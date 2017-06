Công Nhân Bị Nợ Lương, Trễ Lương

SAIGON -- Một công ty ở tỉnh Thái Bình bị 200 công nhân than phiền là 3 tháng chưa trả lương... trong khi đó, 37 nhân viên trạm cân Đại Yên ở tỉnh Quảng Ninh bị nợ lương gần nửa năm.Báo Người Đưa Tin cho biết nhận được đơn kêu cứu của đại diện gần 200 công nhân đang làm việc tại công ty TNHH may Yến Thịnh (công ty Yến Thịnh), có địa chỉ tại thôn Thanh Lãng, xã Minh Hòa, Hưng Hà, Thái Bình về việc chậm lương.Theo nội dung đơn thư, kể từ tháng 3/2017 tới nay, công nhân bỗng dưng bị chậm lương với lí do đơn hàng lỡ kế hoạch, bị phạt tiền đi máy bay và bị khách hàng lùi thời gian thanh toán.Để trấn an người lao động, ông Lê Đức Thịnh - Giám đốc công ty Yến Thịnh đã cam kết sẽ trả đủ toàn bộ lương của tháng 3 và tháng 4/2017 cho công nhân vào ngày 25/5/2017.Bản tin Người Đưa Tin nói, đến thời gian cam kết của vị giám đốc, công nhân chỉ nhận được 30% lương của tháng 3 và hoàn toàn không nhận được lương của tháng 4.Bản tin kể, chị Trần Thị Mừng trực chờ ở công ty nhiều ngày nay để bảo vệ sản phẩm lao động vì lo rằng tài sản, máy móc và trang thiết bị sẽ bị "tẩu tán".Với khuôn mặt bơ phờ vì mất ăn mất ngủ, chị tâm sự: "Công nhân bỏ công sức lao động cả tháng trời làm lụng, thế nhưng tới ngày nhận những đồng lương để chi trả cho cuộc sống thì lại không được. Cuộc sống của chúng tôi bị ảnh hưởng rất nhiều, bởi đồng lương là nguồn thu nhập duy nhất".Ngoài ra, nhiều công nhân còn cho rằng, công ty có những biểu hiện sai phạm trong việc bảo đảm quyền lợi cho người lao động. Theo phản ánh, công ty cố tình trốn tránh việc thành lập công đoàn cơ sở cho công nhân. Đáng nói hơn, dù chưa có công đoàn cơ sở nhưng hàng tháng những người công nhân ở đây vẫn bị trừ trực tiếp 20.000 đồng phí công đoàn vào lương.Trong khi đó, báo Lao Động kể: từ đầu năm 2017 tới nay, toàn bộ 37 cán bộ, nhân viên Trạm kiểm tra trọng tải xe Đại Yên, nằm trên phường Đại Yên, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vẫn chưa được lĩnh đồng lương nào. Lãnh đạo trạm cân phải “giật gấu, vá vai” để tạm trả một phần lương cho anh em cũng như chi phí tối thiểu cho trạm cân.Bản tin Lao Động ghi rằng, đại diện trạm cân Đại Yên cho biết, đơn vị đã làm đơn gửi các cơ quan, đơn vị liên quan xin được tạm ứng để trả lương cho cán bộ, công nhân, khi nào có lương chính thức sẽ hoàn lại, nhưng chưa được giải quyết.Vì thế, từ đầu năm đến nay, lãnh đạo trạm cân phải đi vay lãi bên ngoài để trả một phần nhỏ lương cho cán bộ, nhân viên.Được biết, tổng số lương của 37 cán bộ, nhân viên trạm cân Đại Yên mỗi tháng trên 100 triệu đồng, mà theo đại diện trạm cân, “vì lương anh em thấp nên đi vay mượn cũng dễ”.“Tôi công tác trong ngành trên 20 năm rồi, lương được khoảng 4,4 triệu đồng/tháng, còn những anh em khác lương thấp hơn. Từ đầu năm đến nay không có lương nên cứ đi vay tạm họ hàng, bạn bè để tiêu dùng. Trạm có đi vay và tạm ứng cho chút ít, còn lại để duy trì một số hoạt động ở trạm cân” – anh Mai Thanh Hải – nhân viên trạm cân Đại Yên – chia sẻ.Theo một số nhân viên trạm cân, đây không phải là lần đầu tiên cán bộ, nhân viên trạm cân này bị chậm lương, nhưng chưa lần nào lâu như vậy.