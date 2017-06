Thành Kiến: Khoa Học Gia Bị Nhìn Ít Hấp Dẫn, Mắt Cận, Tóc Bù Xù…

WASHINGTON – Người ta vẫn có thành kiến rằng các nữ sinh viên xinh đẹp không học ngành khoa học kỹ thuật, hoặc rất ít… Và do vậy, thành kiến này dẫn tới thành kiến khác: nữ khoa học tài năng không thể xinh đẹp được, nam khoa học gia là phải đầu tóc bù xù... Chỉ trừ trong phim ảnh Hollywood. Có nghĩa là, các phòng thí nghiệm không thể nào có khuôn mặt nào đẹp như trong phim Hollywood.Các nhà nghiên cứu trong một kết quả khảo sát tren tạp chí khoa học Proceedings of the National Academy of Scientists, đã hỏi khoảng 3,700 người tham dự chấm điểm hình chân dung của 600 nhà vật lý và nhà di truyên học dựa theo vẻ đẹp quyến rũ, tài năng, đạo đức và khả năng giao tế xã hội.Kết quả: chỉ dựa vào khuôn mặt, thì người kém quyến rũ được đánh giá là tài năng và làm việc tốt.Trưởng nhóm nghiên cứu là Ana Gheorghiu, một sinh viên tiến sĩ từ đại học University of Essex, nói: “Tôi ngạc nhiên khi thấy rằng nhan sắc có thể là yếu tố tiêu cực.”Thành kiến này sẽ làm thiệt hại cho các nhà khoa học có khuôn mặt quyến rũ khi xin tiền tài trợ nghiên cứu, mà hồ sơ lại nhằm người có thành kiến.Gheorghiu nói, thành kiến nhận xét về cái nhìn như thế sẽ ảnh hưởng tới chính sách khoa học và chính phủ.Có một cách chữa trị thành kiến đó: cần thêm nhiều phim Hollywood về thế giới nghiên cứu của các nhà khoa học, và dĩ nhiên nhân vật nào trong phim, dù nam hay nữ, cũng đều sẽ đẹp. Vói thời gian, phim ảnh sẽ làm phai mờ thành kiến rằng khoa học gia là phải kính cận dày cộm, đầu tóc bù xù…