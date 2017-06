Đại Lễ Đức Huỳnh Giáo Chủ Khai Sáng Nền Đạo Phật Giáo Hòa Hảo

Trong Đại Lễ.

Santa Ana (Bình Sa)- - Lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 4 tháng 6 năm 2017 tại hội trường South West Senior Center 2201 W.Mc Faden, Santa Ana, Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Miền Nam California đã long trọng tổ chức Đại lễ kỷ niệm 78 năm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng nền đạo Phật Giáo Hòa Hảo, buổi lễ với sự tham dự hơn 400 quan khách và đồng hương, đồng đạo, về quan khách nhận thấy có: Chánh Trị Sư Hà Vũ Bâng, Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Liên Tôn Hoa Kỳ, Thầy Trí Tấn, Tu Viện Đại Đăng; Ni Sư Thích Nữ Như Ngọc, Viện Chủ Chùa A Di Đà, Chánh Trị Sự Nguyễn Văn Lợi và phái đoàn Châu Đạo Cao Đài Nam California, Hiền Huynh Ngô Thiện Đức, Đoàn Trưởng Đoàn Thanh Niên Châu Đạo Cao Đài Nam California, Giáo Sư Trần Đức Thanh Phong, Đốc Sự Châu Văn Để Hội Trưởng Hội Lê Văn Duyệt Foundation, ông Nguyễn Hoàng Đại diện Đại Việt Quốc Dân Đảng, BS. Võ Đình Hữu, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ…...Về phía dân cử có ông Tạ Đức Trí, Thị Trưởng Thành Phố Westminster; cô Thu Hà Nguyễn, Nghị Viên Thành Phố Garden Grove, Anh Lý Vĩnh Phong, Đại diện Dân Biểu Liên Bang Lowenthall, Cô Christy Linh Lê, Đại diện Dân Biểu Liên Bang Lou Corea, ông David Nguyễn, Đại diện Thượng Nghị Tiểu Bang Janet Nguyễn... ngoài ra cón có một số qúy vị đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông.Điều hợp chương trình buổi lễ do đồng đạo Trần Văn Tài và Mai Chân.Trước khi nghi lễ chính thức bắt đầu, Đoàn Lân Thanh Niên Đoàn Phật Giáo Hòa Hảo cùng các vị chức sắc, Niên trưởng các em Thanh Thiếu Niên Phật Giáo Hòa Hảo, đoàn Thanh Thiều Niên Châu Đạo Cao Đài đã sắp thành hai hàng dài bên ngoài hội trường để cung thỉnh chân dung Đức Huỳnh Giáo Chủ từ Hội Quán đến lễ đài bên trong hội trường.Trên lễ đài hai bên có hai câu: "Ta thừa vưng sắc lịnh Thế Tôn - Khắp hạ giái truyền khai Đạo Pháp."Sau đó là lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, và phút mặc niệm để tưởng nhớ những vị anh hùng đã đấu tranh cho nền tự do, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam.Tiếp theo ông Ngô Văn Ẩn, Trưởng Ban Tổ Chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự hiện diện của tất cả qúy vị tham dự, ông cho biết: “Hàng năm vào ngày 18 tháng 5 âm lịch, toàn thể anh chị em đồng đạo từ trong quốc nội cho đến hải ngoại, đều long trọng tổ chức, kỷ niệm ngày lễ trọng đại nhứt của đạo Phật Giáo Hòa Hảo.Hôm nay dù xa cách quê hương, ở nơi hải ngoại, nhưng với tinh thần thương Thầy mến đạo, cùng hòa mình với toàn thể tín đồ PGHH và người Việt Nam khắp nơi trên toàn thế giới, Ban Trị Sự Giáo Hội PGHH Miền Nam California thành kính long trọng tổ chức ngày Đại lễ Khai Đạo để tưởng nhớ đến công ơn vô lượng của Đức Huỳnh Giáo Chủ, đã dày công khai sáng nền đạo PGHH, hoằng hóa chúng sanh, vào ngày 18-5 năm Kỷ Mão (1939) tại Làng Hòa Hảo, Quận Tân Châu, Tỉnh Châu Đốc...”Sau đó ông tuyên bố khai mạc buổi lễ.Tiếp theo Ban tổ chức mời qúy vị chức sắc lên trước bàn thờ đốt nhang khấn niệm trước ngôi Tam Bảo và bàn thờ Tổ Quốc theo nghi thức tôn giáo Hòa Hảo.Sau phần nghi lễ Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu Hội Trưởng Ban Trị Sự PGHH Nam California lên tuyên đọc bài Sứ Mạng của Đức Huỳnh Giáo Chủ do chính tay ngài viết tại Bạc Liêu năm 1942 lúc đó ngài 22 tuổi.Trong bài Sứ Mệnh Ngài nói: “Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ-Mão, vì thời-cơ đã đến, lý Thiên-Đình hoạch-định, cuộc nguy-cơ thảm-họa sắp tràn lan. Ta đây tuy không thể đem phép huệ-linh mà cứu an tai-họa chiến-tranh tàn khốc do loài người tàn-bạo gây nên, nhưng mà thử nghỉ: Sinh trong vòng đất Việt-Nam nầy, trải qua bao kiếp trong địa-cầu lăn-lộn mấy phen, tùy cơ pháp chuyển kiếp luân-hồi ở nơi hải-ngoại để thu-thập những điều đạo-học kinh-nghiệm huyền-thâm, lòng mê-si đã diệt, sự vị-kỷ đã tan mà kể lại nguồn gốc phát sinh, trãi bao đời giúp nước giúp dân cũng đều mãi sinh-cư nơi đất Việt. Những tiền-kiếp dầu sống cũng là dân quan đất Việt, dầu thác, cũng quỷ thần đất Việt chớ bao lìa. Những kiếp gần đây, may-mắn gặp minh-sư cơ truyền Phật-Pháp, gội nhuần ân-đức Phật, lòng đã quảng-đại từ-bi, hiềm vì nổi cảnh quốc phá, gia vong, máy huyền-cơ đã định, lòng thương trăm họ vướng cảnh, đồ lao, chi xiết xót thương chúng sanh vạn khổ...kẻ xa xôi từ-văn chẳng tới, người láng-diềng tiếng kệ nhàm tai. Đến trung tuần tháng tám, Ta cùng Đức-Thầy mới tá hiệu Khùng Điên, mượn bút mực tiết lộ lấy Thiên-cơ, truyền cho kẻ xa gần đều rõ biết hầu ăn-năn cải quá làm lành, còn kẻ chẳng tỉnh tâm sau đền tội cũng chẳng trách Phật Tiên không chỉ bảo.Vẫn biết đời Lang-sa thống trị, phép nước nghiêm-hình, dân chúng nếu yêu thương sẽ lắm điều hiềm khích: Nhưng mà Ta nghĩ nhiều tiền kiếp Ta cũng hy-sinh vì Đạo, nào quản xác thân. Kiếp chót nầy đây há lại tiếc chi thân phàm tục, song vì tình cốt-nhục tương thân, cũng ủng-hộ, chở che cho xác phàm bớt nỗi cực hình...”Tiếp theo Đồng Đạo Trang Văn Mến, Thủ Qũy Ban Trị Sư Giáo Hội PGHH Miền Nam Cali lên nói về “Ý Nghĩa Ngày Đại Lễ 18-5” Mở đầu ông cho biết: “Trong tháng 5 mùa kỷ niệm với một cảm xúc dâng trào, Thi sĩ Nhất Diện, một đồng đạo đã viết: “Cứ mỗi độ tháng 5 ngày mười tám – Miền Thất Sơn xóm đạo rực hoa đăng – Triệu con tim rộn rã nhựa đầy căn – Đồng quy ngưỡng niềm tin về thánh địa - Và cứ thế tháng năm mùa khai đạo – Muôn lớp người từ vạn nẽo xa xôi – Từ đồng chua rừng lạnh mút lưng đồi – Như thác lũ đỗ xô về đại hội.”... “Tháng năm mười tám rõ ràng – Cùng xóm cuối làng ai cũng cười reo...” Bài ý nghĩa ngày Khai Đạo rất dài với nhiều chi tiết đã được Đồng đạo Trang Văn Mến trình bày chi tiết cùng mọi người.Sau đó hai Đồng đạo Phan Thanh Hải và Thái Mỹ Ny lên diễn ngâm một đoạn thơ “ Giấc Mê Tâm Kệ” do Đức Thầy viết ngày 20 tháng 9 năm Kỷ Mão tại Làng Hòa Hảo.Tiếp tục chương trình Ban tổ chức mời qúy vị dân cử, đại diện dân cử lên phát biểu, tất cả những vị nầy đều ca ngợi những đóng góp của Phật Giáo Hòa Hảo trong sinh hoạt chung của cộng đồng.Sau đó những vị nầy cũng đã trao đến Ban Trị Sự, Ban tổ chức những bằng tưởng lục.Thị Trưởng Tạ Đức Trí trong lời phát biểu ông đã kể lại một vài kỷ niệm thời còn trẻ trong gia đình ông được nhìn thấy những vị lãnh đạo Phật Giáo Hòa Hảo đến thăm thân phụ ông và ông cũng đã tìm hiểu ngay từ lúc đó.BS. Võ Đình Hữu trong lời phát biểu cũng đã ca ngợi những đóng góp của PGHH trong cộng đồng, ông cũng đã kể lại một vài trường hợp ngẫu nhiên khi ông dùng những danh từ trong cuộc sống có liên quan đến Phật Giáo Hòa Hảo.Sau cùng ông Lưu Văn Kiệm, Phó Hội trưởng Ban Trị Sự PGHH Nam Cali lên cảm tạ quan khách và đồng đạo đã bỏ thì giờ qúy báu đến tham dự ngày đại lễ.Ban tổ chức mời mọi người cùng dùng bữa cơm chay và thưởng thức chương trình văn nghệ do các em Thanh Thiếu Nhi trình diễn.Trong dịp nầy Ban tổ chức cũng đã thông báo:Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo sẽ tổ chức Đại Hội Đạo vào ngày 10 tháng 6 năm 2017 tại Hội Quán Ban trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo Washington DC tại địa chỉ số 585 E. University Blvd, Silver Spring, MD 20901. Đại lễ kỷ niệm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng nền Đạo Phật Giáo Hòa Hảo sẽ được tổ chức vào ngày 11 tháng 6 năm 2017 tại Hội trường Schweinhaut Senior Center số 1000 Forest Glen Road, Silver Spring, MD 20901.Qúy đồng hương muốn tìm hiểu về Phật Giáo Hòa Hảo xin vào:http://hoahao.org hay http://tuoitrephatgiaohoahao.com hoặc liên lạc về: hoahao@hoahao.org