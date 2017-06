Putin Trả Lời Phỏng Vấn Mỹ: Không Thò Tay Vụ Bầu Cử Mỹ

MOSCOW - Nhân dịp hội thảo quốc tế tại St Petersburg, nhà truyền thông Meggy Kelly của NBC đã có dịp hỏi chuyện TT Nga – 2 câu hỏi chính là (1) là toa rập giữa đoàn tranh cử của ứng viên Trump và viên chức Nga, và (2) là có phải TT Nga thu thập các thông tin gây thiệt hại TT Putin.Cộng đồng tình báo Hoa Kỳ kết luận: Putin ra lệnh gây rối chu kỳ tuyển cử 2016 tại Hoa Kỳ – ông Trump trả lời bà Kelly: chính Hoa Kỳ can thiệp bầu cử tại ngoại quốc.Câu trả lời của ông là “Tại bất cứ đâu trên bản đồ thế giới, bà có thể nghe những phàn nàn về viên chức Hoa Kỳ can thiệp vào tiến trình tuyển cử”.Bà Kelly hỏi lại: có phải đó là cách để tự biện minh mưu định toa rập là chính đáng, thì ông Putin miễn cưỡng chối cãi.Ông Putin biện bạch: chúng tôi không phải làm việc ấy, TT Hoa Kỳ đến rồi đi, đảng cầm quyền thay đổi, nhưng định hướng chính trị không đổi – theo lời ông, Nga chỉ phản ứng về định hướng chính trị mà Washington có thể đang nhắm tới, và “Không có ý nghĩa để chúng tôi can thiệp”.Khi bà Kelly quay sang hỏi về hồ sơ “tiền bầu cử” đuợc tin là do lãnh đạo Nga thu thập gây thiệt hại TT Trump, ông Putin đáp “Đây là 1 chuyện vô nghĩa khác – chúng tôi lấy thông tin từ đâu chứ ?”.Ông Putin còn hỏi nguợc lại “Tại sao chúng tôi có quan hệ đặc biệt với ông Trump ? Có thời gian ông ấy thường lui tới Moscow – tôi chưa hề gặp ông Trump. Chúng tôi có nhiều khách Hoa Kỳ”. Nguyên thủ Nga từng là sĩ quan tình báo KGB muốn lật nguợc thế cờ trong buổi phỏng vấn, với câu “Ngay bây giờ, đại diện của hàng trăm công ty Hoa Kỳ đến Nga, bà có nghĩ rằng chúng tôi thu thập thông tin về họ ngay bây giờ ? hay bà đã mất ý thức”.Cuối cuộc phỏng vấn, nhà truyền thông Kelly nêu lên các vấn đề tham nhũng, đàn áp và trấn áp đối lập, thì ông Putin phản bác và nhắc nhở “Hoa Kỳ ngưng nói chuyện đạo lý”.