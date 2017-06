Tối Cao Pháp Viện Mỹ: Sắp Xét Lại Sắc Lệnh Di Trú Bị Treo

WASHINGTON - Tối Cao Pháp Viện có thể quyết định trong vài ngày bỏ hay không lệnh đình chỉ thi hành sắc lệnh di trú điều chỉnh của TT Trump cấm nhập cảnh dân 6 nước có đa số theo Hồi Giáo.Vấn đề là sắc lệnh của lãnh đạo hành pháp có vi phạm hay không phần nói về tự do tín ngưỡng trong tu chính án hiến pháp số 1, tu chính án số 5 và số 14.Bộ tư pháp nộp hồ sơ yêu cầu tái xét từ chiều Thứ Năm.Trong tháng qua, toà phúc thẩm liên bang tại Virginia ra phán quyết chống lại sắc lệnh 13769 - đa số thẩm phán của toà này nhắc lại: trước đây, chiến dịch tranh cử của ứng viên Trump đã hưá hẹn không nhận di dân theo đạo Hồi.Phóng viên báo tin: không thấy khung thời gian để toà tối cao quyết định.Phán quyết tương tự của toà phúc thẩm số 9 San Francisco cũng chưa đuợc xét lại.Bạch Ốc cả quyết: sắc lệnh hạn chế di trú là biện pháp tạm thời vì nhu cầu an ninh quốc gia.Thẩm phán liên bang Roger Gregory cho hay: ngôn từ của sắc lệnh 13769 là mơ hồ về an ninh quốc gia nhưng thâm ý là không dung chấp, là kỳ thị tín ngưỡng.