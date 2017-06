Trẻ Em Lớp Mẫu Giáo: Học Nhiều Có Lợi Hơn Chơi Nhiều

Nếu bạn nghĩ trẻ em lớp mẫu giáo chỉ chơi đùa với những con búp bê, thì hãy suy nghĩ lại. Ngày càng gia tăng khuynh hướng về các trường mẫu giáo nặng về học hành nghiêm túc – và một nghiên cứu mới hậu thuẫn ý tưởng này, cho thấy trẻ em học ở trường mẫu giáo “chuyên về học hành” một năm thì học khá hơn vào cuối lớp mẫu giáo.Đặc biệt, nghiên cứu từ Đại Học UC Berkeley cho thấy rằng trẻ em trải qua lớp mẫu giáo tập trung về học tập nhiều hơn thì trung bình, ít nhất hai tháng rưỡi học văn và toán khá hơn các bạn cùng trang lứa vào cuối năm mẫu giáo, theo báo New York Times tường trình cho biết. Thành công nhiều nhất được chứng kiến ở các em học sinh da đen từ những gia đình nghèo, là những người chứng kiến tương đương 4 tháng tiến bộ hơn các trẻ em ở nhà qua 4 tuổi, theo Medical Xpress cho biết.Trong khi nhiều người vận động ủng hộ cho sự quan trọng của chơi và giao tiếp tự do – không lưu ý cha mẹ – thì quan tâm đến ý tưởng các lớp mẫu giáo tránh né những hoạt động hướng dẫn trẻ em, nghiên cứu mới này cho thấy rằng trẻ em học mẫu giáo mà được tập trung vào việc dạy nhiều hơn cho sự bình tâm thì sẽ không bị tổn thương về xã hội và xúc cảm. Và các trường mẫu giáo như thế vẫn cung cấp giờ chơi: Chẳng hạn, các trường mẫu giáo được người đóng thuế ở New York tài trợ thì phải có 2 giờ chơi mỗi ngày.