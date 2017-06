Kinh Tế VN Quốc Doanh Là Thua Lỗ

Trong 5 tháng đầu năm, có trên 32.000 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động.Báo Tuổi Trẻ ghi rằng theo công bố của Tổng cục Thống kê ngày 29-5, trong 5 tháng đầu năm 2017 cả nước có 50.534 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới nhưng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động cũng lên tới 32.148 doanh nghiệp.Như vậy so với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp tạm dừng hoạt động tăng tới 12,5%, trong đó có 12.884 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn (tăng 19,4%) và 19.264 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động (tăng 8,3%).Tổng số 50.534 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới có vốn đăng ký là 485,6 nghìn tỉ đồng, tăng 12,9% về số doanh nghiệp và tăng 39% về số vốn đăng ký. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 9,6 tỉ đồng, tăng 23%.Bên cạnh đó, còn có 13.458 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 5 tháng đầu năm nay lên gần 64 nghìn doanh nghiệp.Cũng theo cơ quan thống kê, hoạt động sản xuất công nghiệp trong 5 tháng đầu năm chỉ tăng 5,7%, tuy có cao hơn so với 4 tháng đầu năm nhưng vẫn thấp hơn mức tăng 7,4% của cùng kỳ năm 2016.Chỉ số tiêu thụ của ngành chế biến, chế tạo tăng 8,1%, thấp hơn mức tăng 9,3% của cùng kỳ năm trước. Trong khi đó chỉ số tồn kho lại tăng cao lên tới 11%, so với mức tăng 8,7% của năm 2016.Bản tin VOV đưa ra tỷ lệ: Thêm 2 doanh nghiệp mới ra đời lại có 1 doanh nghiệp ngừng hoạt động.Tính riêng trong tháng 5 cả nước đã có 10.954 doanh nghiệp được thành lập mới nhưng cũng có 5.332 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động.Trong khi đó, bản tin VTC ghi lời than thở từ PGS.TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) tại Hội thảo “Đổi mới doanh nghiệp nhà nước và phát triển kinh tế tư nhân” rằng:“Doanh nghiệp nhà nước: Thua lỗ, thất thoát, tham nhũng.Nhìn chung, hiệu quả kinh doanh và đóng góp của phần lớn doanh nghiệp nhà nước còn thấp, chưa tương xứng với nguồn lực Nhà nước đầu tư, thậm chí còn làm ăn thua lỗ, thất thoát, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.”Thực ra tiền thất thoát đó không mất đi đâu, vì đâu có ai gom tiền để đốt, mà chỉ là cất giấu ở nhà...