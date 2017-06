Philippines: ISIS Nhận Tấn Công Casino Ở Manila, 37 Người Chết

MANILA - ISIS nhận trách nhiệm trong vụ đánh bom sòng bài tại khu du lịch của thủ đô Philippines gần phi trường Ninoy Aquino, để lại gần 40 tử thi - cảnh sát bản xứ tiếp tục phủ nhận yếu tố khủng bố.Tay súng đơn độc vào Resorts World Manila lúc rạng sáng Thứ Sáu, tấn công bằng súng trường, đốt các bàn chơi bài, đa số nạn nhân chết vì ngộp khói.Thông tấn Hồi Giáo quá khích Amaq loan báo: các đội viên ISIS tấn công, nhưng không cung cấp bằng chứng bằng tên tuổi hay hình ảnh.Tư lệnh cảnh sát quốc gia Oscar Albayalde nói “Họ muốn nói gì mặc họ – họ có tiếng về bạo động khắp thế giới. Nhưng sự thật là không có yếu tố khủng bố trong vụ này”.Video an ninh cho thấy hung thủ vào từ bãi đậu xe – cảnh sát lục soát tìm thấy giấy tờ xe và chưa công bố.Ông Albayalde cho biết: tay súng vuợt qua 1 nữ nhân viên an ninh – bà này hoảng sợ thấy ngưòi lạ cầm súng trường tấn công. Theo lời ông, nhân viên an ninh ngoại vi có súng, nhưng an ninh bên trong không vũ trang – họ không đối đầu hung thủ vì sợ hoảng loạn leo thang.Cảnh sát khẳng định mục tiêu của tay súng là cướp tiền – y đã gom 1 số chip trị giá 2.3 triệu MK tiền mặt đựng trong túi đeo lưng đã đuợc cảnh sát thu hồi.Hung thủ trúng đạn bị thưong, rút vào 1 phòng khách sạn, tưới xăng lên giường và dùng súng tự sát.Tin chính thức cho hay: tay súng đuợc tìm thấy đã chết lúc 7 giờ sáng, xác đã cháy khó nhận diện bên cạnh súng và đạn.13 trong 37 người chết là nhân viên sòng bài.