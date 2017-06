Ma Túy, Cấm Xe, Sơn Trà...

Báo Tuổi Trẻ kể chuyện công an trải qua 365 ngày điều tra, bắt băng sản xuất ma túy lớn nhất nước.Tổ chức của Trần Ngọc Hiếu được coi là đường dây sản xuất ma túy lớn nhất nước bị khám phá. Đường dây này sản xuất hàng trăm ký ma túy tổng hợp từ nhiều nơi rồi tập trung về TP.SG trước khi đưa đi bán.Thượng tá Dương Ngọc Danh - phó trưởng Công an Q.Bình Thạnh - cho biết hành trình phá án vụ án sản xuất ma túy do Trần Ngọc Hiếu (tên thật là Văn Kính Dương, còn gọi Hoàng béo, 36 tuổi, ngụ ở Hà Nội) cầm đầu kéo dài trong gần 1 năm.Theo thượng tá Danh, ban chuyên án phải chia nhiều mũi trinh sát mật phục, giả dạng nông dân, người mua đất, khách du lịch... để lần theo từng điểm sản xuất cũng như nơi ở của các đối tượng từ TP.SG đến Đồng Nai, TP Nha Trang, TP Hà Nội.Tính từ đầu năm 2016 đến nay, tổ chức này cho ra lò 4 mẻ thuốc lắc với tổng số lượng lên đến gần 300kg ma túy.Báo Người Lao Động kể chuyện: Dự kiến cấm xe máy ở nội thành Hà Nội từ năm 2030...Theo dự kiến, Hà Nội sẽ dừng hoạt động xe máy trên địa bàn các quận nội thành vào năm 2030; tổ chức thống kê, phân loại theo khu vực (quận, huyện), niên hạn, chủng loại toàn bộ xe máy trên địa bàn thành phố; phân vùng hạn chế hoạt động của xe máy phù hợp với cơ sở hạ tầng và năng lực phục vụ của hệ thống vận tải hành khách công cộng.Ngày 2/6, UBND TP Hà Nội lấy ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của HĐND TP về tăng cường quản lý phương tiện giao thông nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2017 - 2020 tầm nhìn 2030.Báo Tiền Phong kể chuyện: Dùng gạch đánh vợ tử vong trong lúc cãi nhau...Xiến bỏ trốn sau khi dùng gạch đập vào đầu vợ khiến người phụ nữ tử vong. Theo một nguồn tin, chừng 50 cảnh sát được huy động để phối hợp với người dân tổ chức truy tìm hung thủ.Khoảng 18h50 ngày 1/6, Quàng Văn Xiến (26 tuổi) khi cãi vã với vợ là Quàng Thị Sin (28 tuổi) tại nhà trọ ở thị trấn Tủa Chùa, Điện Biên, đã dùng gạch gây án khiến người phụ nữ tử vong. Ngay sau đó, Xiến trốn vào rừng.Báo Lao Động ghi lời Chủ tịch Hội Bảo tồn Đa dạng Sinh vật Thế giới: “Đừng phát triển du lịch để hủy hoại bản sắc Sơn Trà“...“Xây cất phát triển du lịch như quy hoạch hiện tại ở Sơ̛n Trà sẽ thu hẹp diện tích rừng nguyên sinh, gây phương hại khôn lường đến những bản sắc thu hút du lịch, nhất là đàn Voọc Chà Vá chân nâu tại Sơn Trà. Do đó phươ̛ng cách quy hoạch phát triển khu du lịch quốc gia Sơ̛n Trà trong hiện tại là “Phát triển du lịch hủy hoại bản sắc đặc thù của Sơn Trà”, là nhận định của Chủ tịch Hội Bảo tồn Đa dạng Sinh vật Thế giới trong thư kiến nghị gửi đến Thủ tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc về quy hoạch Sơn Trà.Bản tin báo Thanh Niên cho biết: Ngân hàng Nhà nước VN vừa có những cảnh báo về tình trạng tội phạm đánh cắp thông tin khách hàng từ thẻ ATM, khi gần đây các vụ việc mất tiền xảy ra liên tiếp.Bà N.T.T (Q.7, TP.SG) đi Mỹ từ ngày 18.5, đến chiều 29.5 khi kiểm tra tài khoản ATM mở tại NH TMCP Ngoại thương VN (Vietcombank) thì phát hiện số tiền 72 triệu đồng đã bị “bốc hơi”. Số tiền này được rút tại máy ATM thông qua 36 giao dịch, mỗi giao dịch rút 2 triệu đồng. Do đang ở nước ngoài nên bà N.T.T không nhận được tin nhắn các giao dịch này. Theo thông tin từ Vietcombank, bọn tội phạm đã lấy cắp thông tin thẻ của bà N.T.T và rút tiền bằng thẻ giả. Nhà băng này đã khóa thẻ và tạm ứng tiền vào tài khoản của bà N.T.T, đồng thời chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan công an.Bản tin VTC kể chuyện Vĩnh Phúc: Tài xế bị đánh khi làm việc với CSGT: Công an Vĩnh Phúc phản bác.Công an tỉnh Vĩnh phúc cho biết, nội dung đoạn clip tài xế bị đánh khi làm việc với CSGT hoàn toàn không đúng sự thật.Có thực, công an không đánh đập gì?Bạo lực ngổn ngang lắm rồi.