Thi Bằng Hành Nghề Luật Sư Ở Cali KHó: Chỉ 35% Đậu, Khó Nhất Là New York, Khó Thứ Nhì Là California

Môn thi để được cho phép hành nghề luật sư khó nhất tại California đang đối diện áp lực từ các trường luật tiểu bang để hạ thấp điểm đậu, sau khi chỉ 35% người dự thi đậu được kỳ thi gần đây nhất vào tháng 2, theo báo the Wall Street Journal cho biết.California yêu cầu điểm ít nhất để thi đậu là 144, “điểm cắt” [điểm tối thiểu để đậu] thì cao hàng thứ 2 trên toàn quốc, trong khi New York và hơn một chục tiểu bang yêu cầu người dự thi phải đạt tới điểm 133 hay 135, theo thứ tự, để đậu. Sử dụng những số liệu đó, Báo WSJ kết luận rằng nếu California dùng cùng số liệu như New York dùng, thì 90% người dự thi để hành nghề luật sư sẽ được đậu trong kỳ thi vào tháng 7 năm ngoái – một con số lớn hơn nhiều so với chỉ 62% người đã được đậu.“Các khoa trưởng của 20 trường luật uy tín trên toàn quốc tại California vào đầu năm nay đã thành công thúc đẩy Tòa Tối Cao California, cơ quan giám sát kỳ thi hành nghề luật tiểu bang, hạ tạm thời hạ thấp các tiêu chuẩn để đậu,” theo Báo WSJ cho biết.Tờ báo cũng cho biết đang có sự quan tâm gia tăng về việc có phải kỳ thi hành nghề luật tại California đang thi các chủ đề và kiến thức mà thực sự áp dụng cho năng khiếu cần để thành công như là luật sư tại tiểu bang này. California là tiểu bang cấp phép hành nghề luật nhiều thứ hai trên toàn quốc sau New York, theo tờ báo cho biết, với khoảng 10% của các trường luật uy tín của Hội American Bar Association đặt tại đây.Khoa Trưởng David Faigman của Đại Học University of California Hastings College của Trường Luật tại San Francisco nói với báo rằng chỉ 51% những người tốt nghiệp trường học dự thi lần đầu tiên vào tháng 7 vừa qua đã đậu. Ông ấy nói với tờ báo rằng ông đã tham gia vào nhóm các nhà giáo dục pháp lý thúc đẩy tiểu bang suy nghĩ lại tại sao tiểu bang lại đặt ra kỳ thì quá khó.