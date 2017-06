Khủng Bố Trên Cầu London: 1 Công Dân Mỹ Bị Đạn Lạc

LONDON - Nhân chứng xác nhận với phóng viên của NBC News: 1 công dân Hoa Kỳ là khách bộ hành trên cầu London trúng đạn ngay đầu khi cảnh sát đối đầu khủng bố – nhà chức trach loan báo: người này có thể sống sót. Cảnh sát London không tiết lộ trường hợp tử vong nào do cảnh sát gây ra. Nhân chứng Fabio Lamas giúp việc tại 1 tưủ quán ở Borough Market thấy 3 hung đồ mặc áo giáp cầm dao tấn công khách bộ hành trước khi cảnh sát tới – nhân chứng kể “Tôi giúp mọi người di tản vào bên trong, núp dưới bàn, trong phòng vệ sinh và hầm ruợu. Tôi nghe tiếng súng nổ và thấy 1 Mỹ-kiều trúng đạn ở đầu”.Theo lời Lamas, nạn nhân cùng đi với bạn gồm 2 người là bác sĩ Hoa Kỳ làm việc tại London - họ đến từ New York hay New Jersey.Chưa thấy sứ quán Hoa Kỳ bình luận. 7 người chết và khoảng 50 người bị thương khi khủng bố dùng xe van cán vào khách bộ hành trên cầu London. 1 nạn nhân ngoại kiều khác đuợc biết với tên Christine Archibald 30 tuổi, là công dân Canada. Ủy viên cảnh sát thủ đô London xác nhận 1 số thường dân trúng đạn.Tin bổ túc sáng Thứ Hai cho biết cảnh sát London đã biết lý lịch 3 hung đồ và bắt 11 người tình nghi. Danh tính 3 tên bị bắn chết sẽ đuợc công bố trong khi thẩm quyền điều tra đang tìm biết họ có phải là thành viên của 1 mạng luới. Thủ Tướng Theresa May loan báo: cảnh sát sẽ công bố tên các thủ phạm khi tiến trình điều tra cho phép.Vụ xe van tấn công trên cầu London tối Thứ Ba là vụ bạo động khủng bố thứ 3 trong 3 tháng tại vương quốc và bà May bị chất vấn về quyết định giảm 20,000 trong nhân số cảnh sát khi bà làm bộ trưởng nội vụ. Thủ lãnh của đảng Lao Động (đối lập) hô hào bà từ chức về chủ trương ấy.Lãnh tụ Jeremy Corbyn hưá tuyển dụng thêm 10,000 tân binh cảnh sát nếu thắng cử. Từ sáng Thứ Hai, các tấm chắn bê-tông đã đuợc dựng lên tại các cầu lớn, phân cách đường đi bộ và đường lưu thông của xe cộ. Giới chức Pháp loan báo 2 công dân Pháp mất tích từ khi khách bộ hành bị xe van tấn công tại cầu London trong khi Thủ Tướng Ireland xác nhận 1 trong 3 hung thủ từng sinh sống tại Ireland nhưng không bị cảnh sát chú ý.Căn cước trên xác 1 trong 3 hung thủ xác nhận tên này là công dân Morocco tuổi trên 20 sinh sống tại Ireland với vợ là công dân UK. Thủ Tướng Enda Kenny khẳng định với nhà báo: tên này không có tên trong danh sách theo dõi.Trong tin mới nhận, cảnh sát London công bố tên của 2 kẻ giết người là Khuram Shazad Butt và Rachid Redouane, cùng là cư dân Barking, ở huớng đông London. Butt là công dân UK sinh quán Pakistan – Redouane là người Libya hay Morocco.Cảnh sát vương quốc đang mở 500 cuộc điều tra khủng bố với 3000 đối tượng.