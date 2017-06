Xuất Khẩu Hàng Việt Qua Các Chuỗi Siêu Thị Ngoại

Trái cây Việt Nam trong hệ thống siêu thị Big C.

Vừa qua, tại hội thảo triển khai đề án thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hàng hóa tổ chức tại Sài Gòn, Bộ Công Thương cho biết đang đẩy mạnh việc kết nối với các hệ thống phân phối nước ngoài, nhất là các chuỗi siêu thị đã có mặt tại Việt Nam, báo Người Lao Động (NLĐO) đưa tin.Theo Bộ Công Thương, từ đầu những năm 2000, thị trường phân phối tại VN được giới đầu tư nước ngoài quan tâm, như Đức với chuỗi siêu thị Metro, Pháp có tập đoàn Bourbon. Từ đó, doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam bắt đầu tiếp cận trực tiếp để bán hàng vào hệ thống phân phối của nước ngoài tại Việt Nam.Theo NLĐO, vài năm gần đây, Bộ Công Thương đã phối hợp với các nhà phân phối châu Âu như Casino (Pháp), Metro Cash&Carry và Sehrgros (Đức), Makro (Czech), Coop và Conad (Ý), Aeon và Lotte ở châu Á... để tổ chức chương trình Tuần hàng VN, nhằm quảng bá hàng trong nước và kết nối trực tiếp doanh nghiệp VN với các chuỗi phân phối.Trong năm 2017, Bộ Công Thương cũng đã tổ chức kết nối giữa đoàn doanh nghiệp Việt với 7 tập đoàn phân phối lớn của châu Âu và châu Á, như: Auchan, Casino, Central Group, Aeon... Các giải pháp này giúp kim ngạch xuất khẩu hàng Việt vào hệ thống Aeon tăng từ 18.2 tỉ yen năm 2013 lên khoảng 23.4 tỉ yen năm 2014 và cùng năm này, kim ngạch xuất khẩu vào Lotte đạt 19.6 triệu USD. Đặc biệt kim ngạch xuất khẩu hàng Việt của Casino tăng mạnh, lên 30 triệu USD trong năm 2015.NLĐO dẫn lời ông Nishitoghe Yasuo, tổng Giám đốc Aeon Việt Nam, cho biết đang hợp tác với hơn 1,600 nhà cung cấp tại VN và trong hệ thống siêu thị Aeon VN, hàng Việt chiếm khoảng 80%. Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp Việt cũng đã xuất khẩu nhiều sản phẩm qua kênh siêu thị Aeon, như: cá tra, trái cây, hàng may mặc, thực phẩm, gia dụng... Năm 2016, hệ thống Aeon nhập khẩu khoảng 200 triệu USD hàng Việt, trong đó chủ yếu là sản phẩm may mặc, thực phẩm.Ông Trần Thanh Hải, phó chủ tịch phụ trách đối ngoại và pháp lý của Central Group (tập đoàn Thái Lan đã mua lại chuỗi siêu thị Big C) đánh giá doanh nghiệp Việt có thể xuất khẩu qua kênh phân phối và bán hàng qua hệ thống siêu thị Big C. Tập đoàn này đã lập một công ty trực tiếp ở VN để thu mua, xuất khẩu hàng Việt với doanh số khoảng 25 triệu USD qua thị trường châu Âu trong năm 2015.NLĐO nhận định, để hàng Việt có mặt tại các hệ thống phân phối trên toàn thế giới, lâu nay đều phải qua rất nhiều khâu trung gian với nhiều hình thức xuất khẩu khác nhau khiến giá sản phẩm tăng cao khi đến tay người dùng. Do đó, việc phát triển thêm kênh xuất khẩu tại chỗ, tức bán được hàng cho các hệ thống phân phối nước ngoài, nhất là các chuỗi siêu thị ngoại, là giúp hàng Việt trực tiếp đến tay người tiêu dùng tại các nước. Đó cũng là một giải pháp nhằm giảm khâu trung gian khi bán hàng ra nước ngoài.