Đối Thoại Shangri-La: Bắc Hàn Là Chính, Biển Đông Chỉ Phụ

SINGAPORE - Chuơng trình vũ khí của Bắc Hàn thay thế tranh chấp tại Biển Đông như là đề tài thảo luận chính tại hội nghị thượng đỉnh an ninh châu Á hàng năm, bắt đầu họp 3 ngày từ Thứ Sáu - sự kiện này quen đuợc gọi bằng tên “đối thoại Shangri-La” đuợc tổ chức tại thị quốc Singapore, quy tụ 50 quốc gia, có mặt Trung Cộng, Nga và vương quốc Anh.Trong quá khứ, đây là diễn đàn của tranh chấp biển đảo, nhưng Beijing đã cải thiện quan hệ với ASEAN trong thời gian gần đây, vấn đề tạm lắng xuống.Các bất trắc về Bắc Hàn leo thang - tính từ đầu năm, Pyongyang đã phóng 12 phi đạn các loại, gồm 3 vụ trong 3 tuần qua.Tiến sĩ Rajeev Ranjan Chaturvedy, thành viên của Institute of South Asia Studies thuộc University of Singapore nói “Kế hoạch phát triển vũ khí nguyên tử của chế độ Kim Jong-un là nối đe dọa nghiêm trọng với an ninh, ổn định trong vùng, là vấn đề rất quan trọng với “đối thoại Shangri-La”.Chuyên gia hải quân Li Jie đặt văn phòng tại Bejing tán đồng nhận xét này, vì theo ông vấn đề Bắc Hàn là cấp bách hơn. Ông Li tiên đoán đại biểu của Trung Cộng sẽ cố trấn an các nuớc về khả năng kềm chế Pyongyang, nhưng vì Kim Jong-un muốn nói chuyện với Washington, Beijing chỉ có thể đóng vai trò trung gian, điều hợp.Giáo sư Ren Xiao, chuyên dạy môn quan hệ quốc tế tại Fudan University (Shanghai), cũng đồng ý Bắc Hàn là quan tâm hàng đầu. Ông Ren không tin “đối thoại Shangri-La 2017” có thể giải quyết tai họa Bắc Hàn theo cách có ý nghĩa, nhưng là cơ hội tốt để các nước đàm phán bên lề.Thủ Tướng Malcolm Turnbull của Australia là diễn giả chính, theo trang mạng của thượng đỉnh an ninh châu Á.Nhân dịp hội nghị an ninh Singapore, bộ trưởng quốc phòng Nam Hàn Han Min-koo muốn làm rõ với đối tác Hoa Kỳ lập trường của Seoul về việc bố trí hệ thống THAAD – hội đàm song phương Han-Mattis dự định diễn ra vào ngày Thứ Bảy. Hồi đầu tuần, bộ trưởng Han tỏ vẻ khó chịu khi biết rằng 4 dàn THAAD đang chờ đuợc đưa tới vị trí.