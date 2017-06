MassMutual Sẵn Sàng Tiếp Tục Phát Triển Trong 2017, Công Ty Được Trao Tặng Giải Thưởng Vinh Dự Và Đặc Biệt, Tạo Thêm Vinh Quang Cho Một Năm Tăng Trưởng Và Phát Triển Mạnh Mẽ

SPRINGFIELD, Mass., Ngày 22 Tháng Ba 2017 – Công ty bảo hiểm nhân thọ Massachusetts (Massachusetts Mutual Life Insurance Company hay MassMutual) đã kết thúc một năm phát triển vượt bậc bằng cách mang về một loạt các danh hiệu đệ tam nhân nhấn mạnh tài lãnh đạo trong ngành và sự cam kết của doanh nghiệp trong việc cung cấp dịch vụ bảo vệ tài chính suốt đời cho người dân ở khắp Hoa Kỳ.Ông Roger Crandall, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Giám Đốc kiêm Tổng Giám Đốc Điều Hành, chia sẻ: “Tôi tự hào khi MassMutual được các tổ chức danh tiếng công nhận kết quả tốt đẹp mà chúng tôi mang đến cho lợi ích lâu dài của các chủ hợp đồng bảo hiểm và, không kém phần quan trọng, đối với cách chúng tôi quản lý doanh nghiệp của mình,”.“Chúng tôi đã có những bước tiến tuyệt vời trong việc tiếp cận nhiều người cần các dịch vụ của chúng tôi hơn, và những giải thưởng chúng tôi nhận được là một minh chứng cho việc chúng tôi giúp đỡ hàng triệu người dân Hoa Kỳ đạt được phúc lợi tài chính cần thiết để giúp bảo đảm tương lai vững chắc và bảo vệ người thân của họ.”Dẫn Đầu Trong Việc Bảo Vệ Người Dân Hoa Kỳ Với Bảo Hiểm Nhân Thọ Dài HạnLần đầu tiên trong lịch sử của doanh nghiệp, MassMutual đã đứng đầu danh sách kinh doanh bảo hiểm trọn đời trong ngành bảo hiểm, theo nghiên cứu toàn cầu và công ty tư vấn LIMRA. MassMutual đã trải nghiệm 34 phần trăm tăng trưởng trong năm 2016, so với mức trung bình trong ngành là 9 phần trăm, đánh dấu hơn một thập niên dẫn đầu thị trường về phát triển cho các dịch vụ bảo hiểm trọn đời của MassMutual.Đà tăng trưởng này đã được thúc đẩy bởi mạng lưới kỷ lục của công ty với 9,500 cố vấn tài chính giỏi là kết quả từ việc xác nhập của công ty với MetLife Premier Client Group vào mùa hè năm ngoái, cũng như qua sự giới thiệu các kênh kỹ thuật số mới, chiếm đến 30 phần trăm các hợp đồng bảo hiểm mới của năm ngoái, bao gồm bảo hiểm nhân thọ trọn đời. Trong thập niên qua, MassMutual đã mang về hơn 880,000 hợp đồng bảo hiểm mới và mang lại hơn $490 tỷ USD về bảo vệ bảo hiểm mới cho khách hàng của mình. Điều này chứng tỏ khả năng giải quyết sự thiếu chuẩn bị về tài chính rộng lớn trong nước ta, nơi có hơn 37 triệu gia đình không có bảo vệ bảo hiểm nhân thọ.Tiếp tục thể hiện sự tập trung của công ty vào việc thu hẹp khoảng cách này và thực hiện cam kết của MassMutual là tăng tổng phạm vi bảo hiểm cho tất cả các khách hàng – hoặc tổng số bảo hiểm nhân thọ đang có hiệu lực – đến hơn $560 tỷ USD trong khi mang lại gần $5 tỷ USD, tổng số về bảo hiểm và niên kim cho đến cuối năm 2016.Một Công Ty – Được Ngưỡng Mộ Nhất – Và Sáng Tạo Nhất Thế GiớiMassMutual đã được vinh danh là một Công Ty Được Ngưỡng Mộ Nhất Thế Giới bởi tạp chí FORTUNE – một danh dự gắn bó với công ty suốt 18 năm trong 20 năm qua (đứng thứ 5 trong các công ty Được Ngưỡng Mộ Nhất trong ngành trong năm 2017). Quan trọng là, công ty được tạp chí FORTUNE công nhận trong 2017 là doanh nghiệp dẫn đầu trong hạng mục danh tiếng về đổi mới, tôn vinh sự sáng tạo và sử dụng công nghệ tiên tiến của MassMutual để kết nối và phục vụ tốt hơn một số đông hơn các chủ hợp đồng bảo hiểm.Sự thừa nhận quan trọng này, đối với sự đổi mới, cũng thể hiện tài lãnh đạo của MassMutual trong việc khám phá các ý tưởng và phương pháp có tính đổi mới. Từ nhiều khoảng đầu tư vào các công ty mới thành lập của MassMutual Ventures, đến việc sử dụng khoa học dữ liệu để xây dựng các mô hình có khả năng thay đổi doanh nghiệp, đến việc thu hút các thế hệ trẻ thông qua Haven Life và Society of Grownups, và tạo điều kiện thuận lợi để truy cập thông tin có khả năng cứu mạng sống được cung cấp bởi trình tự bộ gen cá nhân, MassMutual đã chứng minh các phương pháp tiên tiến để tiếp cận và bảo vệ một nền tảng khách hàng mở rộng.Công Ty Có Đạo Đức Nhất Thế GiớiMassMutual đánh dấu bốn năm liên tiếp với tư cách Công Ty Có Đạo Đức Nhất Thế Giới và là công ty hỗ tương duy nhất được vinh danh Có Đạo Đức Nhất bởi Viện Ethisphere trong mục ngành bảo hiểm nhân thọ. Danh hiệu Công Ty Có Đạo Đức Nhất Thế Giới nhấn mạnh sự cam kết của doanh nghiệp dẫn đầu về tiêu chuẩn trong kinh doanh có đạo đức và công nhận vai trò của doanh nghiệp có sức ảnh hưởng và thúc đẩy sự thay đổi tích cực trong xã hội, xem xét tác động của công ty đối với nhân viên, nhà đầu tư, khách hàng và các cổ đông chính khác và sử dụng giá trị và văn hoá như một nền tảng cho mọi quyết định hằng ngày của công ty. Tại MassMutual, giải thưởng cao quý này tiếp tục khẳng định các giá trị cao mà công ty đặt lên các tiêu chuẩn trong kinh doanh và quản lý đạo đức.Ông Crandall chia sẻ thêm: “Các danh hiệu này báo hiệu rằng các bước tiến tuyệt vời mà chúng tôi đã tạo ra trong việc tiếp cận nhiều khách hàng hơn và bằng nhiều cách hơn đang thật sự tạo ra một sự khác biệt trong việc giúp đỡ từng cá nhân, gia đình và chủ doanh nghiệp tại một thời điểm.”“Hơn nữa, những danh hiệu này là một minh chứng cho sự cam kết của chúng tôi là vấn đề an ninh tài chính có thể tiếp cận được với tất cả người dân Hoa Kỳ, như được thể hiện với hơn 5 triệu người đã đặt niềm tin vào MassMutual ngày nay.”Về MassMutualMassMutual là một công ty bảo hiểm nhân thọ hỗ tương hàng đầu hoạt động vì lợi ích của thành viên và các chủ hợp đồng bảo hiểm. MassMutual cung cấp đa dạng các sản phẩm và dịch vụ tài chính bao gồm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm thu nhập vì tàn tật, bảo hiểm chăm sóc dài hạn, quỹ niên kim, kế hoạch hưu trí và các quyền lợi khác cho nhân viên. Để biết thêm thông tin, xin vào www.massmutual.com.