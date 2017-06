Mưu Sinh Tốt Nhất: Washington, Nơi Bất Lợi Nhất: Hawaii, Cali...

WASHINGTON – Tiểu bang nào thuận lợi nhất, và bất lợi nhất trong năm 2017 để bạn mưu sinh? Giả sử, bạn là sinh viên mới tốt nghiệp đại học, đó sẽ là quan tâm đầu tiên…Công ty tài chánh MoneyRates.com đưa ra một công thúc dựa trên nhiều thang điểm để lượng định các tiểu bang – như lương trung bình, đời sống đắt đỏ, tỷ lệ thất nghiệp, thuế thu nhập tiểu bang và an toàn nơi làm việc.Đối với người thanh niên khởi sự vào đời, lương trung bình hàng năm có thể biến đổi tới 15,000 USD hay nhiều hơn, tùy nơi sống.Một vài tiểu bang có đời sống đắt đỏ, nghĩa là mức lương sẽ không chi dụng đủ như nơi khác.Trong nhiều tiểu bang, tỷ lệ thất nghiệp cao gấp đôi nơi khác.Thuế… cũng là điều quan tâm. Có 9 tiểu bang không đánh thuế thu nhập, trong khi 19 tiểu bang đánh thuế từ 5% trở lên.Về an toàn nơi sở làm, tỷ lệ chết liên hệ tới công việc tại North Dakota cao gấp 10 lần ở Rhode Island; tỷ lệ bệnh và bị thương (không chết) liên hệ tới việc làm tại Maine cao gấp đôi ở Louisiana.Nơi tốt nhất theo danh sách này là tiểu bang Washington, nơi có lương cao, không có thuế thu nhập tiểu bang.Và danh sách 10 tiểu bang thuận lợi nhất để làm việc là:Washington, Minnesota, Illinois, Texas, Colorado, Wyoming, Virginia, Ohio, Michigan và Kansas.Danh sách tệ nhất? Tiểu bang Hawaii đời sống đắt đỏ kinh khủng, cao gấp 2/3 mức trung bình toàn quốc, và rồi thuế thu nhập tiểu bang cao thứ ba Hoa Kỳ.Và danh sách 10 tiểu bang bất lợi nhất để làm việc là:Hawaii, California, Montana, West Virginia, Vermont, Oregon, South Carolina, Maine, New York và Mississippi.Tại sao California bất lợi thứ nhì Hoa Kỳ?Tại California, lương cao trung bình, nhưng đời sống đắt đỏ, thuế thu nhập tiểu bang cũng cao.