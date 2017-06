Bắt Người Mỹ Lộ tin Tối Mật: Tin Tặc Nga Phá Bầu Cử Mỹ; Bà Leigh Winner Lộ Hồ Sơ Tối Mật, Bị Bắt, Đã Ra Tòa Hôm Thứ Hai

WASHINGTON -- Một nhân viên hợp đồng liên bang đã bị bắt hôm Thứ Hai vì liên hệ tới một hồ sơ mật của sở tình báo NSA về tình hình người Nga can thiệp vào bầu cử Hoa Kỳ -- vì hồ sơ mật đăng lên mạng The Intercept.Trong hồ sơ tối mật này, quân báo Nga đã đột kích mạng nhắm vào ít nhất một công ty cung cấp nhu liệu bầu cử và gửi các email mã độc tới hơn 100 viên chức bầu cử địa phương nhiều ngày trước bầu cử năm 2016, theo The Intercept cho biết.Sau khi bản tin đăng ở Intercept hôm Thứ Hai, Bộ Tư Pháp Mỹ loan báo bắt giam một nhân viên hợp đồng liên bang 25 tuổi ở Georgia vì liên hệ việc lộ hồ sơ này.Reality Leigh Winner, một nhân viên làm cho công ty Pluribus International Corp., người được cấp phép đọc hồ sơ tối mật từ ít nhất tháng 2/2017, đã ra tòa liên bang ở Augusta, Ga., chiều Thứ Hai.Cô Winner bị cáo buộc là đã in ra và đã không chính đáng gỡ bản phúc trình mật từ một sở tình báo khoảng ngày 9 tháng 5/2017, và vài ngày sau đã gửi một cách bất hợp pháp hồ sơ tình báo này tới một trang tin mạng.Công tố liên bang Rod Rosenstein ca ngợi các viên chức liên bang phản ứng cấp thời để “nhận dạng và bắt nghi can.”Theo hồ sơ NSA này, tình báo Nga mở mặt trận tin tặc nhắm vào một công ty Mỹ hồi tháng 8/2016, nhằm gom thông tin về nhu liệu bầu cử Hoa Kỳ và các máy móc liên hệ.Bản báo cáo nói là có chứng cớ tin tặc là từ GRU, sở tình báo chính của Nga.Hồ sơ không nói trực tiếp, nhưng có các tham khảo về sản phẩm thực hiện bởi VR Systems, công ty bản doanh ở Florida chuyên bán thiết bị và dịch vụ bầu cử điện tử.