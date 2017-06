Ấn Độ Phóng Thành Công Hoả Tiễn “Trăm Voi”

NEW DEHLI - Ấn Độ thành công trong viêc phóng hoả tiễn “trăm voi” lớn chưa từng thấy từ căn cứ Srihankota ven bờ vịnh Bengal ở miền đông, với chủ đich ngưng lệ thuộc châu Âu khi cần phóng vệ tinh nặng - trang mạng của cơ quan không gian ISRO mô tả thành công cuả hoả tiễn GSLV năng hơn 580,000 kilogram, bằng 200 con voi hay 5 phản lực cơ lớn, là “sự kiện trọng đại”.GSLV có thể phóng lên quỹ đạo vệ tinh nặng hơn 3 tấn. ISRO hy vọng hoả tiễn “quái vật” (như mô tả của 1 nhật báo) sẽ đưa người vào không gian trước năm 2024.Ấn Độ muốn trở thành quốc gia thứ 4 có khả năng đưa người lên thám hiểm không gian. Kỹ nghệ không gian Ấn Độ ghi nhiều thành tựu trong thời gian qua, gồm 1 sứ mạng khảo sát Hoả Tinh, và phóng hơn 100 vệ tinh bằng 1 hoả tiễn.Phóng viên BBC cho hay: hoả tiễn GSLV đứng thẳng cao hơn tuợng nữ thần Tự Do của Hoa Kỳ (43 mét so với 33.83 mét).