máy hiện tại, đặc biệt khi chúng được đầu tư bởi tư nhân.Việc chuyển đổi nguồn nhiên liệu của một quốc gia là vấn đề lớn và cần được cân nhắc cẩn thận. Ngoài việc thiếu hụt năng lượng, một vấn đề khác cần cân nhắc nữa là liệu chi phí bỏ ra cho năng lượng sạch có được giảm xuống bằng với tốc độ tăng giá của nhiên liệu khác hay không. Mức giá hiện nay của điện sản xuất từ khí ga tự nhiên đang cao hơn khoảng 40% so với than đá và gấp đôi so với năng lượng hạt nhân.Nam Hàn đang là quốc gia nhập khẩu than đá lớn thứ 4, nhập khẩu ga tự nhiên lớn thứ 2 thế giới, nên những động thái đầy quyết tâm về năng lượng sạch của Nam Hàn có thể là một tấm gương cho các quốc gia khác.Theo: Nguoivietphone.com