Sài Gòn: Thị Trường Nhà Ở Trung Và Cao Cấp Sôi Động

Thời gian gần đây, giao dịch nhà ở vùng Sài Gòn đã và đang tăng vọt, chủ yếu ở các dự án nhà ở trung và cao cấp, còn ở phân khúc nhà ở bình dân giao dịch vẫn thấp do nguồn cung hạn chế. Kết quả là ở Sài gòn, trong tháng 5-2017 có 1,300 giao dịch thành công, lũy kế 5 tháng đầu năm 2017 có 5,870 giao dịch thành công, theo Vneconomy.Các căn hộ có lượng giao dịch thành công ở Sài Gòn chủ yếu nằm tại khu vực gần trung tâm thành phố, có nhiều ưu điểm, như: giao thông thuận tiện, đa dạng về tiện ích, thiết kế căn hộ linh hoạt, có tiến độ thanh toán hợp lý và có tiềm năng tăng giá trong tương lai. Ví dụ: dự án Vinhomes Golden River Ba Son (quận 1), Hà Đô Centrosa Garden (quận 10).Theo Vneconomy, loại nhà ở thấp tầng thuộc các dự án tại khu vực quận 2, quận 9 cũng có lượng giao dịch thành công tăng, điển hình là các dự án Lucasta Khang Điền (quận 2) và Thủ Thiêm Garden (quận 9).Một cao ốc căn hộ ở khu vực chợ Tân Sơn Nhất sắp khánh thành.Về giá bán căn hộ tại Sài Gòn, nhìn chung trong tháng 5 và những tháng đầu năm 2017 không có nhiều biến động. Giá nhà ở trong khu vực nội đô của một số dự án căn hộ trung, cao cấp, có vị trí thuận lợi, tiến độ thi công tốt, chủ đầu tư uy tín, có chính sách bán hàng và khuyến mại hấp dẫn thì giá bán có tăng nhẹ, khoảng 3-5% so với năm 2015. Cá biệt có những dự án tăng đến 10%.Trong khi đó, ở thị trường đất nền, có hiện tượng “sốt” đất và tăng giá đột biến tại một số khu vực ven Sài Gòn. Từ đầu năm đến nay, giá đất nền quận 2, 9, huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Cần Giờ... tăng 10 - 40%, có nơi tăng đến 70% so với năm 2016, ghi nhận của Vneconomy.Ban đầu là có tin một số huyện - như Bình Chánh, Hóc Môn - sẽ chuyển thành quận, nhiều doanh nghiệp lớn sắp đến đầu tư các dự án hoành tráng... Lợi dụng những điều này, giới đầu cơ đã đẩy giá đất nền lên cao, đồng thời tiến hành tách thửa, phân lô bán nền tràn lan tại một số quận vùng ven và các huyện ngoại thành.Mặt khác, những nhà đầu tư thứ cấp cũng theo tâm lý đám đông mua gom đất, chờ lên giá, tạo thành cơn “sốt ảo” tại các khu vực nêu trên – phân tích của Vneconomy.