Y Tế Toàn Dân Cali: Thượng Viện 23-14, Sẽ Còn Tranh Cãi Gay Gắt Ở Hạ Viện California

SACRAMENTO, Calif.--Khuya hôm Thứ Năm, Thượng Viện tiểu bang California đã thông qua với tỷ sô cao dự luật y tế “một nơi chi trả y phí” với tỷ lệ 23 thuận, 14 chống.Dự luật này còn gọi là y tế bảo hiểm cho toàn dân California, sẽ hạ thấp y phí cho người tiêu thụ.Nhưng nhiều người lo ngại dự luật sẽ gặp cản trở ở Hạ viện tiểu bang.Vấn đề tranh cãi là làm thế nào California có đủ tiền để chi trả y phí cho toàn dân California, bởi vì theo một ước tính sẽ tôn kém 400 tỷ đôla/năm để thực hiện.Phía Đảng Cộng Hòa chống đối, nói rằng California sẽ kiệt quệ tài chánh vì không thể nào cung cấp y tế toàn dân. Thượng nghị sĩ Janet Nguyen đã bỏ phiếu chống dự luật này, vì cho là tốn kém quá mức.Tuy nhiên, bản phân tích thực hiện bởi các nhà nghiên cứu ở đaị học University of Massachusetts-Amherst nói rằng dân California có thể tiết kiệm nhiều tỷ đôla theo hệ thống này, vì khi chi trả từ một nguồn, bất kể chi phí y tế toàn dân, các gia đình sẽ tiết kiệm nhờ giá tiền thuôc sẽ giảm và vì các gia đình sẽ không còn trả các khoản tiền copay, tiền deductible, tiền bảo phí.Dự luật có tên là SB562 còn cần thông qua ở Hạ Viện và cầnc hữ ký của thống đốc Jerry Brown.Nghiên cứu của đaị học University of Massachusetts-Amherst nói rằng tiểu bang cần khoảng 106 tỷ đôla cho hệ thông y tế như thế, và sẽ cần tăng 2 sắc thuế cho y tế:-- thuế thương vụ 2.3% (sales tax);-- thuế hóa đơn 2.3% (gross receipts tax).Charles Bacchi, chủ tịch và là tổng quản trị của California Association of Health Plans (CAHP) đại diện cho 48 chương trình y tế, nói rằng 28 triệu người đang có bảo hiểm trong CAHP sẽ bị trở ngại vì gián đoạn, và nói rằng chiết tính rằng sẽ tiết kiệm như bản nghiên cứu đó là “quá mức lạc quan.”Cuộc tranh cãi còn gay gắt trong khi dự luật SB 562 chuẩn bị chuyền sang Hạ Viện.