Wells Fargo Chuẩn Bị Sẵn Sàng Cho Học Sinh Sắp Vào Đại Học Với Get College Ready℠ Tracker, Tính Năng Tương Tác Mới Cung Cấp Cho Học Sinh Hướng Dẫn Từng Bước Để Trả Lời Các Câu Hỏi Về Cách Trả Tiền Học Đại Học, Chuẩn Bị Cho Việc Học Và Quản Lý Tiền Trong Khi Đi Học

###

SAN FRANCISCO, 21 tháng 4 năm 2017— Wells Fargo & Co. (NYSE:WFC) đã ra mắt chiến dịch Get College Ready℠ thường niên và trang mạng với công cụ tương tác mới hướng dẫn học sinh trung học sắp vào đại học và gia đình các em thông qua các bài tập nhằm cung cấp thông tin về cách trả tiền học đại học, chuẩn bị cho việc học và quản lý tiền bạc.Get College Ready Tracker là trải nghiệm với danh sách cần kiểm tra kỹ thuật số tự hướng dẫn, cung cấp cho học sinh và gia đình thông tin về những hành động được đề xuất nên xem xét để chuẩn bị thành công cho việc học đại học. Trải nghiệm bao gồm hoàn thành Đơn Miễn Phí Xin Hỗ Trợ Tài Chính Của Liên Bang dành cho Sinh Viên (FAFSA), cách tìm học bổng, lời khuyên cho việc xem xét giấy báo trúng tuyển đại học, và thông tin về những khoản vay dành cho sinh viên của liên bang và tư nhân.“Các nghiên cứu tiếp tục cho thấy trong số các học sinh tốt nghiệp trung học muốn vào đại học, nhu cầu đối với thông tin có chất lượng về cách lên kế hoạch và chuẩn bị cho học đại học vẫn còn cao,” theo Gary Korotzer, trưởng bộ phận Tiếp Thị thuộc Ngân Hàng Cộng Đồng của Wells Fargo. “Việc tạo ra Get College Ready cho phép chúng tôi giúp học sinh và gia đình vượt qua những trở ngại xuất hiện trong quá trình chuyển tiếp từ trung học lên đại học, ví dụ như cách tìm học bổng, các hạn chót quan trọng khi xin trợ cấp tài chính, và những điều học sinh có thể mong đợi khi là sinh viên năm nhất.”Các phần khác trong Get College Ready Tracker được thiết kế để cung cấp thông tin cho học sinh sắp vào đại học về các bước các em có thể thực hiện để bảo đảm buổi định hướng ngày đầu tiên thành công, các tư vấn về đăng ký khóa học đại học, các lời nhắc nhở tài chính về tiền học phí và nhà ở tại trường, lập ngân sách cho những chi phí nhỏ, và cách xây dựng và quản lý tín dụng có trách nhiệm.Khi học sinh sắp vào đại học chuẩn bị tốt nghiệp trung học, Get College Ready Tracker cung cấp ba lời khuyên sau đây để học sinh xem xét:1. Thông báo cho trường học: Thể hiện sự cam kết của quý vị và gửi tiền đặt cọc trước hạn cuối cùng. Sau đó, thông báo cho các trường khác biết quý vị sẽ không theo học ở đó để họ có thể trao suất của quý vị cho học sinh may mắn tiếp theo.2. Yêu cầu cung cấp bảng điểm củaquý vị: Hãy nhớ gửi mẫu yêu cầu bảng điểm, để trường của quý vị biết thời điểm và địa điểm gửi điểm số cuối cùng của quý vị.3. Cảm ơn những người đã giúp quý vị vào đại học: Từ gia đình cho đến những người viết thư giới thiệu, hãy nhớ thể hiện sự biết ơn của quý vị. Việc này giúp quý vị có cơ hội nhận được nhiều sự giúp đỡ hơn, và bảo đảm rằng các học sinh sau quý vị được đối xử tương tự.Ngoài Get College Ready, Wells Fargo đã phát triển các tài nguyên trực tuyến miễn phí khác để giúp học sinh và gia đình lên kế hoạch và chuẩn bị cho việc học đại học, bao gồm Blog về Lên Kế Hoạch Học Đại Học của Wells Fargo, Trung Tâm Sinh Viên Wells Fargo, CollegeSTEPS, và Cách Trả Tiền Học Đại Học trong 5 Bước — tất cả có trên trang Get College Ready.Trong một nỗ lực để mở rộng Get College Ready, công ty sẽ tận dụng nhiều kênh truyền thông xã hội nội bộ khác nhau của mình cũng như hợp tác với những tổ chức phi lợi nhuận bằng việc sử dụng hashtag #GetCollegeReady.Chiến dịch Get College Ready trên toàn quốc sẽ diễn ra đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2017.Liệu có đủ số phụ huynh tự yêu cầu mình chuẩn bị sẵn sàng cho việc cho con đi học đại học không?Nếu bạn nghĩ rằng việc học phí và chi phí nhà ở tăng ngăn cản học sinh muốn vào đại học nộp đơn đăng ký, thì điều ngược lại mới là đúng. Hơn 40 phần trăm những người từ 18-24 tuổi ở Mỹ đang theo học tại các trường đại học, chiếu theo báo cáo của Trung Tâm Thống Kê Giáo Dục Quốc Gia.Hơn nữa, Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang ước tính rằng đến năm 40 tuổi thì một sinh viên tốt nghiệp đại học trung bình trả tiền học phí hàng năm khoảng $20,000 có thể thu lại chi phí đi học.. Vậy, kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng cho việc học đại học của quý vị là gì?Một nguyên tắc cơ bản hay để giúp bảo đảm trải nghiệm học đại học thành công bắt đầu bằng việc lên kế hoạch chú trọng cả về tài chính và học tập. Học sinh và gia đình có thể cần xem xét ba lĩnh vực chính của việc lên kế hoạch: trả học phí học đại học, lập ngân sách cho chi phí ở trường đại học, và quản lý tiền bạc và xây dựng tín dụng.Trả Tiền cho Việc Học Đại Học: Nhiều trường cung cấp máy tính tương tác trên web để xác định tổng chi phí bao gồm nhà ở, sách vở vàcác chương trình bữa ăn. Hãy nghĩ đến những cách con quý vị có thể gánh vác những chi phí đó – như học bổng hoặc để dành tiền trước khi vào đại học. Nếu vẫn cần thêm tiền, hãy xem xét xin trợ cấp tài chính hoặc khoản vay sinh viên, nếu vậy quý vị sẽ cần cân nhắc lên kế hoạch trả nợ có trách nhiệm.Lập Ngân Sách Chi Phí Tại Trường Đại Học: Học sinh sắp vào đại học có thể chăm chỉ nộp bài tập về nhà đúng giờ và đạt điểm tốt trong các kỳ kiểm tra, nhưng đối với nhiều người, học đại học có thể là lần đầu tiên họ chủ động quản lý tài chính và trả hóa đơn của mình. Vì lý do đó, điều quan trọng là giúp con cái quý vị phát triển những thói quen tốt về tài chính mà sẽ có lợi cho các em suốt đời. Một số gợi ý để giúp sự nghiệp học đại học của con quý vị đi đúng hướng có thể bao gồm:Lập ngân sách: Ngân sách có thể giúp học sinh quản lý chi tiêu để tiết kiệm cho các nhu cầu ngắn hạn – như sách vở cho học kỳ sắp tới - và các mục tiêu tương lai, như kỳ nghỉ xuân với bạn bè. Điều cốt yếu khi lập ngân sách là trung thực với con quý vị về cách các em chi tiêu và giá trị thực sự của những món hàng các em mua sắm.Sau khi học sinh đã lập ngân sách, điều quan trọng là theo dõi việc chi tiêu. Tránh các khoản phí và những chi phí không cần thiết bất cứ khi nào có thể. Các khoản tiền tương đối nhỏ, chẳng hạn như phí phạt khi trả muộn sách hoặc video của thư viện, tiền phạt đỗ xe, v.v. thực sự có thể tạo thành số tiền lớn. Tính toán những khoản chi nhỏ. Ví dụ, nếu tiền cà phê và bánh muffin là $20 một tuần, nó sẽ tương đương với $1.040 một năm.Quản Lý Tiền và Xây Dựng Tín Dụng: Hiểu được cách quản lý tiền và tín dụng là điều rất quan trọng vì nó ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Ví dụ, có điểm tín dụng tốt có thể giúp sinh viên hoặc sinh viên tốt nghiệp hội đủ điều kiện nhận lãi suất tốt hơn cho các sản phẩm tín dụng – cũng như các nhu cầu thông thường như phí bảo hiểm xe hơi, hợp đồng điện thoại di động và hợp đồng thuê căn hộ.Thiết lập tín dụng: Lịch sử tín dụng của con quý vị sẽ tồn tại trong một báo cáo cho các tổ chức cho vay biết về lịch sử tài chính của con quý vị, đó là lý do tại sao điều tốt nhất nên làm là củng cố tầm quan trọng của việc luôn trả hóa đơn đúng thời hạn, đối với tất cả các hóa đơn.Quản lý nợ đại học: Chỉ vay số tiền cần thiết. Hầu hết các chuyên gia khuyên quý vị duy trì tổng khoản vay không quá 10-15 phần trăm thu nhập dự tính sau đại học. Và, hãy cân nhắc các khoản ưu đãi – như đăng ký các khoản thanh toán tự động hoặc ưu đãi quan hệ ngân hàng.Để giúp các bậc phụ huynh, học sinh, và gia đình chuẩn bị cho việc học đại học, trang mạng Get College Ready℠ của Wells Fargo hướng dẫn học sinh trung học sắp vào đại học và gia đình thông qua các bài tập cung cấp thông tin về cách trả tiền học đại học, chuẩn bị cho việc học và quản lý tiền bạc. Tính năng Tracker mới của trang, có thể truy cập trên điện thoại di động hoặc máy tính, cung cấp trải nghiệm danh sách cần kiểm tra kỹ thuật số tự hướng dẫn cung cấp cho học sinh và gia đình thông tin về những hành động đề xuất nên được xem xét để chuẩn bị thành công cho việc học đại học.Là cha mẹ, hãy nghĩ về việc chuẩn bị sẵn sàng cho việc học đại học với con quý vị và truy cập http://wellsfargo.com/getcollegeready.Câu Hỏi Thường GặpTại sao Wells Fargo phát triển Get College Ready?Có nhiều điều cần cân nhắc khi học sinh chuyển tiếp sang đại học. Việc trả tiền học phí là một trong những điều đó – nhưng có nhiều cân nhắc về tài chính khác: như có trương mục ngân hàng phù hợp, hiểu cách lập ngân sách và quản lý tín dụng một cách có trách nhiệm. Mục đích của chúng tôi khi giới thiệu Get College Ready vào tháng 3 năm 2014 là để khơi thông lượng thông tin hiện có dường như quá tải về việc chuẩn bị cho học đại học và tạo ra lộ trình dễ thực hiện mà học sinh sắp vào đại học có thể tận dụng (hoàn chỉnh với giáo dục tài chính, công cụ vànguồn hỗ trợ) khi các em chuyển tiếp sang trải nghiệm đại học và hơn thế nữa.Công cụ Get College Ready Tracker là gì?Trong chiến dịch năm nay, nhiệm vụ của chúng tôi là tiến tới một bước nữa để đơn giản hóa quá trình chuẩn bị cho việc học đại học bằng cách phát triển trải nghiệm danh sách cần kiểm tra kỹ thuật số tự hướng dẫn, cung cấp cho học sinh và gia đình thông tin về những hành động đề xuất nên được xem xét để chuẩn bị thành công cho việc học đại học. Điều này bao gồm hoàn thành Đơn Miễn Phí Xin Hỗ Trợ Tài Chính Của Liên Bang dành cho Sinh Viên (FAFSA), cách tìm học bổng, lời khuyên cho việc xem xét giấy báo trúng tuyển đại học, và thông tin về những khoản vay dành cho sinh viên của liên bang và tư nhân. Các phần khác trong Get College Ready Tracker được thiết kế để cung cấp thông tin cho học sinh sắp vào đại học về các bước các em có thể thực hiện để bảo đảm định hướng ngày đầu tiên thành công, các tư vấn về đăng ký khóa học đại học, các lời nhắc nhở tài chính về tiền học phí và nhà ở tại trường,lập ngân sách cho những chi phí nhỏ, và cách xây dựng và quản lý tín dụng có trách nhiệm.Đối tượng (thị trường) của Get College Ready là ai?Trang mạng Get College Ready được thiết kế để giúp học sinh, phụ huynh và gia đình tìm hiểu thêm về các bước cần thiết để chuẩn bị tài chính cho việc học đại học.Ai có quyền truy cập Trang Mạng này?Bất cứ ai quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về cách chuẩn bị tài chính cho việc học đại học đều có thể truy cập Get College Ready. Trang này chứa nhiều thông tin cho các nhu cầu cụ thể của từng khách hàng của chúng tôi: từ việc hiểu chi phí học đại học, đến thiết lập và quản lý tín dụng có trách nhiệm lần đầu tiên.Phụ huynh và học sinh có thể truy cập Get College Ready bằng cách nào?Có thể truy cập và tải xuống nền tảng Get College Ready của Wells Fargo bằng cách truy cập https://wellsfargo.com/getcollegeready.Trong vài năm gần đây, người Mỹ đã trở nên ý thức hơn về khoản nợ sinh viên. Trang mạng này có thể giúp ích như thế nào?Bên cạnh việc mua ngôi nhà đầu tiên của quý vị, Wells Fargo nhận ra rằng việc tài trợ cho giáo dục đại học có thể thay đổi không chỉ là một cuộc đời mà còn triển vọng của cả cộng đồng. Từ khi gia nhập thị trường cho vay tiền học cách đây hơn 40 năm, Wells Fargo đã thúc đẩy thông điệp rằng tất cả mọi người đều có quyền tiếp cận với nền giáo dục chất lượng cao và vừa túi tiền. Get College Ready được thiết kế để giúp học sinh và phụ huynh phát triển cách nhìn nhận thực tế về chi phí học đại học, cách trả những chi phí và cách bắt đầu xây dựng những thói quen tài chính có trách nhiệm mà sẽ có ích cho học sinh suốt đời.Một số lời khuyên chung về chuẩn bị sẵn sàng cho việc học đại học là gì?Chuẩn bị cho việc học đại học bao gồm một số yếu tố tài chính, tùy thuộc vào tình hình tài chính và nhu cầu của khách hàng. Năm lời khuyên để sẵn sàng tài chính cho việc học đại học bao gồm:Nộp Đơn Miễn Phí Xin Hỗ Trợ Tài Chính Của Liên Bang dành cho Sinh Viên (FAFSA): Bất kể thu nhập của gia đình quý vị là bao nhiêu, mọi học sinh đều nên hoàn thành FAFSA.Tính toán những chi phí ngoài học phí: Từ sách vở tới tiền điện thoại di động, quý vị nên tính đến tất cả những chi phí cho các hoạt động liên quan đến trường học và ngoài chương trình học khi xem xét nhu cầu tài chính của quý vị.Tìm hiểu lựa chọn tài chính khác: Nếu khoản tiền tài trợ mà quý vị nhận được trên thư mời nhập học không đủ để trả tổng chi phí, quý vị cần tìm hiểu các lựa chọn bổ sung phù hợp với hoàn cảnh và mong muốn của gia đình quý vị.Thiết lập lịch sử tín dụng tốt: Bắt đầu bằng việc đứng tên trên hóa đơn chi phí nhà ở và dịch vụ điện nước và trả hóa đơn đúng hạn.Thực Hành Quản Lý Tiền Bạc: Hiểu cách tận dụng các công cụ và những tính năng trực tuyến giúp quản lý tiền bạc, và đó là lợi ích bổ sung cho việc mở trương mục vãng lai (dịch vụ ngân hàng di động/tin nhắn, cảnh báo về trương mục, giám sát gian lận 24/7).